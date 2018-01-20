Обнародованный Польшей список педофилов обсуждает весь мир (+ФОТО)(17)

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Виталий Вавилкин
09:30 20.01.2018
В мире

В новом регистре педофилов в Польше видны и отъявленные зеки, и опрятные господа, и совсем молодые, едва достигшие совершеннолетия парни, уже осужденные за педофилию.

В галерее, которую создало польское правительство, можно найти и женщин. При этом, глядя в регистр, можно узнать имя, фамилию, адрес проживания и даже место рождения осужденных за педофилию людей. Сам регистр можно посмотреть ТУТ.

 

Появление подобного регистра обсуждают СМИ по всему миру. К примеру, журналисты BBC утверждают, что отбывшим наказание в Польше педофилам будет крайне трудно реинтегрироваться в общество. Кроме того, существуют риск, что эти люди могут подвергаться насилию.

 

В целом, минюст Польше особо не оспаривает мнение – в этом и был смысл, ведь “преступники сексуального характера должны почувствовать всю тяжесть совершенных преступлений – не только тюремными сроками, но также потерей анонимности”.

 

Отметим, что в Латвии также велись разговоры о появлении подобных списков, однако позже в правительстве сочли идею негуманной и нарушающей права людей.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (17)
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Пророк 09:38 20:01:2018

Молодцы ПОЛЯКИ! А в Латвии защищают права только нелюдей!

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3 09:45 20:01:2018

А в Сэйме вообще трудно отличить пид...сов от педофилов

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СМЕРШ 09:41 20:01:2018

Молодцы поляки!!! Сюда же внести ПИДОРофф!

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средневековье 09:41 20:01:2018

Публичное линчевание. А если в этот список кто-то не совсем справедливо попадёт?

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Janka 10:37 20:01:2018

kak v spisok popal malcik 20 let?
da zaprosto. emu ispolnilos 18 na paru dnei ranse cem ego devushke. no oni tak ze prodolzali zanimatsa sekasom kak ranse. i tut ego poimali. i posudili. ibo on soversennoletnij a devka esce net. znacit pedofil. i v spisok ego.

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П у т и н 09:43 20:01:2018

Молодцы поляки. А пересидент соседней страны прилюдно целует детей в животик и фсбшники насилуют сирот в приютах

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утину 10:05 20:01:2018

Опять твои педофильские фантазии, избавь уже нас от себя

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Саня 09:57 20:01:2018

И под левой фотографией подпись:
Виталий Вавилкин

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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