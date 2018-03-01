С сегодняшнего дня — 1 марта в латвийских магазинах вырастут цены на алкогольные напитки. Это произойдет из–за роста акцизов. И если пиво и вино подорожают ненамного — на несколько сантимов, то водка и другие крепкие напитки могут подорожать заметно, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Как предупредила Латвийская ассоциация алкогольной отрасли (LANA), рост цен на содержимое литровой бутылки может повыситься в среднем на 1,5 eвро… Мы попытались оценить эту ситуацию с точки зрения покупателя.

К сегодняшнему дню, уважаемые читатели, все торговцы алкогольными напитками уже должны были провести инвентаризацию, и — нас ждут в магазинах новые ценники.

Глас народа: чем ответит на рост цен покупатель

Новость об этом росте цен вызвала довольно активный отклик наших читателей в Facebook–версиях «СЕГОДНЯ» и kriminal.lv. По понятным причинам, высказывается недовольство и вполне ожидаемые выкрики про «депутатов, которые ищут себе деньги на большие зарплаты». В том, что деньги от повышения цен будут потрачены отнюдь не в их интересах, читатели не сомневаются. Но за вычетом эмоций прогноз читателей такой:

Сергей: «Начнется контрабас и самогоноварение». После чего предложил остальным комментаторам ссылку на сайт с рецептами изготовления крепкого «гномьего самогона» в домашних условиях.

Кристина: “Правильно”.

Журналист «Сегодня», который принимал участие в дискуссии, в свою очередь отметил: домашний алкоголь тоже у нас, если по закону, штука непростая. (Подробнее об этом — см. в главе «Самогоноварение в законе».)

Дмитрий: «Ну и ладно. Уменьшу количество потребляемого алкоголя пропорционально. Организм даже и не заподозрит».

Виктор Бугай: «И пить будем, и угощать будем…»

А Игорь сделал такой прогноз: «В аптеках подорожают все лекарства на спирте».

Если в целом, то мнение наших читателей (они же покупатели) совпадает с прогнозом исполнительного директора LANA Дависа Витолса, который после повышения акцизов заявил журналистам:

«Взлет стоимости слишком стремителен, и это может привести к резкому уменьшению рынка легального алкоголя. Это решение правительства неразумно и недальновидно».

Что еще важно: с нынешнего четверга ставка акциза на крепкие алкогольные напитки в Латвии будет такой же, как в Литве, но останется значительно ниже, чем в Эстонии, отмечает СГД.

То есть: алкотуристы из Эстонии по–прежнему будут ездить в суперсаркеты в Валку и другие города на латвийско–эстонской границе — ведь дома алкоголь дороже. А вот Vynoteka на литовской границе, видимо, потеряет свои прибыли.

Где–то дешевле масло, а где–то — алкоголь

До нынешнего марта литовцы также активно ездили в приграничные города за крепкими напитками — в Бауске и Элее были открыты магазины сети Vynoteka. Алкогольный магазин открыт и в бывшем пункте пересечения границы Гренцтале. Особенно большой приток людей был в моменты, когда в латвийских магазинах устраивались акции.

Литовская пресса писала о целых «караванах автомашин», которые перед Новым годом пересекали границу. К примеру, издание 15min.lt рассказало, что летом даже существовала практика организации специальных бесплатных автобусов в открытый в Бауске магазин Vynoteka. В свою очередь, Alfa.lt пишет, что алкотуризм из Литвы существует не только в Бауску или Элею, но и в Даугавпилс.

И это понятно. Чуть ниже — сравнение цен на алкоголь на вчерашний день в Латвии и Литве в интернет–магазинах:

Сenuklubs.lv (Латвия) Vs Intermarket.lt (Литва):

Виски JACK DANIEL'S 1,0 л: 21,99 евро vs 31,09 евро

Виски JAMESON 0,7 л: 16,99 евро vs 18,09 евро

Водка ABSOLUT 0,7 л: 12,99 евро vs 15,59 евро

Вермут Martini Bianco 1,0 л: 8,49 евро vs 11,32 евро

Однако в этом году число алкотуристов может снизиться. Как, впрочем, и внутренний спрос на легальный алкоголь в Латвии.

«По подсчетам, в 2018 году жители Эстонии сильно не изменят привычку — они продолжат покупать алкоголь в Латвии в объемах 2017 года. Напротив, внутренний спрос в Латвии в 2018 году существенно снизится, вплоть до 12%», — считает исполнительный директор ассоциации Давис Витолс.

А если махнуть в Белоруссию?

