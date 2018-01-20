В новом регистре педофилов в Польше видны и отъявленные зеки, и опрятные господа, и совсем молодые, едва достигшие совершеннолетия парни, уже осужденные за педофилию.

В галерее, которую создало польское правительство, можно найти и женщин. При этом, глядя в регистр, можно узнать имя, фамилию, адрес проживания и даже место рождения осужденных за педофилию людей. Сам регистр можно посмотреть ТУТ.

Появление подобного регистра обсуждают СМИ по всему миру. К примеру, журналисты BBC утверждают, что отбывшим наказание в Польше педофилам будет крайне трудно реинтегрироваться в общество. Кроме того, существуют риск, что эти люди могут подвергаться насилию.

В целом, минюст Польше особо не оспаривает мнение – в этом и был смысл, ведь “преступники сексуального характера должны почувствовать всю тяжесть совершенных преступлений – не только тюремными сроками, но также потерей анонимности”.

Отметим, что в Латвии также велись разговоры о появлении подобных списков, однако позже в правительстве сочли идею негуманной и нарушающей права людей.