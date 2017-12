Ну и ну! Настоящая история успеха Билла Гейтса

Опять пошла волна… Билл Гейтс — гений.. Гейтс — великий.. Из поста в пост видео «Подумай о себе…» «Почти с нуля создал корпорацию… в 31 год стал миллиардером…». Как все было на самом деле?

Из официальной биографии на сайте Microsoft: «Билл Гейтс родился 28 октября 1955 г. Он и две его сестры выросли в Сиэтле. Их отец, Уилльям Гейтс II, — адвокат. Мать г-на Гейтса, Мэри Гейтс, была школьной учительницей…»

Родился малыш в семье скромного юриста и школьной учительницы… Много учился и трудился… Благодаря своей гениальности стал самым богатым человеком планеты Земля, преобразил мир, пишет Politicus.

А как всё было на самом деле?

Билл Гейтс (англ. Bill Gates) или Уильям Генри Гейтс III (William Henry Gates III) — уже звучит, не правда-ли? — родился 28.10.1955 года не в простой семье, а в семье с богатыми традициями в сфере бизнеса, политики и общественной службы. Семья Гейтсов пользуется большим весом и авторитетом в Сиэтле, да и во всем штате Вашингтон. Его прадед был членом парламента штата и мэром Сиэтла, дед по материнской линии — вице-президент Национального банка США, отец — Уильям Генри Гейтс II (William Henry Gates II) — известным и очень богатым адвокатом, а мать — Мэри Максвелл Гейтс (Mary Maxwell Gates) — первой женщиной — членом совета директоров First Interstate Bancorp, членом совета директоров Pacific Northwest Bell, U S West Inc. и KIRO-TV в Сиэтле, Президентом национального совета United Way International — неплохо для простой школьной учительницы?

Примерно до одиннадцати лет Билли рос шкодливым сорванцом. В классе рядовой школы он слыл бестолковым кривлякой. Успеваемость никак не соответствовала гипотетическим талантам ребенка. Ему не приходило в голову брать пример с образцовой старшей сестры Кристи. Не помогал даже безотказный, проверенный многими поколениями метод финансового поощрения успеваемости — брат и сестра могли рассчитывать на 25 центов за каждую положительную оценку. Сложившаяся ситуация никак не устраивала уважаемое в Сиэтле семейство Гейтсов, которые гордились своими традициями и корнями. Пришлось даже обращаться к психиатру.

Когда Гейтсу исполнилось 13 лет, родители, решив приобщить сына к кругу избранных, перевели его в частную привилегированную школу Лэйксайд (Lakeside School). И именно в 1968 г. администрация этой сиэтлской школы Лэйксайд приняла решение познакомить своих учащихся с новой технологией и языком компьютеров. Цена компьютера в то время далеко выходила за рамки школьного бюджета, поэтому в школе решили арендовать “машинное время” компьютера, принадлежащего какой-нибудь корпорации. С помощью телетайпа с ним можно было бы связаться по телефонным линиям. Для выполнения этого плана директор школы обратился в родительский комитет с просьбой добыть деньги на покупку телетайпа и помочь заплатить за машинное время. Кассу комитета пришлось облегчить на 3000 долларов, чтобы в каждом классе школы могли учиться пользоваться находящимся поблизости миникомпьютером PDP-10 (DEC), принадлежащим GeneralElectric.

Первое предприятие Гейтса было основано вместе с Полом Алленом еще в 1972 году. Компания называлась Traf-O-Data и сотрудников в ней было всего два — Пол Аллен и Билл Гейтс. В рамках этой конторы для муниципалитета Сиэтла (с получением заказа, как мы догадываемся, проблем не возникло?) была написана программа управления дорожным движением для системы на базе микропроцессора Intel 8008. Traf-O-Data заработала на этом двадцать тысяч долларов, но дальше бизнес не пошел и лавочку прикрыли.

