О бесплатном проезде для пенсионеров(4)

Лента новостей
Латвийский участник ”Britain’s Got Talent” выставил на продажу свою девственность (ВИДЕО) Трансгендер обвинил Google в унижениях и «превосходстве белых» Почему развалился СССР Лапса: Римшевич уже успел стать токсичным и радиоактивным Найден уникальный военный самолёт России «Вы — агент влияния Латвии?» Джордж Сорос: Миру угрожает опасность! SpaceX с четвертого раза запустила глобальный интернет Водители засыпают за рулем
Eще в разделе
Почему развалился СССР «Вы — агент влияния Латвии?» Водители засыпают за рулем Наших врачей ждут в Эстонии К 2020–му вы не узнаете Латвию!
газета Сегодня
18:30 22.02.2018
газета Сегодня / Наш город

Главный принцип правых политиков Латвии — главное, чтобы у соседа корова сдохла

Это касается и истории с российскими, украинскими, белорусскими и другими иностранными пенсионерами, которые в Риге могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

 

Речь идет о рижанах, которые прожили или всю жизнь, или большую часть жизни в Риге. Они работали здесь, платили налоги. Подчеркну, речь идет в первую очередь о людях, которые здесь живут уже десятилетиями. После восстановления независимости эти люди в силу разных причин стали гражданами других государств. Но от этого они не перестают быть рижанами.

 

Поэтому в Риге бесплатный проезд в общественном транспорте будет по–прежнему обеспечиваться всем пенсионерам, которые имеют постоянный вид на жительство в Латвии и задекларировали свое место жительство в Риге.

 

По поводу разницы в возрасте выхода на пенсию. В России, Украине, Белоруссии, многих других странах выходят на пенсию раньше, чем в Латвии. Но в Риге принцип бесплатного проезда в общественном транспорте привязан к статусу, а не к возрасту. Если ты пенсионер и нигде не работаешь, то в Риге тебе полагается бесплатный общественный транспорт.

 

Принцип «главное, чтобы у соседа корова сдохла» в Риге не применялся и не будет применяться.

 

Нил Ушаков, мэр Риги.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 18:37 22:02:2018

Idiots Ušakovs! Kaut viņš vienreiz nosprāgtu! Dot svešiem pilsoņiem atlaides ir nodevība pret Latviešu tautu!

« ответить
Profile_default
п н х 19:21 22:02:2018

вышел с хутора, но хутор из тебя не вышел старый мара з матик, для которого смысл жизни г ад ить под себя

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 19:37 22:02:2018

Latvijā saimnieki ir Latvieši! Tu - esi okupantu parazīts!

« ответить
Profile_default
Пророк 18:54 22:02:2018

Спасибо Ушакову, да и за проезд для инвалидов 3 группы бесплатно, в пенсионном про это не слово, узнал из интернета, через год после получения инвалидности.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (19)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV