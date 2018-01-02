О чем расскажут детские жесты

Мимику, жесты и позы, сигнализирующие о стрессе, обычно несложно распознать. Они кажутся излишними или неестественными. Если вы спросите малыша, зачем он так делает, он, скорее всего, затруднится ответить или скажет: «Просто так!» Сами тайные сигналы тела могут рассказать о причинах гораздо лучше.

Покашливание или шмыгание носом без причины

Даже самые маленькие дети подмечают, что во время их болезни родители становятся внимательнее и заботливее. Часто покашливая или втягивая воздух носом, ребенок неосознанно пытается вызвать жалость. При первых признаках недовольства взрослых он пытается обезоружить их своей беспомощностью. Не упрекайте малыша за симуляцию, а подумайте: не предъявляете ли вы к нему завышенные требования? Старайтесь чаще хвалить и доброжелательно реагировать на ошибки.

Накручивание волос

Привычка наматывать прядь на палец вроде бы выглядит мило. Однако, это признак эмоционального напряжения. Повторяющиеся движения успокаивают и создают своеобразный островок стабильности в непредсказуемом мире. Когда малыш погружается в знакомые ощущения, неприятности отходят на второй план. Надо помочь сыну или дочери найти другой источник положительных эмоций.

Закусывание губы во время разговора

Обычно это говорит о том, что ребенок не согласен со своим собеседником, но боится возражать. Другая частая причина закусывания губы — попытка утаить часть информации. Это движение свойственно детям, которые часто слышат от взрослых: «Тебя не спрашивают!» или «Не спорь со старшими!». Вот он и не спорит, и лишь ранки на губах выдают его внутренний протест.

Удушающие объятья

Некоторые дети так обнимают родителей, что дух захватывает. Иногда даже трудно понять, хочет ли он приласкать или причинить боль. Самой частой причиной является ревность к брату или сестре, а также «месть» ребенка за то, что его оставили в детском саду или отправили надолго к бабушке. Сталкиваясь с удушающими объятьями, старайтесь аккуратно освободиться от них и спросить малыша, не обижен ли он.

Беспокойные руки

Заламывание пальцев или кистей рук выдает волнение и неуверенность в себе. Эти признаки можно увидеть в те моменты, когда малыш понимает, что пристальное внимание взрослых обращено на него. Боясь разочаровать или рассердить их, он пытается найти удобную позу, чтобы почувствовать себя более комфортно. В такие моменты ребенок нуждается в ободрении и поддержке.

Вымученная улыбка

Находясь в хорошем расположении духа, малыш улыбается, тщательно скрывая зубы, из-за чего улыбка кажется напряженной. Открыто демонстрировать радость ему мешает страх показаться слишком шумным и шаловливым. Постоянно сталкиваясь с требованиями не баловаться, малыш теряет естественность в поведении.

Дневник наблюдений

Все эти признаки сигнализируют о психологическом дискомфорте: важно научиться обращать внимание на события, провоцирующие их появление. Можно вести записи: отмечать частоту проявления тех или иных жестов, условия, при которых они становятся чаще или реже. Дневник поможет родителям наблюдать за собственным поведением и увидеть те приемы, которые усиливают стресс. Какие, например?

Осуждение

Обратите внимание на то, как часто вы начинаете фразы, обращенные к ребенку, с порицания. «Что же ты не посмотрел по сторонам?» или «Ты что, не слышала, что сказала воспитательница?!» Сократите число таких реплик до минимума, чтобы малыш не воспринимал обсуждение допущенных им оплошностей как строгий выговор.

Вопросы

Несмотря на то, что маленькие дети нуждаются в контроле, в некоторых ситуациях его лучше замаскировать. Ежеминутно спрашивая малыша, сыт ли он, не холодно ли ему, не вспотел ли, вы заставляете его испытывать напряжение. Сосредоточьтесь на косвенных признаках, указывающих на его самочувствие: цвете лица, активности, быстроте реакции и т. д.

Рекомендации

Вспомните, как часто чужие советы мешают вам творчески мыслить, заставляют следовать стереотипам и нарушают личное пространство. Каково же малышу, которому постоянно «помогают» при изготовлении поделок, рисовании, в играх? Оставьте за ребенком право на ошибку.