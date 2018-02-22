Значимость заседания СЗК увеличило присутствие премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса и министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы. Выступление Ашераденса не было переполнено новой информацией. Выступление напоминало набор лозунгов, но сказать что-то больше он не мог в виду временных рамок заседания.
Министр также не смог ответить на вопрос, почему он выступает с обещаниями снижения цен, почему эти цены выросли изначально, когда сам Ашераденс ранее говорил, что никаких повышений не планируется. То есть, решил ли Ашераденс залатать какие-то бюджетные дыры деньгами населения, а если так, то что будет, если цены на электричество вновь опустить?
Без ответа остался и вопрос Даны Рейзниеце-Озолы о государственных доходах от принадлежащей стране компании Latvenergo в случае, если цены на электричество снижать повсеместно, а не для отдельных групп латвийцев.
В качестве одного из временных решений Ашераденс предложил латвийским фермерами, которые более других страдают из-за космических счетов по электричеству, оформлять статус малоимущих, что даст им возможность получать электроэнергию по более низким тарифам.
А до 1апреля будете драть три шкуры?« ответить
вот урод.« ответить
a 1 aprelja on skazet "ja poshutil"! a vi povelis! april, aprill!« ответить
существенно уменьшившись к 2020 году.« ответить
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i ne do pervogo aprelja etogo a 2020 goda.
_В качестве одного из временных решений Ашераденс предложил латвийским фермерами, которые более других страдают из-за космических счетов по электричеству, оформлять статус малоимущих, что даст им возможность получать электроэнергию по более низким тарифам._« ответить
Кто же им даст статус малоимущих? Скажут, у вас есть трактор, дом, фетма - продавайте.
А, в принципе, слАбо вернуть населению награбленное?
ОГРАБИЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАРОД.СРУБИЛИ ПО БЫСТРЕНЬКОМУ ДЕНЬЖАТ.ВЕРНИТЕ РАЗНИЦУ С 1вого АПРЕЛЯ.« ответить
Ещё одну всряску по Латвэнерго и его сателлитов ( как с банками) устроить, глядишь, и все ашераденсы -воры станут "шёлковыми", а то эти жирные твари зажрались.« ответить
Надо разобраться с Блединством, там все взяточники-лобисты сидят (школа Абдолбыни даром не прошла).
Пора эту с""""ку Ашерада самого сделать малоимущим Ведь это не так трудно« ответить
опять на потребителя все свалили - меньше тратьте. Да хоть 0 - все равно будешь должен. Чиновничий беспредел. Ничего не можете - нах, в дворники. Только налоги драть и по заграницам с важными мордами ездить - голубая мечта профессиональных латышей« ответить
существенно уменьшившись к 2020 году.« ответить
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a v 2020 godu uze ne on budet u vlasti. on budet otdihatj v teplih zemljah v kuplennom nedvizimosti za "zarabotannie" dengi. a poka cto narod puskai platjat. podumaesh vsego to 2 goda ostalos platitj po kosmiceskim cenam...
)))
А Вам о чем-то говорит дата 1 апреля?« ответить
a 1 aprelja on skazet "ja poshutil"« ответить
Да нет, 1 го апреля оно подорожает, а у меня уже 5 рублей (0.072 евро, по курсу на сегодня) Не зря переехал« ответить