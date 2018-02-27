Опасения, что ABLV Bank будет ликвидирован, заставили обратить внимание на возможных пострадавших: вкладчиков и сотрудников банка, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Отметим от себя, о последних вообще большинство крупных изданий Латвии не вспоминают. И это понятно — у нас активно и с пиететом перепечатываются англоязычные издания. А тем–то что о наших будущих безработных?.. Мы восполним этот пробел.

Но начнем все же с вкладчиков. Ибо о своих правах стали задумываться не только клиенты ABLV Bank, у которых счета сейчас заблокированы, но и других финансовых учреждений. Мы постараемся ответить на вопросы, с которыми в редакцию «СЕГОДНЯ» обращались обеспокоенные читатели.

Вкладчикам могут вернуть до 300 000 евро

Итак, согласно Закону о гарантии вкладов (Noguldijumu garantiju likums), вкладчик — это лицо, у которого есть вклад в учреждении, которое привлекает вклады.

(Именно так, уважаемые читатели, сказано в законе — и тут уж не до литературных изысков. Они в такой ситуации меньше всего читателей интересуют. — авт.)

Согласно 3–й статье, каждому вкладчику гарантировано возмещение в размере вклада, но не более 100 000 евро. Если есть не только вклады, но и обязательства, то они взаимно гасятся. Вкладчик теряет право требования в отношении гарантий вкладов по истечении пяти лет со дня наступления недоступности вкладов.

Законом также предусмотрено несколько случаев, когда физические лица могут претендовать на дополнительную гарантированную выплату в размере до 200 000 евро (статья 4), таким образом общая сумма выплаты может достигать 300 000 евро.

В каких же случаях это предусмотрено: если в течение последних трех месяцев на счет зачислены средства от (а) продажи недвижимого имущества, (б) социальной компенсации, выплаченной государством, (в) выплаты компенсации за понесенный ущерб (напр., выплата по страховому полису) или (г) компенсации за несправедливый приговор суда.

Что в этой связи пишет сам ABLV Bank на своей домашней странице (цитируется с обновлением от 25 февраля):

«В настоящий момент клиенты не имеют доступа к своим денежным средствам ни в филиалах, ни посредством интернет–банка. Карточная система банка отключена, в связи с чем клиенты не могут рассчитываться платежными картами банка и не могут снимать наличные деньги в банкоматах. Клиенты могут беспрепятственно осуществлять переводы ценных бумаг со своих счетов финансовых инструментов в банке.

Каждому клиенту в любом латвийском банке государство гарантирует 100 000 евро. В случае наступления момента недоступности вкладов выплаты проводятся за счет средств Фонда гарантирования вкладов.

В распоряжении ABLV Bank достаточно ликвидных активов для возврата всей выплаченной из Фонда гарантирования вкладов суммы!

Гарантированная выплата распространяется на все вклады в любой валюте на всех счетах, включая счета срочных вкладов, расчетные счета, счета заработной платы, сберегательные счета, в том числе открытые в филиалах банка. Размер гарантированной выплаты не может превышать 100 000 евро, то есть если денежные средства клиента на всех счетах в банке не превышают 100 000 евро, то клиент получит гарантированную выплату в объеме остатка на всех его счетах. Проценты, начисленные по дату наступления недоступности вкладов, входят в гарантированную выплату, если общая сумма выплаты с учетом процентов не превышает 100 000 евро.

«Говорят, что юрлицам и нерезидентам могут не заплатить?!»

Отвечаем: все клиенты банка — как физические лица, так и юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты — имеют право на гарантированную выплату в сумме до 100 000 евро. Это право распространяется и на государственные учреждения Латвийской Республики, а также учреждения самоуправлений, бюджет которых не превышает 500 000 евро.

Проведение гарантированных выплат начнется не позднее чем в течение 8 рабочих дней с момента наступления недоступности вкладов (то есть не позднее 07.03.2018).

В соответствии с законом гарантированная выплата производится в евро. Вклады в других валютах при выплате конвертируются в евро. Нормативные акты не предусматривают компенсацию за потери при конвертации.

«Что будет, если несколько клиентов банка держали денежные средства на одном счете, чей общий остаток превышает 100 000 евро?»

Если банк своевременно идентифицировал каждого такого вкладчика, то каждый такой вкладчик имеет право на гарантированную выплату в размере до 100 000 евро.

Если на счет наложено обременение судебного исполнителяя или налогового аминистратора, то сначала взыскание происходит в их пользу (тоже в переделах 100 000 евро). Затем в течение 5 лет после разблокирования суммы, клиент имеет право получить остаток.

«Я уже 20 лет, как работаю в ABLV банке»

Сейчас, уважаемые читатели, в группе ABLV всего работают 971 сотрудник. Приплюсуем у этому членов их семей и осознаем: речь идет о нескольких тысячах человек, которые в случае ликвидации банка могут остаться без устойчивого дохода.

И еще: давайте представим, какие сейчас эмоции эти наши люди испытывают по поводу активной перепубликации в латвийской прессе, и цитировании ЛАТВИЙСКИМИ чиновниками, именно англоязычных СМИ и информационных агентств.

К примеру, недавнего текста из Financial Times, в котором о ликвидации латвийского банка ABLV говорится как о деле благом и решенном. Что, кстати, не так. (Подробнее об этом — см. главу «Что на самом деле сказал ЕЦБ»).

Собственно, об этом же — абсолютной безжалостности наших властей к своим, латвийцам, пишут сотрудники ABLV в соцсетях.

