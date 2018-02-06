О чем говорят олигархи(1)

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газета Сегодня
19:00 05.02.2018
газета Сегодня / Политика

Сейм поддержал публикацию подслушанных разговоров, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Сеймовская оппозиция в лице депутатов от Регионального объединения инициировала принятие специального закона о публикации всех аудиозаписей и расшифровок аудиозаписей разговоров «олигархов» в гостинице «Ридзене».

 

Лемберг, Шлесерс и другие

 

Речь идет об уголовном процессе, который был начат еще 5 лет назад на основании прослушки разговоров «олигархов» в гостинице «Ридзене» в период с 2009–го по 2011 год. 

 

Уголовный процесс, который вело антикоррупционное бюро, как известно, завершилось ничем — то есть из–за отсутствие состава преступления этот процесс был прекращен. Однако секретные оперативные материалы попали в распоряжение журналистов IR, и данный журнал в нескольких номерах опубликовал «избранные места» из разговоров Лемберга, Шлесерса и других влиятельных политиков и бизнесменов образца 2009–2011–х. 

 

После этих публикаций часть депутатов добилась создания в сейме парламентской следственной комиссии, дабы выяснить, почему уголовный процесс не удалось довести до конца, то есть до предъявления обвинений подозреваемым и направления дела в суд. 

 

Но и работа парламентской комиссии особым успехом не увенчалась. 

Заключительный доклад комиссии был весьма неконкретным. 

 

Мат в комиссии 

 

И вот теперь отдельные парламентарии решили поиграть в открытость и выступили за принятие специального закона по конкретному уголовному делу. При этом в законопроекте говорится, что все эти оперативные материалы уголовного дела должны быть опубликованы без купюр — то есть с указанием фамилий участников разговоров в «Ридзене». 

 

Интересно, ненормативная лексика, которая обильно используется в этих разговорах, тоже должна быть опубликована? Вероятно, да, поскольку никаких оговорок по поводу изъятия матных слов в законопроекте не наблюдается. 

 

Большинство депутатов сейма согласились передать законопроект в юридическую комиссию парламента. Рискнем предположить, что в этой комиссии данный документ и похоронят, поскольку трудно представить, чтобы парламент даже в преддверии выборов пошел на нарушение закрепленного и в Конституции принципа презумпции невиновности. 

 

Кроме того, сами материалы уголовного дела, на основании других законов, имеют статус гостайны. И вообще принимать отдельный закон по конкретному уголовному делу — это верх абсурда. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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как народу правду сказать 19:44 05:02:2018

Правительство сразу в отставку и под статью с запретом на занимание публичных должностей. Первый Ушаков за взятку в виде содержания членом совета порта отданое Шлесером в обмен на лояльность олигархии.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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