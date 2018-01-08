Нужны билеты на мачт «Динамо» (Рига)? Отвечай на вопрос и выигрывай!

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Vesti.lv
10:43 08.01.2018
Спорт

Редакция газеты «СЕГОДНЯ» продолжает спортивный конкурс, связанный с лучшей хоккейной командой страны — «Динамо» (Рига).

Условия конкурса очень просты. Надо ответить на вопрос газеты, который, естественно, связан с командой, прислать ответ на электронный адрес redakcija@vesti.lv с обязательной пометкой «Динамо», и получить билеты на рижские матчи любимой команды в редакции по адресу Рига, ул. Цесу, 31, корпус 3, подъезд 8 (4 этаж).

 

Не забудьте указать номер телефона, по которому с вами можно связаться!

 

Разыгрываем три комплекта билетов. Первые участники, ответившие правильно, получат по два билета на матч «Динамо» (Рига) — ХК «Сочи», который состоится сегодня 8 января в 19:30 в «Арене Рига».

 

Вопрос дня:

 

– Где и когда в этом году пройдет Матч звезд КХЛ?

 

Отвечай, выигрывай, болей за «Динамо». Сарауй!

 

Vesti.lv / Фото
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