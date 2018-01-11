Как сообщили в пресс-службе Минобороны, штурмовые винтовки G-36 будут приобретены у немецкой компании «Heckler & Koch GmbH».
Также договор, который заключен сроком на семь лет, предусматривает поставки других видов вооружения, которые Минобороны не называет. Первые поставки оружия планируются уже в этом году.
Министр обороны Раймонд Бергманис отметил, что закупка штурмовых винтовок и другого оружия позволит обеспечить НВС и Земессардзе современным вооружением, отвечающим стандартам НАТО. В армии и Земессардзе G-36 постепенно заменят штурмовые винтовки AK-4.
Штурмовые винтовки G36 НВС используют уже с 2006 года, в том числе в международных операциях. В 2016 году договор о закупках G-36 заключили и вооруженные силы Литвы.
НВС так вот ночами не спят, всё думают, куда бы ещё бабло разбазарить!« ответить
мне платить не надо, возьму 30 штук винтовок, могу заехать--- куда скажете.« ответить
Заезжай в ПБ, в любое время ждемс...« ответить
дайте каждому полено,пусть вырезает,все равно патроны купят другого калибра« ответить
Металлолом эти ваши г36.« ответить
Petjam. Pats tu esi lūznis, naftalīnā izmērcēts.« ответить