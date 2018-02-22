Главный принцип правых политиков Латвии — главное, чтобы у соседа корова сдохла

Это касается и истории с российскими, украинскими, белорусскими и другими иностранными пенсионерами, которые в Риге могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Речь идет о рижанах, которые прожили или всю жизнь, или большую часть жизни в Риге. Они работали здесь, платили налоги. Подчеркну, речь идет в первую очередь о людях, которые здесь живут уже десятилетиями. После восстановления независимости эти люди в силу разных причин стали гражданами других государств. Но от этого они не перестают быть рижанами.

Поэтому в Риге бесплатный проезд в общественном транспорте будет по–прежнему обеспечиваться всем пенсионерам, которые имеют постоянный вид на жительство в Латвии и задекларировали свое место жительство в Риге.

По поводу разницы в возрасте выхода на пенсию. В России, Украине, Белоруссии, многих других странах выходят на пенсию раньше, чем в Латвии. Но в Риге принцип бесплатного проезда в общественном транспорте привязан к статусу, а не к возрасту. Если ты пенсионер и нигде не работаешь, то в Риге тебе полагается бесплатный общественный транспорт.

Принцип «главное, чтобы у соседа корова сдохла» в Риге не применялся и не будет применяться.

Нил Ушаков, мэр Риги.