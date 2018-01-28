Деградация интеллекта людей происходит прямо на глазах, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Благодаря новым технологиям и гаджетам люди становятся все глупее. Будет ли когда–нибудь положен конец этому процессу? А может, мы опять грешим высокомерием? В XIX веке тоже жаловались, что мир катится в тартарары — молодежь, мол, стала слишком много читать, прячась в книгах от реальности…

Наука знает

То, что люди за последние пару десятков лет стали значительно глупее, можно уже считать доказанным фактом. Во всяком случае так считает наука. Пару десятков лет назад она ввела в оборот такое понятие, как «функциональная неграмотность». Это неспособность человека читать и писать на уровне, необходимом для выполнения простейших общественных задач. В частности, это выражается в неумении читать инструкции, в неумении находить нужную в деятельности информацию. Функционально неграмотных (есть мнение, что именно из–за них в последние годы растет число техногенных катастроф ) нельзя путать с просто неграмотными, теми, кто не умеет читать и писать. Число неграмотных согласно мировой статистике постоянно снижается и составляет в развитых странах не более 0,5 % населения.

«Лет двадцать тому назад была замечена странная вещь: появились люди, которые вроде бы читать–писать умеют, но, глядя в книгу, видят известную комбинацию из трех пальцев. То есть они банально не могли понять, о чем в этом тексте шла речь, пересказать его или ответить на вопросы к нему. Это шокировало, вызывало недоумение, но причины были скрыты за семью печатями», — объясняет феномен Fontanka.ru.

Однако со временем наука разобралась, разделив «функциональную неграмотность» на «цифровое слабоумие», свойственное в основном детям, и «информационную псевдодебильность», от которой страдают взрослые.

На игле

«Термин «цифровое слабоумие» впервые появился в Южной Корее, но уже очень быстро был принят на вооружение в США и Европе. Это специфическое состояние мозга, которое свойственно молодым людям, чья жизнь от рождения была связана с гаджетами. Но есть правила, которые нарушать нельзя: например, детям нужна мелкая моторика, а современные дети больше не ощупывают окружающий их мир, они тыкают своими пальцами в экран планшета. Если мозг ребенка не ощущает мир на кончиках своих пальцев, его базовые психические функции формируются скверно. Отсюда неспособность сосредотачиваться, удерживать внимание, понимать подтекст и т. д.», — рассказывает Fontanka.ru.

А вот как это издание объясняет термин «информационная псевдодебильность»: «У нашего мозга есть несколько режимов работы, в частности, есть режим потребления информации, и режим целенаправленного мышления. За потребление информации в нашем мозге отвечают одни области коры, а за мышление — другие. И это системы–антагонисты, то есть мы можем или потреблять информацию, или думать. Но мы не можем делать то и другое одновременно.

Нам кажется, что когда мы распознаем образы, читая заголовки статей или рассматривая фотографии, мы думаем. Но это не так: распознавание образов — это просто распознавание образов. Мышление же — это когда вы прокручиваете в своей голове интеллектуальные объекты, относящиеся к решаемой задаче, и они складываются у вас там в более сложные структуры.

Поскольку же мы теперь все в той или иной степени информационно зависимы и практически не слезаем с информационной иглы, зоны мозга, ответственные за мышление, у нас буквально простаивают, не тренируются. Это приводит к тому, что мы в буквальном смысле этого слова теряем навык построения сложных интеллектуальных объектов — все больше мыслим поверхностно, на автоматизмах, не вникаем в суть дела. Нам, кроме прочего, начинает казаться, что другие люди ведут себя странно и даже глупо».

Смартфоном по голове

Существует мнение, что последний гвоздь в крышку гроба интеллектуальности человека вобьют смартфоны, становящиеся все более популярными. Так, по информации латвийского оператора мобильной связи Tele2, в 2017 году ему удалось продать рекордное число мобильных телефонов. Доминируют среди их числа именно смартфоны. Самые продаваемые телефоны прошлого года — Huawei P10 lite, Samsung Galaxy S7 и Galaxy J7, iPhone 8 и iPhone X. Можно не сомневаться, что у других латвийских операторов мобильной связи данные продаж будут похожими. Подобная тенденция отмечена и во всем другом мире — так, например, Россия побила в 2017 году рекорд по продаже смартфонов. За прошлый год их реализовали 28,5 млн.

