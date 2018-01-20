О любви, свободе и… глупых взрослых

Редакция уже получила десятки школьных сочинений, многие из которых достойны похвал и публикации в нашей газете

В начале декабря стартовал очередной конкурс сочинений для учеников латвийских школ, объявленный газетой «СЕГОДНЯ» совместно с благотворительным фондом RIETUMU при профессиональной поддержке Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ). Напомним: прием работ заканчивается 26 января, так что еще можно успеть в «последний вагон».

В этом году мы предложили конкурсантам две темы, в зависимости от возраста. Тема для 8–12–х классов звучит так: «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?». Для учеников 5–7–х классов выбрана другая тема: «Русские места в моем любимом городе». А сейчас давайте вместе почитаем творчество латвийских школьников! Начнем с младшей группы, которая писала о русских местах.

Дорога к храму

(«Старинных замков очертания

Рождают мысль о мироздании!

Холмы, пригорки и овраги

Покрыты сочною травой,

Я вижу Латвию такой!»

Альфред Генкин).

Как трудно мне, пятикласснику, написать сочинение о своих любимых местах! В первую очередь это дом, где живет моя большая и дружная семья. Это школа, которую окончила старшая сестра, где теперь 12–й класс заканчивает вторая сестра; я учусь в пятом классе, и, надеюсь, сюда придет учиться моя младшая сестренка. Ну что же здесь особенного, спросите вы, рассказать же надо о русских местах.

Любимые места в моем городе? Как много они значат для меня и моей семьи! И вы знаете, у меня есть несколько любимых мест, и о некоторых хочу рассказать особенно тепло.

Одно из таких мест — это православные храмы. Они очень таинственны и близки мне. В Риге есть несколько православных храмов: Христорождественский собор, храм Александра Невского, Свято–Троицкий Сергиев монастырь, церковь Петра и Павла.

Хочу рассказать о Христорождественском соборе. Он находится в самом центре Риги, на улице Бривибас, и его золотые купола сияют на весь город, озаряя памятник Свободы своим чистым и лучезарным светом. Собор летом утопает в зелени, так как находится в красивейшем парке. Не так давно он был отреставрирован и открыл свои двери прихожанам. Мы с семьей приходим туда на православные праздники.

А вообще мы очень любим ездить в Спасо–Преображенскую пустынь под Елгавой, в женский монастырь. В этом храме крестили меня и мою сестренку. Там есть летняя церквушка, где проходит богослужение, мы с остальными прихожанами молимся. Здесь очень спокойно и торжественно. А еще ходим на горку. Это такое место недалеко от монастыря, в глубине леса, где действительно есть горка: там стоит алтарь и можно поставить свечку. Нам батюшка сказал, что если вы не были на горке, то считайте, не были в монастыре, поэтому мы обязательно туда ходим и в дождь, и в солнце. Кстати, мой папа — врач, и батюшка лечится у него. И некоторые монахини — тоже.

Когда я приезжаю в монастырь, то там меня поражает тишина и никакого ветра, если вокруг идет дождь, то над монастырем светит солнышко. И так было не раз: пока едем на машине, идет дождь, а подъезжаем к святому месту — светит солнце.

Мне очень нравится фраза, которую мне сказала мама: «Чтобы озарять светом других, надо носить солнце в себе». Действительно, как я себя чувствую, мои мысли, поступки — это все отображается во мне, в моем восприятии мира, моем поведении, отношении к миру и, конечно, отношении ко мне. Это неразрывная связь между тем, что отдаешь и получаешь обратно. Надо работать над собой, получать новые знания, давать людям добро, и оно обязательно вернется. Вера в Бога, вера в себя помогает мне в жизни. Наша душа всегда останется русской, с русскими корнями и православием».

Артем Шалаев, 5–й класс, Рижская гимназия Золитудес.

Луцавсала: русские не сдаются!

«В Риге есть много мест , которые связаны с русской историей, например, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ: САД ВИЕСТУРА, РИЖСКАЯ БИРЖА: «ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ» ОТ АЛЕКСАНДРА II, «ГОСТИНИЦА СВИДАНИЙ» ДЛЯ МАЯКОВСКОГО, ПРИВЕТ ОТ РУССКОЙ МЕЛЬПОМЕНЫ: ЛАТВИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР, но для себя я бы выделила ЛУЦАВСАЛУ. Каждый раз, когда я нахожусь здесь, мне передается величественность и умиротворенность этого места. Вокруг все как будто говорит нам, что опасности больше нет и мы можем спокойно наслаждаться жизнью и радоваться каждому ее мгновению.

Это место на Луцавсале связано с самым старинным событием русской истории в Риге: летом 1701 года, во время Северной войны, здесь шла битва между шведскими войсками Карла и саксонского курфюрста. Петр I прислал союзникам–саксонцам в подмогу отряд русских воинов. При отступлении саксонцы забыли об оставшихся на Луцавсале 400 русских, и они погибли в неравном бою, но остались верными воинскому долгу — без приказа не отступать. Шведы были поражены стойкостью русских солдат. Было приказано похоронить их, отдав воинские почести, здесь же, на кургане в братской могиле, а подвиг воинов вошел в историю.

Позднее подвиг русских солдат был увековечен. В 1891 году на пожертвования русских рижан здесь был установлен монумент в форме стилизованного перевернутого колокола. Собирали долго, всем миром. А в 2001 году памятник отреставрировали на средства Рижского бизнес–клуба. Ежегодно 10 июля здесь проводится памятное возложение цветов с участием исторических клубов Риги.

Я восхищаюсь этим местом не из–за красивой архитектуры или природы, а потому, что чувствую гордость за тех людей, которые до последнего пытались защитить мой родной город. Эти люди были очень преданны своей стране, они пожертвовали жизнью ради своей Родины. Скорее всего, они понимали, что не смогут выстоять в неравном бою, но, несмотря ни на что, они не сдавались и сражались до последнего, надеясь в душе на победу. И хотя солдатам не удалось выжить, они все равно оставили на этом месте след храбрости, отваги и мужества.

Я советую каждому побывать в этом удивительном месте, попытаться прочувствовать его историю, проникнуться духом отваги и героизма воинов, сражавшихся там за свою Родину, отдавших свои жизни в надежде на спокойное будущее своих семей и будущих поколений. Именно подобные места заставляют ценить мир и спокойствие, окружающие нас, учат нас быть благодарными людям, заплатившим такую высокую цену за наше благополучие».

Диана Козловская, 6–й класс рижской Пурвциемской средней школы.

А вот несколько сочинений на тему «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения?». Несколько работ мы получили даже в стихах! С одной из них и начнем эту тему…

Как было у Ромео и Джульетты

«Все начинается с любви!» — писал поэт.

С нее хочу и я начать рассказ свой.

Вот что любовь такое? — дай ответ.

Всего лишь чувство или гамма чувств всех?

Возьму в пример я снегопад зимой:

Ты посмотри: летит снежинок рой,

Сугроб с их помощью появится большой.

С любовью, я считаю, так же точно:

Сначала будет маленькое чувство, что непрочно,

Потом, сливаясь в множество крупиц,

Наступит это Чувство без границ!

Любовь, как кулинара лучшее творенье,

Возникнуть может быстро, за мгновенье.

Иной же раз, чем дольше простоит,

Тем лучше будет вкус и внешний вид.

Любовь пройдет препятствия, невзгоды,

Любовь помирит два враждебных рода.

Она подарит счастье и детей,

Научит быть взрослее и мудрей.

К кому–то чувства с временем придут,

Кому–то мир за миг перевернут:

Как было у Ромео и Джульетты,

Когда они нарушили запреты.

Любовь подобна солнечному дню:

Когда–то будет жаркой, будто лето,

Иль леденящей душу без ответа,

А также яркою, подобно янтарю.

Но можно ль полюбить по принужденью,

Иль если принуждают вас на брак

Против желаний, по распоряженью,

Забыв о чувствах, сделать все не так?

Лишать нельзя свободы, выбора и воли,

Грешно и вынуждать, и угрожать.

Понятно, что не вырастет любовь от боли

И сложно будет счастье обретать.

В любви свободной главное — гармония

Ты сам поймешь, кого любить, с кем жить.

В неволе же не ваша гегемония

И остается с нелюбимым быть.

Однако же бывают исключенья…

В истории довольно подтверждений

Таких любовных, крепких отношений.

Давай же вспомним Роксолану с Сулейманом.

Она попала в плен, гарем, к враждебным мусульманам,

Но покорила сердце их десятого султана

И жизнь счастливее ее с ним стала.

Есть много о любви историй тех,

Когда родители венчаться заставляют.

Но, несмотря на все количество помех,

В таких условиях святые чувства тоже возникают.

Любовь возникла между Нефертити

И еретиком–царем еще в Египте.

Красавица насильно замуж отдана

И только позже оказалась влюблена.

Еще одна история любви — о той,

Что де Пейраку была преданной женой.

Она супругой графа стала против воли,

Однако полюбила, пуд съев соли.

Себя мы тоже принуждать к любви все можем –

Кто хочет просто чувств, а может, и поддержки тоже,

Кто по расчету, кто–то из–за страсти.

Влюбляемся и… разрываемся на части.

Хочу сказать, что чувства все зависят

И от людей, и обстоятельств, что их сблизят.

И как ты ни крути, есть те, кто любит мед,

А есть и те, кто выбирает лед.

Кому Судьба любовь приносит прямо в руки,

А кто–то должен все пройти, и даже муки.

Я вам скажу: «Любовь по принуждению возможна,

Однако, принуждая, будьте осторожны.

И к каждому замку найдется ключ,

Одним нужна свобода, словно солнца луч,

Другие — по обычаям живут

С тем, с кем отцы их замуж выдают.

Любовь — цветок — возникнуть может всюду,

И с ней случается любое чудо!

Все чувства наши в рамки не загнать,

Где и когда любовь тебя найдет,

Нам точно не дано узнать!»

Ляшевская Олександра, ученица 10–го “А” класса рижской средней 89–й школы.

Сердцу не прикажешь

«Когда мы говорим о понятии «любовь», мы обычно думаем о чувствах между двумя людьми, но любить можно многое: родину, природу, свое увлечение, работу и еще многое другое. Но почему эти все чувства называются любовь? У этих эмоций должно быть что–то общее. Но что обозначают словом «любовь»? По моему убеждению, любовь во–первых бескорыстная. Когда человек любит, он от этого не хочет получить себе, он только желает дать другому. Давать своей земле, окружающим, своим любимым, знакомым. Откуда появляется такое желание? Я не знаю, но такова суть любви. Эта свобода от ограничений разума. То, что красивое, может нравиться, но недостатки вызывают сочувствие и любовь.

Как я уже упомянул, любовь — это что–то другое, нежели разум, но только разум можно убедить, принудить, втолковать другие мысли. Душе, чувствам нельзя приказать. По моему мнению, любовь невозможно навязать никакими обычными средствами. И еще сложнее высказать. Поэтому много людей друг друга не понимают.

Но у человека есть один из самых тонких инструментов — это язык. На нем люди не только говорят, но и думают, формулируют свои чувства и высказывают и объясняют их. Знать язык — это значит уметь думать и чувствовать. Если отнять у человека язык — это значит отнять у него возможность чувствовать. Что может быть страшней, чем это? Ребенок с рождения узнает свой язык. Выражает чувства на своем языке. В школе он учится думать. Может ли он думать на другом языке, а чувствовать — на своем? Что происходит с таким ребенком? Как он может любить такой язык, если не чувствует на нем? Любить только потому, что он приоритетный, лучший? Это невозможно! Особенно невозможно маленькому ребенку.

Именно так с любовью к родине. Большинство людей любит свою родину, но кто она? Многие не полюбят одну и ту же вещь, для каждого это что–то другое.

Кто–то любит город, поселок, кому–то ближе своя территория, родное и любимое место родителей. Так, каждый думает о чем–то своем. У каждого — свои праздники, свои обычаи, свой флаг и своя песня. Можно ли их за это осуждать?

Нет, это не совсем нормально, потому что они своему сердцу не могут приказать. Их место жительства не меняет их чувство. Нам надо быть более снисходительными друг к другу, к традициям и выбору других. Мы такие разные, но живем все вместе!

Сердце чувствует, что является настоящим и правильным, и оно у каждого свое! Не будем мешать другим быть людьми!»

Мартиньш Робежниекс, Елгавская гимназия Спидолы, 12–й класс.

Принуждение не работает в любви

«Взрослые отчего–то любят озадачивать детей. Не сразу — вначале они носятся с тобой, с ложечки кормят, шнурочки завязывают, говорить учат. На свою голову. Потому что потом ты начинаешь задавать вопросы, и чем дальше, тем круче, и ты не успокаиваешься, ведь это очень, очень, очень важно. Почему ночью темно? А почему птицы летают, а наша Мурка — нет? А откуда я взялся?

И, наверное, взрослых мы страшно раздражаем. Не все время, но когда заставляем их чувствовать себя глупыми. И поэтому они придумали школу — в отместку, так сказать. Объединились, создали вселенский заговор и задают теперь вопросы, и в основном о том, о чем мы никогда не думали. И ждут, злорадствуют. А мы привыкли, что от нас с детства чего–то ждут. Первый зуб, первое слово, первый шаг. Теперь от нас ждут мыслей.

Хорошо. Вот вам мысли.

На повестке дня вопрос о любви, свободе и принуждении. И как же это хорошо, что мы можем сказать практически обо всем, потому что любовь делает весь наш глупый и несовершенный мир миром! Наш мир, как и мы, был создан, сотворен. Мы все — творчество, а творчество — всегда любовь. Мы — любовь.