В 1973 г. Гейтс окончил школу, и, следуя семейной традиции, поступил в Гарвард учиться на адвоката.

В июле 1975 г. в Альбукерке (штат Нью-Мексико) было организовано товарищество под названием “Micro-Soft” (Microcomputer Software— Программное обеспечение для микрокомпьютеров). 26 ноября 1976 г. была зарегистрирована компания Microsoft.

В конце 1976 г. возник спор между Microsoft и правопреемником компании MITS компанией Pertec по поводу ПО “Basic”. Гейтс без колебаний обратился к отцу за рекомендациями по этому делу. Уильям Генри младший был рад помочь. Он сам дал несколько мудрых советов, заверил Билла, что его компания выиграет дело и нашел в Альбукерке способного адвоката для представления интересов Microsoft. Процесс длился шесть месяцев, и в конце концов для решения вопроса был назначен арбитр. Это было хорошей новостью и означало, что дело скоро закончится — обычный юридический процесс мог бы занять несколько лет. В декабре 1977 г. Microsoft выиграла дело. Арбитр очень сурово обошелся с Pertec и Эдом Робертсом. Он назвал сложившуюся ситуацию “крайним случаем коммерческого пиратства” и постановил, что MITS имеет право на использование Бейсика, a Microsoft право на его продажу по своему усмотрению.

Как утверждает Стив Вуд, после 1977 г. у Microsoft уже больше никогда не было финансовых проблем. И это несмотря на то, что первые пять заказчиков Microsoft обанкротились и в 1979 г. Билл Гейтс и Пол Аллен возвратились в Сиэтл (в том году Билл Гейтс был отчислен из университета за прогулы и неуспеваемость).

И тут вступает в дело мама нашего юного гения. Она была председателем исполнительного комитета в United Way International, вместе сразу с двумя очень влиятельными руководителями монстра компьютерного рынка IBM (International Business Machines Corporation) Джоном Опелем и Джоном Эйкерсом (Джон Опель, президент с 1981 г., затем Джон Эйкерс, президент с 1985 г.). Они решили “помочь мальчику подняться” (посмотрите некролог на смерть матери гения в Тhe New York Times ), а заодно и самим заработать. В никому неизвестную компанию Microsoft поступило предложение от ИТ-гиганта IBM на разработку операционной системы для первого персонального компьютера.

Разумеется, как и в случае с Бейсиком, Гейтс не разрабатывал сою ОС. Он просто купил за 50 000 долларов систему QDOS (Quick and Dirty Operating System), созданную Тимом Патерсеном (Tim Paterson) из Seattle Computer Products (SCP), изменил название на MS-DOS и продал лицензию на использование IBM, попросив сохранить авторское право Microsoft.

И компания IBM согласилась! (удивительно, правда?) Она купила лицензию на MS-DOS и заключила необычное для того времени соглашение, по которому Microsoft продолжает оставаться собственником системы и IBM платит им каждый раз, когда продаст компьютер с установленной MS-DOS.

Так родилась концепция патентованного программного обеспечения, хотя до этого времени обычной практикой было то, что ПО раздавалось бесплатно, так как сами компьютеры были очень дорогими, и дополнительные расходы были нежелательны.

Qdos стала DOS, затем Windows 1.0-3.11 (эту ОС разработали в Microsoft, хотя идеи спёрли у Apple), в конечном итоге кривая линейка Windows умерла на Windows Millenium. На сцену вышел долгострой Windows NT (далее 2000/XP/Vista/Win7), в котором многое тоже было спёрто у конкурентов, в частности из OS/2 компании IBM.

В 1986 г. акции Microsoft впервые вышли на биржу, и Билл Гейтс в одночасье стал сказочным богачом.

Ну и где тут гений Билла Гейтса? Кем бы он был без связей папы в среде юристов и мамы в среде акул бизнеса? И где тут “золушка”, который добился всего сам исключительно своим мозгами?