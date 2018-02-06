Образование по-латвийски: соцсети бьются над решением задачи из учебника 3 класса(11)

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Виталий Вавилкин
12:35 06.02.2018
Наша Латвия / Социум

Как известно, реформа образования под руководством Карлиса Шадурскиса идет полным ходом, однако, как это часто бывает, переменам рады далеко не все в стране.

Так, латвийский сегмент социальных сетей широко обсуждает задание по латышскому языку для 3-классников, с которым справляются далеко не все взрослые.

 

“Из присланного родителями. 3 класс. Домашнее задание по латышскому языку. Написать три синонима слову «pažobele» (по-русски стреха). Как городской житель, не занала, что такое стреха. Но даже после того, как узнала, не могу придумать три синонима, причем ни на одном языке. По-моему, такие задания убивают у ребенка мотивацию учиться. Вот чем надо заниматься министерству!”, — написала на своей фейсбук странице депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

Отметим, что в комментариях под публикацией люди выражают открытое недоумение, возмущаясь, что задание невозможно выполнить не только ребенку, но и взрослому человеку.

 

“А вдруг в этом весь смысл? Учить новые слова, которые никто вообще не знает и находить к ним синонимы тут же”? – написала одна из подписчиц.

 

“Я латышка, впервые слышу это чудо слово. Сейчас спрошу у подруг латышек. Интересно, знают или как?”, — написала другая.

 

“Я знаю, что такое pažobele, но это профессиональное. И ничего, кроме paspārne не придумал. То есть, мы, два взрослых человека, вместе смогли выполнить задание для ученика 3-го класса найти три синонима...”, — написал третий.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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Janka 12:51 06:02:2018

ja latish. slovo pazobele znaju. ponimaju cto ono oznacaet. sinonimoov ne znal nekogda. po russki streha uznal v pervij raz.
kstati ja iz Kuldigi, samogo latiskogo goroda strani gde russkogo jazika ljudi neznaet vobsce. no slovu pazobele net sinonimov latisshkom jazike.

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Janka 12:52 06:02:2018

ja latish. slovo pazobele znaju. ponimaju cto ono oznacaet. sinonimoov ne znal nekogda. po russki streha uznal v pervij raz.
kstati ja iz Kuldigi, samogo latiskogo goroda strani gde russkogo jazika ljudi neznaet vobsce. no slovu pazobele net sinonimov latisshkom jazike.
to cto pisut "pasparne" eto ne sinonim. eto pocti pazobele no ne odno i toze. eto raznie vesci.

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А что, 13:13 06:02:2018

вы все хотели OT CTAPOГO ИДИOTA Шадурского???OH ЖE ДEБИЛ ЛOБATOГO HAPOДA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Уверен 13:23 06:02:2018

Придёт время, и Ша-дурику придётся ответить в Европейском суде за геноцид русских детей.

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Уверен 13:26 06:02:2018

Придёт время, и Ша-дурику придётся ответить в Европейском суде за геноцид русских детей.
Кстати, партия нацЫков-дегенератов вместе со своей мамой Абдолбыней, тоже ответят перед судом.

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Стреха- 13:50 06:02:2018

Это нижняя линия (грань) плоскости крыши, с которой дождевые стоки падают либо
На землю, либо в сточный дождевой лоток. Но не это главное. Главное - опустить
Уровень знаний русскоязычных деток до свинопасного уровня. Чтобы много не рыпались.

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Промежность 13:54 06:02:2018

Можно найти и 3, и 4, и 5. Конечно же, с помощью Гугл :)
Например, pažobele он переводит как "промежутки" :)
Потом, ставим эти "промежутки" в обратный перевод с русского на латышский и получаем Nepilnības. Снова берем "Nepilnības" и переводим на русский - получаем "недостатки" Эти "Недостатки" опять переводим на латышский, - и вот вам новый синоним - "trūkumi" И так до бесконечности :) Велик и могуч латышский язык с Гуглом :)

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Ха! 14:44 06:02:2018

Покопался в интернете и нашел что pažobele это чердак . Чердак это помещение между потолком и крышей дома.
а отсюда можно подобрать синонимы
bēniņos
mansarde
istaba;
Но своего ребенка из этой школы я забрал бы. Так как в ней латышскому языку вряд ли обучат. А синонимы к словам он и сам мог бы подбирать дома, копаясь в интернете.

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Солнце 15:20 06:02:2018

Интересная тема. В вездесущем и всезнающем интернете можно найти синонимы для слова «стреха», например, на сайте Академик.ру можно найти 7 синонимов. Латвийский сайт «letonika.lv в ответ на запрос о переводе слова «pažobele» предлагает ответ рус. «пазучина», «стреха», в качестве же синонима на латышском указывается только одно слово «paspārne». Где найти ещё два? Другие синонимы можно найти на том же сайте, но в разделе «синонимы», однако портал letonika.lv к слову «pažobele» не даёт ответ в открытом доступе, предлагая приобрести абонемент (платный)! Зато российский сайт: academic.ru в открытом доступе даёт такие варианты синонимов к запрашиваемому слову: nojume, nospāre, pajume, pajumte, palievenis, paspāre, paspārne, pašķūne, pašķūre, piejume и др. Вывод: получается, что изучать латышский проще и быстрее на российском сайте ) По крайней мере то, что касается переводов, значений слов, синонимов и т.п. Думаю для третьеклассника эта задача сложновата, но взрослый может помочь.

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12

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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