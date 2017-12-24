В начале интервью, которое покажет телеканал НТВ 23 декабря, Элина Мазур объявила, что пришла на телевидение с единственной целью – сделать чистосердечное признание. По словам женщины, она устала лгать и хочет сорвать со своей подруги маску «невинной овечки».
«Меня нанимали исключительно для того, чтобы оставить Армена Борисовича ни с чем», – заявила Мазур.
Бывшая подруга добавила, что расценивает поведение Виталины как предательство и подлость. «Две вещи, которых я не прощу», – отметила Элина.
Обиженная Мазур пообещал рассказать как именно она помогала Цымбалюк-Романовской обманывать не только Армена Джигарханяна, но и всю страну. Также Элина знает, почему на самом деле Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись.
«Был развод, остался несчастный старик — обобранный, нищий и брошенный», – отметила она.
Напомним, что, по мнению адвоката Армена Джигарханяна, пианистка «наказала» актера на 12 миллионов. И теперь на нее подают в суд за мошенничество в особо крупном размере. Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России Виталине может грозить до десяти лет тюрьмы. Так, вероятно, и закончится скандальная история.
Эта страхолюдина вышла замуж, чтоб обобрать старика и оставить ни с чем. Она -сволочь и воровка, а он -наивный старый маразматик, который верит в любовь.« ответить
армен борисович ранее был ранее дважды женат.« ответить
первая умерла по болезни.
второй он купил дом в штатах и уговорил не возвращаться оттуда.
решил пожить с молоденькой.
не вышло.
вот такая история.
добрым молодцам урок.
Не молодцам, а дедушкам, соблазняющих 16-ти летних девушек« ответить
Джигарханян замечательный артист...но нельзя же быть таким наивным дураком в его-то годы,чтобы поверить в "большую любовь"молодой к престарелому человеку...иногда артисты бывают такими наивными,как дети« ответить
тут другой случай,девушка воспользовалась маразмом дедушки и облапошила как могла,сколько таких легковерных дедушек попадается на удочку таких аферисток,но что поделаешь ,не хотят на чужих ошибках учиться !!!« ответить
Эта страхолюдина вышла замуж, чтоб обобрать старика и оставить ни с чем. Она -сволочь и воровка, а он -наивный старый маразматик, который верит в любовь..« ответить
Нахрена молодой шалаве старый маразматик в памперсе с отсохшим членом? Ради денег.« ответить
ПОЗОР АРМЕНУ!!« ответить
Розор таким комментаторам"воинам диваннам",а "ххх"-????как думаешь?с дивана нелепые рвссуждения про то,чего не знаешь.« ответить
Слава Богу, что хоть одна из подельниц решила совесть очистить.« ответить
Там и так всё было понятно, но вот подробности покажут и укажут на ту мерзость, которую вызывает у некоторых страсть к чужим деньгам.
Тихой старости с согретыми ночными тапочками не получилось, остался старый обманутый старик.
Может на оставшиеся дни ему наука будет?
Она наглая проходимка, на морду страшная и знает, что никому молодому не нужна, так решила на старике разбогатеть, вот и обворовала его, чтоб себе будущее обеспечить.« ответить
А этот старый пердун верит в любоФь, вот и получил любоФь. Идиот старый.
Два несчастья нашли друг друга.
ТРИ ФУНТА ПРАВДЫ,« ответить
ПУД КОВАРСТВА,
ТРИ ГРАММА ВЕРНОСТИ,
ПУД ЗЛА,
НАХАЛЬСТВА 10 КИЛОГРАММОВ,
ПРИТВОРСТВА 22 ВЕДРА....
ОДНА ВОСЬМАЯ ГРАММА ЧЕСТИ.
И ПОСТОЯНСТВА ОДИН ГРАММ,
К МУЖЧИНАМ ЖАДНОСТИ ТОНН ДВЕСТИ,
ТРИ ТОННЫ ЖАДНОСТИ К ДЕНЬГАМ....
ТЕПЕРЬ СЛОЖИТЬ ВСЁ ЭТО ВМЕСТЕ.
ДОБАВИТЬ ДУРИ ТРИ ВЕДРА.
ПОСТАВИТЬ ВСЁ в ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ,
И ВОТ ВАМ ЖЕНСКАЯ ДУША!!!!