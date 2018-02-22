Обещание Ашераденса: с 1 апреля электричество станет дешеветь (32)

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Виталий Вавилкин
15:40 22.02.2018
Политика / Правительство

Министр экономики Арвил Ашераденс (Единство) пообещал депутатам фракции Союз зеленых и крестьян, что стремительно взлетевшие счета за электричество начнут уменьшаться с 1 апреля, существенно уменьшившись к 2020 году.

Значимость заседания СЗК увеличило присутствие премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса и министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы. Выступление Ашераденса не было переполнено новой информацией. Выступление напоминало набор лозунгов, но сказать что-то больше он не мог в виду временных рамок заседания.

 

Министр также не смог ответить на вопрос, почему он выступает с обещаниями снижения цен, почему эти цены выросли изначально, когда сам Ашераденс ранее говорил, что никаких повышений не планируется. То есть, решил ли Ашераденс залатать какие-то бюджетные дыры деньгами населения, а если так, то что будет, если цены на электричество вновь опустить?

 

Без ответа остался и вопрос Даны Рейзниеце-Озолы о государственных доходах от принадлежащей стране компании Latvenergo в случае, если цены на электричество снижать повсеместно, а не для отдельных групп латвийцев.

 

В качестве одного из временных решений Ашераденс предложил латвийским фермерами, которые более других страдают из-за космических счетов по электричеству, оформлять статус малоимущих, что даст им возможность получать электроэнергию по более низким тарифам.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (32)
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Страна ду... Ой, 1-ого апреля. 15:44 22:02:2018

А до 1апреля будете драть три шкуры?

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1 апреля 16:38 22:02:2018

вот урод.

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janka 16:55 22:02:2018

a 1 aprelja on skazet "ja poshutil"! a vi povelis! april, aprill!

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janka 17:42 22:02:2018

существенно уменьшившись к 2020 году.
===
i ne do pervogo aprelja etogo a 2020 goda.

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Обалдеть! 18:05 22:02:2018

_В качестве одного из временных решений Ашераденс предложил латвийским фермерами, которые более других страдают из-за космических счетов по электричеству, оформлять статус малоимущих, что даст им возможность получать электроэнергию по более низким тарифам._
Кто же им даст статус малоимущих? Скажут, у вас есть трактор, дом, фетма - продавайте.
А, в принципе, слАбо вернуть населению награбленное?

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a 15:48 22:02:2018

ОГРАБИЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАРОД.СРУБИЛИ ПО БЫСТРЕНЬКОМУ ДЕНЬЖАТ.ВЕРНИТЕ РАЗНИЦУ С 1вого АПРЕЛЯ.

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воры в законе 15:59 22:02:2018

Ещё одну всряску по Латвэнерго и его сателлитов ( как с банками) устроить, глядишь, и все ашераденсы -воры станут "шёлковыми", а то эти жирные твари зажрались.
Надо разобраться с Блединством, там все взяточники-лобисты сидят (школа Абдолбыни даром не прошла).

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ВАСЯ 15:51 22:02:2018

Пора эту с""""ку Ашерада самого сделать малоимущим Ведь это не так трудно

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дед 15:51 22:02:2018

опять на потребителя все свалили - меньше тратьте. Да хоть 0 - все равно будешь должен. Чиновничий беспредел. Ничего не можете - нах, в дворники. Только налоги драть и по заграницам с важными мордами ездить - голубая мечта профессиональных латышей

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janka 17:41 22:02:2018

существенно уменьшившись к 2020 году.
===
a v 2020 godu uze ne on budet u vlasti. on budet otdihatj v teplih zemljah v kuplennom nedvizimosti za "zarabotannie" dengi. a poka cto narod puskai platjat. podumaesh vsego to 2 goda ostalos platitj po kosmiceskim cenam...
)))

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Ребяты, 15:57 22:02:2018

А Вам о чем-то говорит дата 1 апреля?

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janka 16:54 22:02:2018

a 1 aprelja on skazet "ja poshutil"

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Пророк 18:46 22:02:2018

Да нет, 1 го апреля оно подорожает, а у меня уже 5 рублей (0.072 евро, по курсу на сегодня) Не зря переехал

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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