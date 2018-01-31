Магазины договорились повышать зарплаты, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Торговые компании увеличат оплату труда продавцов в рамках своих возможностей, заявили агентству LETA представители крупнейших сетей Латвии.

Неблагодарные работники

Представитель Rimi Latvia Даце Прейса утверждает, что предприятие ежегодно повышает зарплату своим работникам и намерено это делать и впредь. Однако люди все равно разбегаются. «Текучесть кадров в магазинах нашей сети в прошлом году уменьшилась, но дефицит рабочей силы все равно ощущается. И в большей степени это касается Риги», — подчеркнула она.

Руководитель департамента управления персоналом Maxima Latvija Райтис Апинис считает, что зарплаты в магазинах сети соответствуют нынешней ситуации в отрасли. За последние семь лет компания повышала их ежегодно. «В нынешнем году часовой тариф кассиров, продавцов, работников зала и консультантов вырастет на 3–13%. Оплата труда руководящих работников будет пересматриваться по результатам деятельности компании в прошлом году», — пояснил Р. Апинис.

Продавцы из провинции

По его словам, число работников Maxima по Латвии в 154 магазинах, двух центрах логистики и интернет–магазине составляет 7500 человек.

Больше всего вакансий в столице, в регионах работы не много, поэтому предприятие предлагает жителям глубинки вакансии в Риге. К слову, торговое предприятие обеспечивает латвийцам из дальних городов служебную гостиницу и частично компенсирует транспортные расходы.

Помечтать о тысяче евро

В свою очередь коммерческий директор сети Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне рассказала, что сеть работает по принципу франшизы. В ней у каждого партнера своя политика зарплат.

Тем не менее, по ее словам, зарплата регулярно пересматривается. Однако в небольшом сельском магазине, оборот которого за месяц сопоставим с недельным оборотом магазина в столице, нет возможности платить такую же зарплату, как в большом городе.

«Мы будем рады, если экономика начнет развиваться так, что через 2–3 года продавцам в любом населенном пункте Латвии можно было бы платить 1000 евро, но реальные фискальные данные заставляют быть осторожными. Важно понять, что размер зарплаты — это экономически обоснованная величина», — заключила Л. Вартукаптейне.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.