Приведем одно из мнений, которое излагает пользовательница Ружена Польская в Facebook:

«Я уже двадцать лет, как работаю в ABLV банке. Человеком, который непосредственно участвует в обслуживании клиентов.

Я сознательно не ставила в свой профайл эту информацию. Но не потому, что как–то и зачем–то стыдилась этого факта или стеснялась. Скорее, чтобы мне не могли сказать: а чего это ты не пишешь про колебания на азиатских рынках?..

Ну, и еще потому что я толстая. И уже по–булгаковски осетринистая такая. А в нашем банке и так полно красавиц, они прекрасно могли представлять его и без меня.

В эти дни я, конечно же, не смогла оставаться в стороне от происходящего ни в офлайне, ни в сети.

Так вот: мне доводилось, увы, бывать на похоронах близких. Но столько одновременно плачущих в голос людей — мужчин в том числе — я никогда до сегодняшнего дня не видела. И пусть эти слова будут единственной банковской тайной, что я выдала в своей жизни.

Сегодня убили наше детище.

Сдали, раздавили, наехали асфальтовым катком. За неполные две недели укатали бизнес без долгов, дыр, с кучей документов на каждую транзакцию и клиентами.

Все требования ЕЦБ — выполнены. Все мониторинги ФКТК — пройдены. Деньги — есть. Залоги — даны. Это — информация для троллей и «бабушки из Бауски».

Да, мы, работники, не настроили, в большинстве своем дворцов, не накупили яхт, многие, наоборот, потеряли на этой очень — ОЧЕНЬ!— повторюсь, непростой и ответственной, пусть и крайне интересной, работе — здоровье, зрение, зубы и лучшие годы своей жизни.

Но вот я лично благодаря ей родила троих детей. Не знаю, где еще нужно в нашей стране работать, чтобы родить на одном рабочем месте четверть футбольной команды.

И на врачей для моих детей я пока не тратила деньги налогоплательщиков, потому что почти двадцать лет мы ходим к хорошему, но платному педиатру.

А еще я смогла четыре года тянуть свою бабушку после инсульта. Вы же понимаете, что от таких людей отворачиваются все: медперсонал, система ухода— это твои проблемы. Людей в инсульте после 70 лет для нашего государства не существует.

То есть, в трудные для меня лично времена, мои налоги шли пока на что угодно, но только не на эти трудные времена.

А еще у наших сотрудников есть вторые половинки, которые зачастую тоже по–латвийски не сильно много зарабатывают. И у всех есть уже в возрасте родители.

И уже, к сожалению, нам всем не двадцать пять и начинаются какие–то диагнозы.

До этого ужаса с такими вещами справлялись наши зарплаты и человеческое отношение руководства. Кто займется этим всем теперь?..

А еще везде, где мне доводилось быть клиентом, я сразу видела разницу в уровне, качестве обслуживания, стандарте построения организации, четкости работы, условиях труда.

Знаете, вот приходишь куда–то в офис и начинаешь глазами стряхивать пепел и крошки со стола сидящего напротив. При этом, мы никогда не были закрытыми снобами: приватбанкиром, например, мог стать любой, кто готов и умеет доброжелательно общаться с людьми. Я — тому подтверждение, экономическое образование я получала уже как второе, работая в банке.

Ах, да, я забыла, я же пишу про организацию, которая никак не связана с нашей страной. С МОЕЙ страной, которая привыкла брать, брать, но ничего не давать взамен. Вы ведь как–то там справляетесь сами, верно?

Журналист, которой спросил на пресс–конференции Эрнеста [Берниса, одного из владельцев ABLV Bank], человека, не спящего больше недели: «А где картины, а? Картины, которые вы обещали государству??? Вот этот человек, он — откуда?»

Вот вы знаете, мои клиенты, у которых остановился бизнес, застряли деньги, которых Латвия лишила лучшего банка в их жизни, вот они — из реальности. Они с утра звонят и успокаивают меня и коллег.

Те самые, которые неделю назад узнали про себя, что являются строителями баллистических боеголовок, диктаторами нежелательных государств и наркодилерами.

А вот наша — моя — страна — Латвия — и большая часть ее населения — дремучего, необразованного, завистливого, шовинистически настроенного, лапотного… — вот они — из офшора. С бананового куста на отдаленном острове.

Мы честно и много работали. Мы не хотели, чтобы Латвия была офшором. Но улучшить что–либо без желания улучшаемого— невозможно.»

Что на самом деле сказал ЕЦБ

Теперь от эмоций перейдем к фактам. А именно: какие решения на сегодняшний день принял Европейский центральный банк (ЕЦБ). Подчеркнем: речь идет не об интерпретации, а о самих решениях по ABLV Bank. Так вот: о ликвидации ЕЦБ ничего не говорит.

Пока есть только решение от 19 февраля 2018 года об ограничении платежей.

Его можно найти по адресу в интернете — https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180219.en.html

В свою очередь представители латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) в своем пресс–релизе, датированном 25 февраля, указывают: ликвидация 'ABLV Bank' — лишь одно из возможных решений.

«Решение о ликвидации «ABLV Bank» в настоящее время не стоит на повестке дня. Это лишь один из вариантов, так как все еще возможны и другие пути разрешения ситуации, заявила агентству ЛЕТА руководитель отдела коммуникации Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Иева Уплея.

Она подчеркнула, что решение о ликвидации банка еще не принято. «Вчера на пресс–конференции руководитель КРФК Петерс Путниньш четко и ясно заявил, что решение о ликвидации на данный момент не стоит на повестке дня».

Николай КУДРЯВЦЕВ.