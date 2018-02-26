Макет авианосца на выставке «Армия 2015» Фото: Artem Tkachenko / Creative Commons / Wikimedia

Проект нового авианосца для ВМФ России уже разработан, сообщается в выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Комплекс будет включать в себя непосредственно авианосец, а также авиакрыло и систему базирования, пояснил начальник НИИ кораблестроения при Минобороны России Николай Максимов. Стартовая система нового корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, тогда как единственный авианосец в составе российского флота, «Адмирал Кузнецов», оснащен только трамплином. Полетная палуба перспективного авианосца будет в два раза больше, чем у «Кузнецова».

Помимо этого, утверждается, что авианосец сможет принимать самолеты дальнего радиолокационного дозора, а в состав корабельной авиагруппировки по необходимости могут войти истребители, созданные на базе комплекса Т-50 (известен как Су-57).

Корабль обозначен как 23000Э («Шторм») и существует пока только в виде макета. По предварительным расчетам, длина корабля составит 330 метров, ширина — 40. Он сможет нести до 90 самолетов и вертолетов. Для сравнения, «Адмирал Кузнецов» по проекту способен нести до 50 летательных аппаратов.

Над новым авианосцем работает Крыловский государственный научный центр. Работы проведут в рамках новой госпрограммы вооружений, которая рассчитана на 2018-2025 годы. Этот документ предусматривает выделение 19 триллионов рублей на переоснащение армии и флота. Программа пока не утверждена президентом, хотя ожидалось, что это произойдет в конце 2017 года.