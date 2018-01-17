О благородном разбойнике

Концертная постановка оперы Джузеппе Верди «Эрнани» — большое и в каком–то смысле исключительное для ЛНОиБ событие. Во–первых, потому что «Эрнани», ранняя опера великого композитора, ставится редко и осторожно, а во–вторых, потому что этот спектакль собрал звездный состав со всего мира.

Испытание Клуба Верди

Любовная история с трагическим концом, когда в одну даму влюблены сразу трое мужчин, не особенно популярна еще и потому, что в ней Верди только искал свой стиль — и умопомрачительной красоты и совершенства арий здесь пока нет. Но Верди есть Верди, и сложность партий здесь порой тоже зашкаливает. Не говоря уже о запутанности сюжета — спасибо Виктору Гюго, обратившемуся к этому историческому сюжету и написавшему драму «Эрнани».

Как рассказывает исполнительница партии Эльвиры сопрано Динара Алиева (на фото), на родине композитора, в Парме, где на каждую постановку приходят 500 членов Клуба Верди, ее исполнение опер из наследия Верди приняли. Эти люди невероятно взыскательны и могут запросто освистать и зашикать солиста, если, по их мнению, он не дотягивает до их высоких стандартов. Но Динара в свое время прошла испытание, хотя волновалась невероятно.

Солистка Большого театра, заслуженная артистка Азербайджана, 37–летняя Алиева — приглашенная солистка Венской оперы и Латвийской, поет на лучших оперных подмостках мира. И уже провела в Москве два своих фестиваля Opera Art.

На сцене нашей оперы мы уже услышали в ее исполнении Виолетту в «Травиате», Татьяну в «Евгении Онегине» и Леонору в «Трубадуре». Победительница многих оперных конкурсов — им. Марии Каллас в Афинах, Елены Образцовой в Санкт–Петербурге, «Опералия» в Барселоне, которым руководит Пласидо Доминго, сегодня Динара поет в Баварской, Берлинской, Франкфуртской и Гамбургской операх, в театрах Италии. В Риге состоялся дебют певицы в партии Эльвиры, хотя и в концертном исполнении.

Солистке было приятно выйти именно в концертной постановке «Эрнани», ведь, по ее словам, современная режиссура порой бывает такой неудобоваримой… А партия Эльвиры сложна тем, что здесь множество ансамблей с другими исполнителями — на нашей сцене мы могли увидеть не только дуэты, трио и терцеты, но и всех семерых солистов одновременно, да еще и женский или мужской составы оперного хора! И это «всего лишь» концертная постановка! А голос Эльвиры должен звучать выразительнее всех и покрывать партии других солистов и даже оркестра.

…К 3000–летию Иерусалима

Но за дирижерским пультом нашего оперного оркестра стоял мастер своего дела, хорошо известный Динаре человек, которого она приглашает на учрежденный ею фестиваль — всемирно известный израильский дирижер, худрук Израильской оперы Даниэль Орен.

Его международная карьера началась в 1975 году, когда он завоевал первую премию на конкурсе Герберта фон Караяна. Орен — выдающийся интерпретатор оперного жанра. Среди наиболее известных его работ — «Тоска» Пуччини в Метрополитен–опера с Лучано Паваротти в заглавной партии (1993), открытие Новой израильской оперы постановкой «Набукко» Верди (1994), совместная с режиссером Франко Дзефирелли постановка «Кармен» Бизе в Арена ди Верона, постановка «Богемы» Пуччини к 100–летию создания этой оперы в туринском Театре Реджио с Миреллой Френи, Лучано Паваротти и Николаем Гяуровым в главных партиях (1996).

Даниэль Орен был удостоен чести руководить концертом к 3000–летию Иерусалима, в котором приняли участие Дебора Войт, Агнес Бальтса, Лео Нуччи, Ферруччо Фурланетто, Роберто Аланья. За прошедшее десятилетие маэстро ставил оперы Верди и Пуччини на сценах лучших театров мира, среди которых Ковент–Гарден, Метрополитен–опера, Арена ди Верона, Венская государственная опера, оперные театры Парижа, Рима, Триеста, Неаполя, Генуи, Флоренции, Пармы, Турина, Венеции, Буэнос–Айреса, Сан–Франциско, Вашингтона. Даниэль Орен также много дирижирует симфонической музыкой, выступая с такими оркестрами, как Академия Санта–Чечилия в Риме, Израильский филармонический, Берлинский филармонический, Оркестр Мюнхенского радио и другие.

Директор ЛНОиБ композитор Зигмар Лиепиньш радовался тому, что мы оказались в Европе пионерами в концертной постановке «Эрнани», показав другим дорогу. И его немалая заслуга в том, что в составе исполнителей оказались такие звезды, как канадский тенор Люк Робер, исполнитель партии благородного разбойника, предводителя банды Эрнани, возлюбленного Эльвиры, который на самом деле оказался сыном законного, убитого злоумышленниками короля Кастилии. Были приглашены итальянский баритон Франко Вассалло (Дон Карлос, нынешний король Кастилии) и немецкий бас Андреас Бауэр (Дон Руй Гомес ди Сильва, испанский гранд).

Кстати, маэстро Орен похвалил сына директора — дирижера Яниса Лиепиньша, который репетировал с нашим оркестром все партии. Орен, прилетевший в Ригу из Лондона, считает наш город очень важным для себя и не оставляет надежды повторить свой дебют.

Бауэр и Вагнер

На премьере мне очень понравился бас Андреас Бауэр — кроме того, что он красивый, «фактурный» мужчина, у него пленительный, темного, глубокого бархата голос, в котором столько драматизма и выразительности! Хорош был и Франко Вассало, а вот от влюбленного Эрнани (Люк Робер) хотелось бы больше пылкости и эмоциональности — и в модуляциях голоса, и во всем внешнем облике. Хотя еще в 2015–м Робер успешно дебютировал с партией Эрнани в одноименной оперы в Метрополитене.

Немец Бауэр признался, как ему нелегко удерживаться от исполнения партий в операх Вагнера, куда его усиленно «сватают» — он больше любит своего Мефистофеля в «Фаусте» Гуно и еще больше — партии у Верди. Впрочем, Верди обожает и Орен, который считает его самым большим оперным композитором. «Но заяви я такое на родине Пуччини в Тоскане, мне бы не поздоровилось!» — признается дирижер. А вот вагнеровские шестичасовые опусы не особенно приемлет, считая, что три часа — оптимальное время для продолжительности оперы, как у итальянцев.

— Но главное — хорошие голоса! А то с этим сегодня большой напряг, особенно с тенорами.

Хороши были и наши исполнители. Мне понравилась небольшая партия няни Эльвиры в исполнении меццо–сопрано Илоны Багеле, Рихард Мачановский в роли Яго, оруженосца Дона Руй Гомеса ди Сильвы, и Раймонд Браманис в роли Рикардо, оруженосца короля Кастилии.

Правда, в субтитрах оперы на английском и латышском писали «Арагон». Но надо знать историю Испании — королевства Кастилия и Арагон объединились в результате династического брака правителей обоих провинций в XV веке, что положило начало единению Испании.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.