НВС потратит 13 млн. евро на избавление армии от старых винтовок AK-4(14)

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Виталий Вавилкин
16:10 11.01.2018
Политика / Правительство

Национальные вооруженные силы (НВС) заключили договор на сумму 13 млн евро о закупке для нужд армии, Земессарде и Государственной пограничной охраны штурмовых винтовок и другого вооружения.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, штурмовые винтовки G-36 будут приобретены у немецкой компании «Heckler & Koch GmbH».

 

Также договор, который заключен сроком на семь лет, предусматривает поставки других видов вооружения, которые Минобороны не называет. Первые поставки оружия планируются уже в этом году.

 

Министр обороны Раймонд Бергманис отметил, что закупка штурмовых винтовок и другого оружия позволит обеспечить НВС и Земессардзе современным вооружением, отвечающим стандартам НАТО. В армии и Земессардзе G-36 постепенно заменят штурмовые винтовки AK-4.

 

Штурмовые винтовки G36 НВС используют уже с 2006 года, в том числе в международных операциях. В 2016 году договор о закупках G-36 заключили и вооруженные силы Литвы.

LETA / Фото
Комментарии (14)
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Ты суслика видишь? 16:15 11:01:2018

НВС так вот ночами не спят, всё думают, куда бы ещё бабло разбазарить!

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10 дюймов 16:27 11:01:2018

мне платить не надо, возьму 30 штук винтовок, могу заехать--- куда скажете.

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Для 10 Дюймов 17:18 11:01:2018

Заезжай в ПБ, в любое время ждемс...

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бы ло бы дешевле 17:47 11:01:2018

дайте каждому полено,пусть вырезает,все равно патроны купят другого калибра

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Петя 17:50 11:01:2018

Металлолом эти ваши г36.

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Latviešu patriots 19:05 11:01:2018

Petjam. Pats tu esi lūznis, naftalīnā izmērcēts.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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