Сейм поддержал публикацию подслушанных разговоров, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Сеймовская оппозиция в лице депутатов от Регионального объединения инициировала принятие специального закона о публикации всех аудиозаписей и расшифровок аудиозаписей разговоров «олигархов» в гостинице «Ридзене».

Лемберг, Шлесерс и другие

Речь идет об уголовном процессе, который был начат еще 5 лет назад на основании прослушки разговоров «олигархов» в гостинице «Ридзене» в период с 2009–го по 2011 год.

Уголовный процесс, который вело антикоррупционное бюро, как известно, завершилось ничем — то есть из–за отсутствие состава преступления этот процесс был прекращен. Однако секретные оперативные материалы попали в распоряжение журналистов IR, и данный журнал в нескольких номерах опубликовал «избранные места» из разговоров Лемберга, Шлесерса и других влиятельных политиков и бизнесменов образца 2009–2011–х.

После этих публикаций часть депутатов добилась создания в сейме парламентской следственной комиссии, дабы выяснить, почему уголовный процесс не удалось довести до конца, то есть до предъявления обвинений подозреваемым и направления дела в суд.

Но и работа парламентской комиссии особым успехом не увенчалась.

Заключительный доклад комиссии был весьма неконкретным.

Мат в комиссии

И вот теперь отдельные парламентарии решили поиграть в открытость и выступили за принятие специального закона по конкретному уголовному делу. При этом в законопроекте говорится, что все эти оперативные материалы уголовного дела должны быть опубликованы без купюр — то есть с указанием фамилий участников разговоров в «Ридзене».

Интересно, ненормативная лексика, которая обильно используется в этих разговорах, тоже должна быть опубликована? Вероятно, да, поскольку никаких оговорок по поводу изъятия матных слов в законопроекте не наблюдается.

Большинство депутатов сейма согласились передать законопроект в юридическую комиссию парламента. Рискнем предположить, что в этой комиссии данный документ и похоронят, поскольку трудно представить, чтобы парламент даже в преддверии выборов пошел на нарушение закрепленного и в Конституции принципа презумпции невиновности.

Кроме того, сами материалы уголовного дела, на основании других законов, имеют статус гостайны. И вообще принимать отдельный закон по конкретному уголовному делу — это верх абсурда.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.