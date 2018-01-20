В галерее, которую создало польское правительство, можно найти и женщин. При этом, глядя в регистр, можно узнать имя, фамилию, адрес проживания и даже место рождения осужденных за педофилию людей. Сам регистр можно посмотреть ТУТ.
Появление подобного регистра обсуждают СМИ по всему миру. К примеру, журналисты BBC утверждают, что отбывшим наказание в Польше педофилам будет крайне трудно реинтегрироваться в общество. Кроме того, существуют риск, что эти люди могут подвергаться насилию.
В целом, минюст Польше особо не оспаривает мнение – в этом и был смысл, ведь “преступники сексуального характера должны почувствовать всю тяжесть совершенных преступлений – не только тюремными сроками, но также потерей анонимности”.
Отметим, что в Латвии также велись разговоры о появлении подобных списков, однако позже в правительстве сочли идею негуманной и нарушающей права людей.
Молодцы ПОЛЯКИ! А в Латвии защищают права только нелюдей!« ответить
А в Сэйме вообще трудно отличить пид...сов от педофилов« ответить
Молодцы поляки!!! Сюда же внести ПИДОРофф!« ответить
Публичное линчевание. А если в этот список кто-то не совсем справедливо попадёт?« ответить
kak v spisok popal malcik 20 let?« ответить
da zaprosto. emu ispolnilos 18 na paru dnei ranse cem ego devushke. no oni tak ze prodolzali zanimatsa sekasom kak ranse. i tut ego poimali. i posudili. ibo on soversennoletnij a devka esce net. znacit pedofil. i v spisok ego.
Молодцы поляки. А пересидент соседней страны прилюдно целует детей в животик и фсбшники насилуют сирот в приютах« ответить
Опять твои педофильские фантазии, избавь уже нас от себя« ответить
И под левой фотографией подпись:« ответить
Виталий Вавилкин