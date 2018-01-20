Довольно неприятный инцидент произошел с благотворительной организацией 'Vēlos palīdzēt'. Малообеспеченная семья из Резекне, в которой растут семеро детей, получила помощь и сразу же обокрала склад организации.

“К нам за помощью обратилась малообеспеченная, многодетная семья из Резекне. Пришла мать, бабушка и внучка. Как заведено, зарегистрировали семью и отправились на склад искать необходимые вещи. В помещении лежала и сумка одной из наших добровольных помощниц. В сумке хранились телефон, бумажник, документы, ключи. В момент, когда семья уже собиралась уходить, мы отвернулись буквально на секунду. Сумка пропала в тот же момент”, — написали представители организации в соцсетях.

По их словам, было трудно поверить, что сумку могли украсть. Сотрудники проверили все помещения, после чего, когда сумка все же не нашлась, сделали вывод, что кражу совершили именно недавно ушедшие люди – единственные, кто был на складе в тот день.

Вороватой семье немедленно позвонили, но те упорно утверждали, что ничего не крали. Они даже вернулись, чтобы показать, что сумки у них нет. Уверенности это не вызвало, поэтому, когда они вновь стали уходить, один из наших активистов решил за ними проследить.

“Проходя через рынок, семья довольно подозрительно разделилась – мать пошла по маленькой дорожке, а бабушка с внучкой остались в стороне. Когда бабушка заметила нашего секретного агента, она бросилась бежать, чтобы предупредить мать. Семья быстро ушла. Когда же наш активист осмотрел то место, где находилась мать, нашлась и сумка. К счастью, со всеми вещами”, — рассказывают 'Vēlos palīdzēt'.

На место была вызвана полиция, которая зафиксировала нарушение. А уже завтра владелица сумки и свидетели напишут заявление. Также об инциденте узнают Социальные службы.

“Урок детективной истории: даже делая людям добро, будь готов получить в ответ зло!”, — сказано в сообщении организации.