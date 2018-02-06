Как известно, реформа образования под руководством Карлиса Шадурскиса идет полным ходом, однако, как это часто бывает, переменам рады далеко не все в стране.

Так, латвийский сегмент социальных сетей широко обсуждает задание по латышскому языку для 3-классников, с которым справляются далеко не все взрослые.

“Из присланного родителями. 3 класс. Домашнее задание по латышскому языку. Написать три синонима слову «pažobele» (по-русски стреха). Как городской житель, не занала, что такое стреха. Но даже после того, как узнала, не могу придумать три синонима, причем ни на одном языке. По-моему, такие задания убивают у ребенка мотивацию учиться. Вот чем надо заниматься министерству!”, — написала на своей фейсбук странице депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

Отметим, что в комментариях под публикацией люди выражают открытое недоумение, возмущаясь, что задание невозможно выполнить не только ребенку, но и взрослому человеку.

“А вдруг в этом весь смысл? Учить новые слова, которые никто вообще не знает и находить к ним синонимы тут же”? – написала одна из подписчиц.

“Я латышка, впервые слышу это чудо слово. Сейчас спрошу у подруг латышек. Интересно, знают или как?”, — написала другая.

“Я знаю, что такое pažobele, но это профессиональное. И ничего, кроме paspārne не придумал. То есть, мы, два взрослых человека, вместе смогли выполнить задание для ученика 3-го класса найти три синонима...”, — написал третий.