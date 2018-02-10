«Что у нас с законодательством по поводу газового оружия? Разрешение необходимо получать на ношение/хранение, или можно как раньше — зашел в магазин, купил и носи/храни?»

Отвечаем: газовый пистолет (револьвер) в Латвии можно купить без особых проблем: и в магазине, и «с рук». На досках объявлений есть множество предложений, иногда очень недорогих.

Понятно, что в магазине такая покупка будет обставлена чуть более официально и дороже. Некоторые латвийские оружейные магазины осторожничают и на своих порталах предупреждают сразу: «В нашем ассортименте есть товары, которые по закону Латвийской Республики разрешены к продаже только в специализированных магазинах и при предъявлении паспорта или идентификационной карты. Это, например, газовое и пневматическое оружие, амуниция к оружию, оптические прицелы и прочее».

Что ж, отнесемся к этому философски. В Законе об обороте оружия и специальных средств (Ierocu un specialo lidzeklu aprites likums) по этому поводу сказано следующее (ст. 22, часть 11):

«Физическое лицо имеет право приобрести газовый пистолет (револьвер) в Латвии через посредничество коммерсанта, получившего специальное разрешение (лицензию) на реализацию соответствующего оружия, или у другого лица, на которого зарегистрирован газовый пистолет (револьвер), производя перерегистрацию газового пистолета (револьвера) в Государственной полиции или с помощью электронной услуги, предоставляемой Информационным центром Министерства внутренних дел, либо в иностранных государствах в установленном нормативными актами порядке, регистрируя его затем в Государственной полиции или с помощью электронной услуги, предоставляемой Информационным центром Министерства внутренних дел».

То есть газовик вам придется регистрировать. Это безусловно. Но уже после покупки.

Что еще существенно: переделывать под боевые патроны газовик — запрещено.

О переделанных и «самопальных» газовиках

Вот что закон говорит по этому поводу:

* Запрещен оборот самодельных газовых пистолетов (револьверов) и боеприпасов к ним, а также приспособление газовых пистолетов (револьверов), в том числе удаление предусмотренных конструкцией ограничителей ствола или иная переделка для стрельбы патронами для огнестрельного оружия и другими боеприпасами, не предусмотренными для газовых пистолетов (револьверов) (Статья 8, часть 7)

И наоборот:

* Запрещена переделка огнестрельного оружия для стрельбы патронами для газовых пистолетов (револьверов). (Часть 8).

И что понятно, «запрещено приобретать, носить, перевозить, использовать и применять огнестрельное оружие, пневматическое оружие большой энергии, а также газовые пистолеты (револьверы), находясь под воздействием алкоголя в крови, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, а также под воздействием наркотических, психотропных, токсических или иных одурманивающих веществ (часть 13–я).

О применении

В последнее время из–за нескольких «собачьих ЧП» было множество споров: на что же имеет право человек при столкновении с агрессивным животным. Так вот: в законе сказано четко и внятно — газовый пистолет и другое оружие может быть применено «для обезвреживания животного, угрожающего жизни, здоровью человека или имуществу».

А теперь целиком процитируем статьи закона о том, как может применяться оружие:

Лицо вправе применить огнестрельное оружие в качестве крайнего средства или газовый пистолет (револьвер), с тем чтобы:

1) защитить себя или другое лицо от нападения, которое реально угрожает жизни или здоровью;

2) пресечь незаконную попытку насильственного завладения огнестрельным оружием;

3) для задержания лица, застигнутого в момент совершения преступления либо оказывающего сопротивление;

4) для обезвреживания животного, угрожающего жизни, здоровью человека или имуществу.

(5) Огнестрельное оружие или газовый пистолет (револьвер) разрешается использовать для призыва на помощь, предупреждения о применении оружия или отпугивания животных.

(6) При применении огнестрельного оружия, газового пистолета (револьвера) или специального средства не допускается превышение пределов необходимой обороны.

(Цитируется с поправками, внесенными 06.02.2014 законом, вступившим в силу 07.03.2014.)

Как регламентируется порядок использования (ст. 31):

(1) Перед применением огнестрельного оружия или газового пистолета (револьвера) делается предупреждение о намерении применить его или производится предупредительный выстрел.

(2) Без предупреждения огнестрельное оружие или газовый пистолет (револьвер) применяется, если:

1) нападение, создающее угрозу жизни или здоровью человека, является внезапным;

2) при нападении применяются оружие или предметы, которыми создается угроза жизни или здоровью человека, или используются механические транспортные средства;

3) задерживаемое лицо оказывает сопротивление с применением оружия или предметов, которыми создается угроза жизни или здоровью другого человека.

(3) Лицо, применяющее или использующее огнестрельное оружие или газовый пистолет (револьвер), делает все возможное для уменьшения вреда и защиты жизни других лиц.

(4) Запрещается использовать и применять огнестрельное оружие и газовые пистолеты (револьверы), если в результате их использования или применения могут пострадать другие лица, против которых оружие не обращается.

(5) О каждом случае применения огнестрельного оружия или газового пистолета (револьвера) применившее его лицо незамедлительно уведомляет Государственную полицию. Это лицо сохраняет обстановку места происшествия и остается на месте происшествия, а при наличии пострадавших оказывает им первую медицинскую помощь и незамедлительно обеспечивает вызов скорой медицинской помощи.

(с поправками, внесенными 06.02.2014 законом, вступившим в силу 07.03.2014.)

Николай КУДРЯВЦЕВ.