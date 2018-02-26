Комплекс будет включать в себя непосредственно авианосец, а также авиакрыло и систему базирования, пояснил начальник НИИ кораблестроения при Минобороны России Николай Максимов. Стартовая система нового корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, тогда как единственный авианосец в составе российского флота, «Адмирал Кузнецов», оснащен только трамплином. Полетная палуба перспективного авианосца будет в два раза больше, чем у «Кузнецова».
Помимо этого, утверждается, что авианосец сможет принимать самолеты дальнего радиолокационного дозора, а в состав корабельной авиагруппировки по необходимости могут войти истребители, созданные на базе комплекса Т-50 (известен как Су-57).
Корабль обозначен как 23000Э («Шторм») и существует пока только в виде макета. По предварительным расчетам, длина корабля составит 330 метров, ширина — 40. Он сможет нести до 90 самолетов и вертолетов. Для сравнения, «Адмирал Кузнецов» по проекту способен нести до 50 летательных аппаратов.
Над новым авианосцем работает Крыловский государственный научный центр. Работы проведут в рамках новой госпрограммы вооружений, которая рассчитана на 2018-2025 годы. Этот документ предусматривает выделение 19 триллионов рублей на переоснащение армии и флота. Программа пока не утверждена президентом, хотя ожидалось, что это произойдет в конце 2017 года.
Полетная палуба перспективного авианосца будет в два раза больше, чем у «Кузнецова».« ответить
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Ага, с Кузнецова падало по 2 самолёта, а с этого самолёты будут падать по одному.
Посмотри статистику сколько за год самолётов разбивается при посадке на американские авианосцы. А потом уже пиши всякую хрень.« ответить
После всех утренних неприятностей, ща выльют остатки своих продуктов жизнедеятельности. Первый, как всегда п ут и н . Ждемс Саню.« ответить
не надо россии такие корабли.чемодан без ручки.« ответить
Нет Мисрали надо в Латвии заказать на РСЗ« ответить
Хохлы надоели : друг друга уничтожают на родине, косЯт от призыва, прячась в Польше и Проебалтике, и отсюда с невинным видом пытаются укусить Россию. Уёб....ое племя.« ответить
Возьми автомат и в окоп под Донецк! И погибни там с выкриком: " За самостийность! За Порошенко!"