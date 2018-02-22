Министр экономики Арвил Ашераденс (Единство) пообещал депутатам фракции Союз зеленых и крестьян, что стремительно взлетевшие счета за электричество начнут уменьшаться с 1 апреля, существенно уменьшившись к 2020 году.

Значимость заседания СЗК увеличило присутствие премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса и министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы. Выступление Ашераденса не было переполнено новой информацией. Выступление напоминало набор лозунгов, но сказать что-то больше он не мог в виду временных рамок заседания.

Министр также не смог ответить на вопрос, почему он выступает с обещаниями снижения цен, почему эти цены выросли изначально, когда сам Ашераденс ранее говорил, что никаких повышений не планируется. То есть, решил ли Ашераденс залатать какие-то бюджетные дыры деньгами населения, а если так, то что будет, если цены на электричество вновь опустить?

Без ответа остался и вопрос Даны Рейзниеце-Озолы о государственных доходах от принадлежащей стране компании Latvenergo в случае, если цены на электричество снижать повсеместно, а не для отдельных групп латвийцев.

В качестве одного из временных решений Ашераденс предложил латвийским фермерами, которые более других страдают из-за космических счетов по электричеству, оформлять статус малоимущих, что даст им возможность получать электроэнергию по более низким тарифам.