Обиженная подруга сдала Цымбалюк-Романовскую: она ограбила Джигарханяна(12)

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Владимир Бучельников
22:46 23.12.2017
Lifenews / Светская жизнь

Бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур дала откровенное интервью. Она рассказала, как помогала своей подруге.

В начале интервью, которое покажет телеканал НТВ 23 декабря, Элина Мазур объявила, что пришла на телевидение с единственной целью – сделать чистосердечное признание. По словам женщины, она устала лгать и хочет сорвать со своей подруги маску «невинной овечки».

 

«Меня нанимали исключительно для того, чтобы оставить Армена Борисовича ни с чем», – заявила Мазур.

 

Бывшая подруга добавила, что расценивает поведение Виталины как предательство и подлость. «Две вещи, которых я не прощу», – отметила Элина.

 

Обиженная Мазур пообещал рассказать как именно она помогала Цымбалюк-Романовской обманывать не только Армена Джигарханяна, но и всю страну. Также Элина знает, почему на самом деле Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись.

 

«Был развод, остался несчастный старик — обобранный, нищий и брошенный», – отметила она.

 

Напомним, что, по мнению адвоката Армена Джигарханяна, пианистка «наказала» актера на 12 миллионов. И теперь на нее подают в суд за мошенничество в особо крупном размере. Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России Виталине может грозить до десяти лет тюрьмы. Так, вероятно, и закончится скандальная история. 

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (12)
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оба хорошИ 00:03 24:12:2017

Эта страхолюдина вышла замуж, чтоб обобрать старика и оставить ни с чем. Она -сволочь и воровка, а он -наивный старый маразматик, который верит в любовь.

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dlz77 05:39 24:12:2017

армен борисович ранее был ранее дважды женат.
первая умерла по болезни.
второй он купил дом в штатах и уговорил не возвращаться оттуда.
решил пожить с молоденькой.
не вышло.

вот такая история.
добрым молодцам урок.

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2dlz77 08:32 24:12:2017

Не молодцам, а дедушкам, соблазняющих 16-ти летних девушек

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сергей иванов 09:45 24:12:2017

Джигарханян замечательный артист...но нельзя же быть таким наивным дураком в его-то годы,чтобы поверить в "большую любовь"молодой к престарелому человеку...иногда артисты бывают такими наивными,как дети

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нина 15:07 24:12:2017

тут другой случай,девушка воспользовалась маразмом дедушки и облапошила как могла,сколько таких легковерных дедушек попадается на удочку таких аферисток,но что поделаешь ,не хотят на чужих ошибках учиться !!!

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оба хорошИ 00:05 24:12:2017

Эта страхолюдина вышла замуж, чтоб обобрать старика и оставить ни с чем. Она -сволочь и воровка, а он -наивный старый маразматик, который верит в любовь..

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тут к гадалке не ходи 00:25 24:12:2017

Нахрена молодой шалаве старый маразматик в памперсе с отсохшим членом? Ради денег.

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ххх 02:37 24:12:2017

ПОЗОР АРМЕНУ!!

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Иван 07:43 24:12:2017

Розор таким комментаторам"воинам диваннам",а "ххх"-????как думаешь?с дивана нелепые рвссуждения про то,чего не знаешь.

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Forward looking 08:32 24:12:2017

Слава Богу, что хоть одна из подельниц решила совесть очистить.
Там и так всё было понятно, но вот подробности покажут и укажут на ту мерзость, которую вызывает у некоторых страсть к чужим деньгам.
Тихой старости с согретыми ночными тапочками не получилось, остался старый обманутый старик.
Может на оставшиеся дни ему наука будет?

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два идиота 08:43 24:12:2017

Она наглая проходимка, на морду страшная и знает, что никому молодому не нужна, так решила на старике разбогатеть, вот и обворовала его, чтоб себе будущее обеспечить.
А этот старый пердун верит в любоФь, вот и получил любоФь. Идиот старый.
Два несчастья нашли друг друга.

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ДТТ 12:30 24:12:2017

ТРИ ФУНТА ПРАВДЫ,
ПУД КОВАРСТВА,
ТРИ ГРАММА ВЕРНОСТИ,
ПУД ЗЛА,
НАХАЛЬСТВА 10 КИЛОГРАММОВ,
ПРИТВОРСТВА 22 ВЕДРА....
ОДНА ВОСЬМАЯ ГРАММА ЧЕСТИ.
И ПОСТОЯНСТВА ОДИН ГРАММ,
К МУЖЧИНАМ ЖАДНОСТИ ТОНН ДВЕСТИ,
ТРИ ТОННЫ ЖАДНОСТИ К ДЕНЬГАМ....
ТЕПЕРЬ СЛОЖИТЬ ВСЁ ЭТО ВМЕСТЕ.
ДОБАВИТЬ ДУРИ ТРИ ВЕДРА.
ПОСТАВИТЬ ВСЁ в ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ,
И ВОТ ВАМ ЖЕНСКАЯ ДУША!!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

Фиги из Риги (11)

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