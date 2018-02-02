Обнародовано редкое интервью Ельцина в поезде Москва — Рига (видео)(1)

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Герман Бергер
22:49 01.02.2018
В мире / Россия

Музыкальный продюсер и издатель Александр Чепарухин опубликовал на своем YouTube-канале ранее неизвестное интервью с первым президентом России Борисом Ельциным. Встреча состоялась в 1990 году в поезде Москва — Рига.

В своем посте на Facebook Чепарухин рассказывает, что в годы перестройки был аспирантом, научным сотрудником МГУ и экологическим активистом и мечтал познакомиться с Ельциным, поскольку считал политика «исполином борьбы за настоящую свободу» и хотел «расположить Запад к «настоящему» лидеру страны». «Случай представился сразу после его [Ельцина] избрания председателем Верховного Совета РСФСР в конце мая 1990», — вспоминает он.

 

Тогда его друзья — австрийский журналист Вернер Кройтлер и заместитель главного редактора журнала «Огонек» Валентин Юмашев (будущий муж дочери Ельцина) — узнали о том, что Ельцин отправляется на поезде в Ригу. Чепарухин убедил охранника политика, что они — «фанаты Ельцина», и через несколько минут они уже записывали беседу на видеокассету.

 

«Интервью и наш репортаж заняли целый разворот австрийской газеты Kurier. Его перепечатали чуть ли не все издания мира. Это было первое интервью Ельцина за несколько лет», — говорится в сообщении. Автор поста добавил, что встретил «искреннего, сентиментального, откровенного человека», который разговаривал «за жизнь» и чуть не плакал, «удивляясь подлости своих бывших соратников».

 

 

Видео: Б.Н.ЕЛЬЦИН — Интервью А.Чепарухина в поезде Москва-Рига, июнь 1990

 

В интервью первый президент России (в 1990 году еще председатель Верховного Совета РСФСР) рассказывает о падении авторитета «союзного правительства», перспективах получения поддержки от стран Запада, благотворительности, целях радикальных реформ демократизации, рассуждает о рисках и ошибках на этом пути и сетует, что сограждане «растеряли человечность, хотя имеют хорошие корни и традиции».

 

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности был назначен председатель правительства Владимир Путин.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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салам акбар 03:14 02:02:2018

ельцин - дельтаплан.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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