Это касается и истории с российскими, украинскими, белорусскими и другими иностранными пенсионерами, которые в Риге могут пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Речь идет о рижанах, которые прожили или всю жизнь, или большую часть жизни в Риге. Они работали здесь, платили налоги. Подчеркну, речь идет в первую очередь о людях, которые здесь живут уже десятилетиями. После восстановления независимости эти люди в силу разных причин стали гражданами других государств. Но от этого они не перестают быть рижанами.
Поэтому в Риге бесплатный проезд в общественном транспорте будет по–прежнему обеспечиваться всем пенсионерам, которые имеют постоянный вид на жительство в Латвии и задекларировали свое место жительство в Риге.
По поводу разницы в возрасте выхода на пенсию. В России, Украине, Белоруссии, многих других странах выходят на пенсию раньше, чем в Латвии. Но в Риге принцип бесплатного проезда в общественном транспорте привязан к статусу, а не к возрасту. Если ты пенсионер и нигде не работаешь, то в Риге тебе полагается бесплатный общественный транспорт.
Принцип «главное, чтобы у соседа корова сдохла» в Риге не применялся и не будет применяться.
Нил Ушаков, мэр Риги.
Idiots Ušakovs! Kaut viņš vienreiz nosprāgtu! Dot svešiem pilsoņiem atlaides ir nodevība pret Latviešu tautu!« ответить
вышел с хутора, но хутор из тебя не вышел старый мара з матик, для которого смысл жизни г ад ить под себя« ответить
Latvijā saimnieki ir Latvieši! Tu - esi okupantu parazīts!« ответить
Спасибо Ушакову, да и за проезд для инвалидов 3 группы бесплатно, в пенсионном про это не слово, узнал из интернета, через год после получения инвалидности.« ответить