Документальный фильм «Последний год» режиссера Грега Баркера показал завершающий период работы команды Барака Обамы «изнутри», воспользовавшись предоставленным беспрецедентным доступом в Белый дом.

В быстрой нарезке режиссер показывает, как внешнеполитические советники Обамы перемещались по миру: Австрия, Камерун, Чад, Нигерия, Вьетнам, Лаос, Греция, Япония, Гренландия… И если в начале фильма команда предстает группой мечтателей, пытающихся изменить мир в соответствии со своими идеями, то под конец они выглядят растерянными и подавленными неожиданным избранием Дональда Трампа. С мыслью о том, что их деятельность не только не продолжат, но и попытаются аннулировать, ни один из героев картины так и не смирился.

Когда журналисту Майклу Вулффу предоставили доступ в Белый дом Трампа, он написал такую разгромную книгу, что вызвал мощный скандал. Документалист Баркер тоже получил возможность плотно опекать команду Обамы в ее поездках, но в обмен на это утратил всякую критичность в описании своих героев — самого Обамы, его советника по нацбезопасности Сьюзан Райс, первого заместителя Райс и спичрайтера президента Бена Родса, госсекретаря Джона Керри и постпреда США при ООН Саманты Пауэр. Больше всего времени на экране проводят Родс и Пауэр, а Обама и Керри в основном произносят легко забывающиеся общие фразы.

«Когда я впервые оказался здесь (в Белом доме), я был поражен, насколько это маленькое здание. Здесь работают 30 человек, которые направляют все правительство США, а через него — и весь мир», — рассказывает Бен Родс. Видно, что он гордится своим могуществом. «Я хочу использовать оставшееся время, чтобы показать, что есть другой способ вести внешнюю политику: меньше сосредотачиваться на военных средствах и больше на эффективности», — говорит спичрайтер Обамы, до прихода в Белый дом не имевший никакого опыта во внешней политике.

Схожий опыт был и у Пауэр: в прошлом журналист и активист-правозащитник, она лишь своей совместной работой с Обамой заслужила министерское по рангу кресло постпреда при ООН. Мы видим, как Пауэр и Родс колесят по миру, пытаясь распутать узлы мировой политики и исторической памяти с апломбом неофита. Вот Родс сочиняет речь шефу для выступления в Хиросиме, пытаясь загладить ужасы атомной бомбардировки, но так, чтобы Америке не пришлось ни за что извиняться или обещать, что это не повторится. Вот Пауэр в Нигерии среди родственников девочек, похищенных экстремистами-исламистами, вдруг открывает и высказывает убитым горем женщинам вслух то, что американский дипломат должен был бы знать с колледжа: оказывается, Америка не всесильна, ей недостаточно просто задумать что-то и сделать, и помочь вернуть девочек она тоже по большому счету не может.

Мы видим, как президент Обама буквально с небес спускается во Вьетнам, где США воевали полвека назад, и Лаос, подвергшийся ковровым бомбардировкам в ходе необъявленной войны, и везде президент США облачен в тогу миротворца, залечивающего раны истории. В Афинах, на родине европейской цивилизации, Обама один, без свиты, идет по Акрополю — историческая личность наедине с историей. А тем временем Джон Керри посещает тающие льды Гренландии и там же на корабле проводит совещание по перемирию Сирии. Эти мечтатели изменят мир, словно говорит нам автор, а между тем зритель-то знает, что всего через несколько месяцев Трамп во многом дезавуировал наследие и риторику Обамы.

Вообще некритичность режиссера удивит, пожалуй, и поклонников Обамы. Герои фильма непрестанно восхваляют сами себя и друг друга, а услужливая камера показывает их постоянно работающими, непрестанно заботящимися обо всем мире, часто со слезами на лице.

«Я по природе оптимист. Я никогда не прекращал убеждать людей отказаться от войны», — говорит госсекретарь Керри, в прошлом действительно антивоенный активист. За это же хвалит его Обама. Но ведь администрация Обамы стала первой со Второй мировой войны, когда оба срока президента пришлись на военное время. Впрочем, позднее в фильме Керри признает, что он все же не пацифист и не против отстаивания своих целей военными средствами. Президент США тоже представлен человеком, чье сердце болит за каждого. «Его сердце разбивается, когда он думает о жителях Алеппо», — заверяет нас Райс, но каких еще слов стоит ждать от нее относительно шефа?

Особенно много эмоций досталось в фильме на долю Пауэр. Вот она плачет на церемонии принятия иммигрантов в гражданство США. Вот посещает лагеря беженцев. Мы видим ее соболезнования родителям семилетнего мальчика, погибшего под колесами кортежа постпреда в Нигерии. «Моему сыну исполнится семь в воскресенье», — говорит Пауэр журналистам.

Режиссер порой сбивается на такие панегирики, что стороннему зрителю чудится завуалированная издевка. Вот президент Обама встречается с подростками во Вьетнаме. «Вы очень великий лидер, а мы молодые лидеры. Какой совет вы нам дадите, чтобы быть, как вы?» — спрашивают Обаму. И вот послушная камера записывает, как президент США важно рассказывает о Декларации независимости и величии Америки.

Если же смотреть со стороны, то трудно отделаться от мысли, что Баркер, как бы ни пытался дать светлый образ Обамы и его команды, показал лишь людей, которые не совсем понимали, что делают и что их всех ждет. Устраивая судьбы мира, они не обращали внимания на будущее собственной страны. Решая проблему исторической памяти, не завершили войн, в которых продолжает участвовать Америка, да и не придавали им, кажется, такого значения, как «историческим» речам в Хиросиме и Ханое. Пытаясь закрепить свою повестку дня в мире, проиграли ее у себя дома.