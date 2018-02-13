Нью-Йорк добивает компанию Вайнштейна(1)

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Анатолий Тарасов
10:40 13.02.2018
Кино / Новости кино

Прокуроры штата Нью-Йорк подали иск против Weinstein Company, принадлежавшей скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, сообщила в понедельник BBC News.

Иск также направлен лично против Харви Вайнштейна и его брата Роберта как основателей студии. В нем утверждается, что Харви Вайнштейн подвергал своих сотрудниц сексуальными домогательствам и грубо с ними обращался на протяжении долгих лет.

 

Руководители студии обвиняются в том, что не смогли предотвратить такие вещи, несмотря на то, что им предъявлялись доказательства. Прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман утверждает, что сотрудницы получали угрозы убийства их и всей семьи, принуждались к сексуальным услугам за продвижение по работе. Якобы от шоферов требовали держать в машинах презервативы и средства для повышения сексуальной активности, а помощники руководителей отводили в расписании время под «сотрудников для занятий сексом». Предположительно, в трудовых договорах был пункт о финансовых санкциях за жалобы на жестокое обращение.

 

Адвокат Харви Вайнштейна Бен Брафман сказал, что его клиент не безгрешен, но не совершал уголовно наказуемых поступков. По его словам, Харви Вайнштейн привел на руководящие должности в своей компании больше женщин, чем другие ведущие кинопродюсеры.

 

Многие актрисы обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в конце прошлого года. Это стоило известному голливудскому продюсеру места в собственной компании и крупных финансовых потерь.

Интерфакс / Фото
Комментарии (1)
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Евреи недочеловеки 11:17 13:02:2018

Их надо всех выслать в Палестину незамедлительно!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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