Обнародованы детали проекта нового российского авианосца(7)

Лента новостей
«Судьба Латвии плачевна» Nokia из «Матрицы» возвращается Россию обвинили в атаке на Латвию Создан «заменитель пап» для путешествий США не готовы к настоящей войне Олимпийцам России удалось уйти от позора Экономист: Рухнула мечта Латвии... В РПЦ ответили на закрытие храма в Иерусалиме из-за налогов Латышский поэт: я работал с КГБ, чтобы разоблачить себя!
Eще в разделе
США не готовы к настоящей войне В Госдуме РФ напомнили о «настоящем позоре» США Джонсон: Крым наш! Надо надавить на Россию Польша неблагодарна Советской армии В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс нового военного эшелона
Макет авианосца на выставке «Армия 2015» Фото: Artem Tkachenko / Creative Commons / Wikimedia
Герман Бергер
17:00 25.02.2018
В мире / Россия

Проект нового авианосца для ВМФ России уже разработан, сообщается в выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Комплекс будет включать в себя непосредственно авианосец, а также авиакрыло и систему базирования, пояснил начальник НИИ кораблестроения при Минобороны России Николай Максимов. Стартовая система нового корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, тогда как единственный авианосец в составе российского флота, «Адмирал Кузнецов», оснащен только трамплином. Полетная палуба перспективного авианосца будет в два раза больше, чем у «Кузнецова».

 

Помимо этого, утверждается, что авианосец сможет принимать самолеты дальнего радиолокационного дозора, а в состав корабельной авиагруппировки по необходимости могут войти истребители, созданные на базе комплекса Т-50 (известен как Су-57).

 

Корабль обозначен как 23000Э («Шторм») и существует пока только в виде макета. По предварительным расчетам, длина корабля составит 330 метров, ширина — 40. Он сможет нести до 90 самолетов и вертолетов. Для сравнения, «Адмирал Кузнецов» по проекту способен нести до 50 летательных аппаратов.

 

Над новым авианосцем работает Крыловский государственный научный центр. Работы проведут в рамках новой госпрограммы вооружений, которая рассчитана на 2018-2025 годы. Этот документ предусматривает выделение 19 триллионов рублей на переоснащение армии и флота. Программа пока не утверждена президентом, хотя ожидалось, что это произойдет в конце 2017 года.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 17:04 25:02:2018

Полетная палуба перспективного авианосца будет в два раза больше, чем у «Кузнецова».
--------
Ага, с Кузнецова падало по 2 самолёта, а с этого самолёты будут падать по одному.

« ответить
Profile_default
I.D. 18:23 25:02:2018

Посмотри статистику сколько за год самолётов разбивается при посадке на американские авианосцы. А потом уже пиши всякую хрень.

« ответить
Profile_default
Прям вишенка на торте для наших убохеньких 17:14 25:02:2018

После всех утренних неприятностей, ща выльют остатки своих продуктов жизнедеятельности. Первый, как всегда п ут и н . Ждемс Саню.

« ответить
Profile_default
клан сопрано 17:15 25:02:2018

не надо россии такие корабли.чемодан без ручки.

« ответить
Profile_default
Путин 17:41 25:02:2018

Нет Мисрали надо в Латвии заказать на РСЗ

« ответить
Profile_default
Коловрат 17:58 25:02:2018

Хохлы надоели : друг друга уничтожают на родине, косЯт от призыва, прячась в Польше и Проебалтике, и отсюда с невинным видом пытаются укусить Россию. Уёб....ое племя.
Возьми автомат и в окоп под Донецк! И погибни там с выкриком: " За самостийность! За Порошенко!"

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)