Цены на многие товары в белорусских магазинах, как известно, ниже латвийских. Но, поскольку Беларусь — не страна ЕС, то, если все по закону, в «одних руках» можно привезти только 1 бутылку крепкого напитка. (См. подробнее в главе «Что можно привезти для личного пользования из Белоруссии и России».)

Через интернет–магазин (онлайн–гипермаркет) тоже не получится — продажа алкогольной и табачной продукции таким образом запрещена законодательством Республики Беларусь.

Однако многие другие продукты в Белоруссии дешевле, чем и пользуются туристы из Латвии. Особенно из Латгалии.

Тут, правда, не всегда конкретные товары поддаются сравнению из–за того, что продукты разного веса — в наших странах привычки к расфасовке, как выяснилось, разные. Однако мы попытались взять сопоставимые продукты.

И вот какие расценки вчера давали e–maxima.lv (Латвия), intermarket.lt (Литва) и e–dostavka.by (Белоруссия):

* В Латвии молоко MARGE 2% UHT 1l — 1 евро

в Литве — 93 цента;

в Белоруссии — «Здравушка» пастеризованное 2%, 99 копеек (0,41 евро)

и далее — первая цена в Латвии, вторая — в Литве, третья в Белоруссии.

* Кефир OPTIMA 2% 1 кг — 0,79 евро

кефир Rasa 2% 0,9 кг — 0,69 евро

кефир «Здравушка» 3,2% 1 л — 1 р. 19 к. (или менее 0,49 евро)

* Масло EXPORTA 82,5% 200 г — 2,39 евро

Масло MARGE 83% 200 г — 1,64 евро;

«Деревенское» 81,5%, 180 г — 2 р. 79 к. (1,15 евро)

* Сыр Germanto GOUDA 240 г — 1,89 евро

тот же сыр в Литве — 1,65 евро

«Гауда Grand» 45%, 250 г — 3 р. 65 к. (1,51 евро)

* Макароны Makar.CLASSIC LINE corneti rigate 400 г — 0,39 евро

Pasta Familiare 400 г — 0,41 евро

Pasta Soprano, вермишель, 400 г — 1 р. 09 к. (0,45 евро)

* Яйца A kategorija L 10 штук — 1,79 евро

1,74 евро в Литве

2 р. 14 к. в Белоруссии (0,88 евро).

Промежуточный финиш

Мы тоже рискнем сделать прогноз на обозримое будущее: «продуктовый» туризм латвийцев с учетом общей ситуации будет развиваться. Для тех, кто забыл: в свое время таких туристов в Латвии называли «покупанты».

«Самогоноварение в законе»

Если все по закону, то самогоноварение у нас обставляется так: коммерсанты, в том числе «домашние производители», которые хотят производить крепкие алкогольные напитки, должны получить соответствующую лицензию.

В последнее время у нас на ярмарках и туристических буклетах активно рекламировались «собственноручно изготовленные алкогольные напитки». Однако производством крепких алкогольных напитков могут заниматься только лицензированные коммерсанты на производствах алкогольных напитков, которым присвоен статус склада акцизных товаров.

Упомянутое требование относится также к так называемым «домашним производителям», которые из фруктов, ягод и других выращенных в своем хозяйстве продуктов производят содержащие спирт алкогольные напитки для реализации. Исключение составляет пиво, вино и другие упомянутые в пункте 1 четвертой части статьи 3 закона «Об акцизном налоге». Производство крепких напитков в домашних условиях для личных нужд без лицензии и без разрешения самоуправления является правонарушением.

И если «что» — там штрафы довольно больше: по ст. 170.2 Латвийского кодекса административных нарушений, за незаконное изготовление (производство), хранение или перемещение алкогольных напитков налагается денежный штраф на физические лица от 350 до 700 евро, с конфискацией алкогольных напитков и конфискацией использованных для их перемещения транспортных средств или без конфискации транспортных средств, на юридические лица — от 1400 до 14 000 евро, с конфискацией алкогольных напитков и конфискацией использованных для их перемещения транспортных средств или без конфискации транспортных средств.

Что можно привезти для личного пользования из России и Белоруссии

Процитируем текст с сайта СГД (https://www.vid.gov.lv/lv/celojot-arpus-es).

Для личного пользования разрешается ввозить в Латвию без уплаты налогов не чаще одного раза в семь дней:) или 20 сигарилл (сигары, каждая из которых весит не более 3 граммов), или 10 сигар, или 50 граммов курительного табака, или табачные изделия в любой комбинации, если процентная часть, используемая для индивидуально установленных количеств, в совокупности не превышает 100 процентов.

Николай КУДРЯВЦЕВ.