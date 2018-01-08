Нужны билеты на мачт «Динамо» (Рига)? Отвечай на вопрос и выигрывай!

Условия конкурса очень просты. Надо ответить на вопрос газеты, который, естественно, связан с командой, прислать ответ на электронный адрес redakcija@vesti.lv с обязательной пометкой «Динамо», и получить билеты на рижские матчи любимой команды в редакции по адресу Рига, ул. Цесу, 31, корпус 3, подъезд 8 (4 этаж).
Не забудьте указать номер телефона, по которому с вами можно связаться!
Разыгрываем три комплекта билетов. Первые участники, ответившие правильно, получат по два билета на матч «Динамо» (Рига) — ХК «Сочи», который состоится сегодня 8 января в 19:30 в «Арене Рига».
Вопрос дня:
– Где и когда в этом году пройдет Матч звезд КХЛ?
Отвечай, выигрывай, болей за «Динамо». Сарауй!
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