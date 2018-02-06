О чем же блокбастер «Шазам!»?

Внутри каждого из нас живёт супергерой ‒ нужно лишь немного магии, чтобы выпустить его наружу. В случае Билли Бэтсона (Эшер Энджел), 14-летнего приёмного ребёнка, достаточно выкрикнуть слово «Шазам!» (любезно предоставленное парнишке древним волшебником) и превратиться с его помощью во взрослого супергероя (Закари Левай). Но, несмотря на богоподобное тело, этот силач по-прежнему остаётся ребёнком, который наслаждается взрослой версией себя и использует новоприобретённые суперспособности для безудержного веселья. Может ли он летать? Есть ли у него рентгеновское зрение? Способен ли он пускать молнии из рук? Под силу ли ему пропустить тест по обществознанию? Шазаму предстоит проверить пределы своих способностей, сделав это с присущим ребёнку радостным безрассудством. Но времени на то, чтобы полностью овладеть магическими навыками, у Билли есть совсем немного, ведь ему нужно срочно побороть смертоносные силы зла, контролируемые доктором Таддеусом Сиваной (Марк Стронг).
Друзей Бэтсона сыграют Джек Дилан Грейзер, Йован Арманд, Йен Чен и Фэйт Херман. Главная женская роль в проекте досталась Грэйс Фултон («Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), а образ волшебника воплотит Рон С. Джонс («Это мы», «Через Вселенную»).
Сценарий ленты написал Генри Гэйден («Внеземное эхо»). Одним из продюсеров выступает Питер Сэфрэн, ранее работавший с Сандбергом над «Проклятием Аннабель», а также над сольником «Аквамена» от Джеймса Вана.
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