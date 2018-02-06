О чем же блокбастер «Шазам!»?

Warner Bros. и New Line поделились официальным синопсисом кинокомикса «Шазам!», который станет следующим проектом из вселенной DC после «Аквамена». Съёмки картины уже идут под руководством постановщика Дэвида Ф. Сандберга («И гаснет свет…», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»).

Внутри каждого из нас живёт супергерой ‒ нужно лишь немного магии, чтобы выпустить его наружу. В случае Билли Бэтсона (Эшер Энджел), 14-летнего приёмного ребёнка, достаточно выкрикнуть слово «Шазам!» (любезно предоставленное парнишке древним волшебником) и превратиться с его помощью во взрослого супергероя (Закари Левай). Но, несмотря на богоподобное тело, этот силач по-прежнему остаётся ребёнком, который наслаждается взрослой версией себя и использует новоприобретённые суперспособности для безудержного веселья. Может ли он летать? Есть ли у него рентгеновское зрение? Способен ли он пускать молнии из рук? Под силу ли ему пропустить тест по обществознанию? Шазаму предстоит проверить пределы своих способностей, сделав это с присущим ребёнку радостным безрассудством. Но времени на то, чтобы полностью овладеть магическими навыками, у Билли есть совсем немного, ведь ему нужно срочно побороть смертоносные силы зла, контролируемые доктором Таддеусом Сиваной (Марк Стронг).

Друзей Бэтсона сыграют Джек Дилан Грейзер, Йован Арманд, Йен Чен и Фэйт Херман. Главная женская роль в проекте досталась Грэйс Фултон («Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), а образ волшебника воплотит Рон С. Джонс («Это мы», «Через Вселенную»).

Сценарий ленты написал Генри Гэйден («Внеземное эхо»). Одним из продюсеров выступает Питер Сэфрэн, ранее работавший с Сандбергом над «Проклятием Аннабель», а также над сольником «Аквамена» от Джеймса Вана.