А ведь ни компьютеры, ни телевизоры не способны так отупить человека, как современные смартфоны. Современный телефон вполне может за несколько лет уничтожить в людях элементарные навыки сложного чтения, минимальной концентрации и многозадачности.

«Почти 80% интернет–трафика приходится на мобильные устройства. Если вычесть рабочее время в офисе, получится, что люди почти не сидят за компьютером. Они больше не открывают, как раньше, несколько вкладок с интересными статьями, сайтами знакомств и обзорами новых телешоу. И они уже не читают на планшете книжку или топ новостей. Люди, которые выходят в сеть с мобильного, не совершают сразу несколько задач одновременно и не читают сразу несколько сайтов, потому что переключиться с вкладки на вкладку проще, чем с приложения на приложение. Люди стали потреблять не больше информации, а меньше», — пишет «Газета.ru». — Когда–то не было телевидения — умеющие читать читали книги. Потом многие уселись за телевизор, забыв про книги. Когда изобрели интернет и дешевый компьютер, чтение осталось уделом элиты. Но даже и за компьютером массовый человек нет–нет, да и попадал на роман Акунина или статью экономиста Иноземцева. В целом компьютеры сделали массового человека развитей. А теперь читающая элита страны ужалась до ничтожного процента».

«Никто из технических футурологов, экспертов в области информационного общества и социальных инженеров не предусмотрел вырисовывающейся сегодня опасности — люди в их отношениях с миром переходят на режим одного окна. Конечно, мы все очень много выиграли от того, что можем из аккаунта в интернет–банке оплатить счета, налоги, сделать перевод, купить маме на день рождения цветы и заказать авиабилеты. Еще пять лет назад на все эти операции мы бы тратили не меньше дня в совокупности. А сейчас — от силы пятнадцать минут. Но освободившееся время люди не стали проводить в музеях или с семьей — они отдают его тем же смартфонам», — добавляет интернет–издание.

По его мнению, во времена компьютеров у людей была хоть и виртуальная, но реальность. «В компьютере человек полноценно жил: читал, учился, развивался, знакомился, ссорился, влюблялся. В телефоне мир скромнее и требует минимума действий. Вы можете себе представить, например, путешественника, который всю Западную Европу посмотрел из вентиляционного окна автобусного туалета? Или — сквозь иллюминатор самолета? Вроде бы и мир увидел, но по факту выходит какая–то ерунда.

Так и здесь: люди вроде бы общаются, читают, смотрят, но все это — как сквозь щель. Не живут в мире, а немного в него подсматривают. Если человечество в ближайшие буквально годы не придумает доступную дешевую альтернативу смартфонам, которая бы вывела человека из его дыры, он отупеет».

Ностальгия

Остается надеяться, что человечество каким–либо образом или преодолеет эту опасность (все те же технологии могли бы и помочь) или же она окажется преувеличенной. Как это уже было много раз. Так, в XIX веке, с развитием типографского дела, когда книги стали дешевы, появилось широко распространенное мнение о вреде чтения. Эти идеи продержались еще очень долго.

Так, в 1920–х годах в Советской России любили размышлять о вреде чтения, называя его «суррогатом жизни», отвлекающим от практических дел. Так, в специально посвященной этому статье «О вреде детского чтения» историк и революционер Владимир Невский писал, что чтение книг формирует индифферентность в восприятии реальности, навязывает шаблоны в мышлении, выступает как «средство спрятаться от жизни».

Теперь о старой доброй книге мы вспоминаем с ностальгией. Как много людей еще предано этому занятию? Судя по всему, таких скоро не останется и вовсе…

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Ряд исследований показал, что у цифрозависимых людей «усыхает» до 10% коры головного мозга. То есть оглупление происходит на физическом уровне.

ЦИТАТЫ

«То, что люди за последние пару десятков лет стали значительно глупее, можно уже считать доказанным фактом».

«Последний гвоздь в крышку гроба интеллектуальности человека вобьют смартфоны, становящиеся все более популярными».

Григорий АНТОНОВ.