И теперь вопрос, страшно тупиковый вопрос: есть ли любовь в принуждении и свободе? Последнее не отрицает никто, свобода — это хорошо, художник должен быть свободным, чтобы любить. Но можно ли художника принудить творить? Будет ли называться любовью действо, сделанное из–под палки? Или это дурацкое извращение, попытка выпросить для себя любовь и получить в ответ плевок?

Мне бы хотелось, чтобы этот мир признавал только любовь и свободу, но зачем–то он придумал принуждение, и выходит, что эти три явления все–таки должны сосуществовать. Должны. Но получается ли?

Есть пример. Перевод русских школ на латышский язык. Действие, придуманное взрослыми, чтобы заново озадачить детей. Действие, которое подтверждает, что в юном возрасте мы страшно достали родителей. Насколько же дети достали тех, кто эту идею подал? Не мое дело. Очевидно, здесь мое дело заключается только в том, чтобы любить, ну хотя бы этот текст, чтобы получилась любовь. Глупые, глупые взрослые…

Они почему–то отчаянно хотят заставить нас любить, не важно что, главное, чтобы им было удобно. Зря они делают это с нами. Принуждать можно кого угодно, но только не человека, вступившего в подростковый возраст. Взрослые очень хотят, чтобы мы полюбили латышский язык. Не полюбим — но хоть заговорим. И раз иначе они не умеют, они просто нас… принуждают. Без всякого творчества, любви, они просто придумывают за нас. Ну а наше дело за малым — начать брыкаться. Это чертово принуждение вообще не работает, ну хотя бы здесь и хотя бы с нами, но кого это волнует? Мы, может, и заговорим не на своем языке. Но уж точно не о любви, и уж точно не без издевки. Как взрослые с нами, так и мы — с ними. Так что взрослые глупые, потому что они как дети, хотят чего–то добиться и совершенно не думают о том, что потом. Принуждение — это просто чей–то каприз, а капризы не любит вообще никто.

Если свобода говорит с любовью на одном языке, то языки принуждения и любви порождают какой–то жуткий симбиоз, нечто искусственное и уродливое. Здесь даже нет смысла говорить о любви двух людей, потому что все знают, что нельзя заставить любить, это отражают даже сюжеты сказок. Принуждение приводит к трагедии, и лишь свобода дает любви шанс на жизнь.

Как много историй о том, как родители не отпускают детей, жены — бывших мужей, а брошенные дети — своих непутевых мам! Здесь любовь и принуждение пытаются договориться, но рождают только жалость, потребность, эгоизм и холод. Что угодно, но не любовь.

И если даже свобода не всегда договаривается с любовью, она просто дает шанс, то что говорить о насилии? Любовь, повторю, — это творчество, и говорят даже, что весь мир — это Божественный акт любви. Принуждение — это просто насилие над личностью. Это разрушение, в то время как любовь должна созидать.

И теперь мне любопытно, знают ли сами взрослые ответы на свои же вопросы. А если да — почему продолжают заниматься ерундой и когда они вообще последний раз делали что–то, порожденное внутренней свободой? Или принуждение к работе и прочим «должен» настолько их изуродовало?.. Такие не все, но как же их много. И какие же они несчастные, раз своей извращенной любовью делают несчастными других! Ведь этот перевод школ на другой язык мы переживем. И многое другое тоже. Но переживут ли его эти безразличные, несвободные взрослые?

Кто же их знает…»

Диана Пискун, 11–й класс, рижский Пушкинский лицей.

Сочинения читала Элина ЧУЯНОВА.

НАПОМИНАЕМ условия конкурса!

Объем эссе — от 2 до 7 тысяч знаков печатного текста. Жанр — произвольный (поэтический, эпистолярный, презентация, классическое сочинение–рассуждение–размышление).

Работы будут приниматься в печатном виде на электронный адрес редакции «СЕГОДНЯ» — redakcija@vesti.lv

Последний срок сдачи эссе — 26 января.

Победители будут определены к 18 февраля.

Наиболее интересные работы мы будем публиковать на страницах газеты «СЕГОДНЯ».

Для более справедливого оценивания работ участники 8–12–х классов будут поделены между собой на две группы: 8–9–е классы (1–я группа) и 10–12–е классы (2–я группа). Участники 5–7–х классов (3–я группа) делиться уже не будут. Итого в каждой из трех категорий участников мы выберем победителей (Гран–при, 1–е, 2–е и 3–е места) и лауреатов.

Всех участников ждут дипломы, а лучших — призы от Благотворительного фонда Rietumu и газеты «СЕГОДНЯ».

Элина ЧУЯНОВА.