24 февраля на Эспланаде около памятника латышскому поэту Янису Райнису, который выступал за свободную и многонациональную Латвию, пришли и школьники, и молодые мамы с детьми, и люди в возрасте. Здесь были, конечно, и представители чуть ли не всех организаций национальных меньшинств страны, причем, не только русских.

Новый митинг снова организовал Штаб защиты русских школ при поддержке Русского союза Латвии. На этот раз он был посвящен 229-летию первой русской школы, появившейся на той территории, которая лишь спустя сто с небольшим лет стала называться Латвией.

Тогда сюда уже привозили русские книги, учебные пособия, словари. В свою очередь, латышских учебников тогда не было не потому, что «нацию притесняли русские» (подобная установка весьма популярна в определенной среде). Просто латышский язык толком не сформировался, многие слова для него придумывали, искусственно составляли на основе русских и немецких, а первая научная латышская грамматика появилась лишь в 1907-м…

И вот теперь русское образование в Латвии не просто под угрозой, но на грани полного уничтожения. И чтобы этого не случилось, люди пришли на новый митинг, который примерно через час после начала уже собрал тысячи людей: по одним данным — три тысячи, по другим – даже пять. А это по нынешним «подавленным временам» просто неслыханное количество для крайне пассивного населения Латвии.

Русофобия – болезнь не только Латвии, но и Европы. Во время митинга проводился сбор подписей родителей под «Обращением» — к Сейму, президенту Латвии, а также — в ООН, Евросоюз, ЮНЕСКО — о необходимости сохранения и развития русских школ в республике.

«Сейчас важен каждый голос, каждая подпись», — сказал один из главных участников Штаба защиты русских школ Мирослав Митрофанов.

Люди развернули плакаты и транспаранты с надписями в защиту русского образования, с карикатурами на и без того карикатурного персонажа Черного Карлиса – Шадурскиса. Вот надпись на одном из плакатов — «Каждому русофобу по крепкому гробу!» Его держал Владимир Линдерман, который в том числе при поддержке известного исполнителя Рэя Рижского организовал конкурс «Русский рэп за русские школы». Да и Рэй, разумеется, тоже был здесь – выступал со сцены со своими смелыми песнями, многие строчки которых он посвятил главному «герою дня» — Черному Карлису.

«Хорошо, что сегодня здесь собралось очень много людей, а главное – молодых. Но все равно – школьников должно быть больше. В том числе для вовлечения молодых людей в акции за их же русские школы я организовал музыкальный конкурс, в котором принял участие Рэй. И теперь мы ждем новых исполнителей», — сказал Владимир Линдерман.

Был среди митингующих и экс-депутат Саласпилсской думы Александр Прутков, который является участником Штаба защиты русских школ с момента его основания – перед реформой-2004.

«Сейчас в Латвии происходит унижение человека как личности. Латвия в своей политике прозападная. А Запад всегда раздражало все русское. Россию там иногда «просто не любили», а чаще «сильно ненавидели». И глупо думать, будто латышские политики будут здесь делать что-то, лишь бы сохранить русское образование. Чего уж таить, но для русских здесь Латвия – это родина, но отчизна – Россия. Русский язык для нас здесь – это духовный стержень, связь с верой, культурой, традициями отчизны. И уж точно такие люди не нужны Латвии – части деградирующей и вымирающей толерантной насквозь Европы. Мы не хотим здесь превращаться в серое нечто», — подчеркнул Александр Прутков.

Много пришло молодых мам с детьми. Одна из них — Яна Калинина — закончила филфак Латвийского университета, а потом работала учительницей в школе.

«Честно, я не уверена, что этот митинг так уж изменит ситуацию в Латвии и министерство образования откажется от реформы. Но, по крайней мере, у людей, которые пришли сегодня на Эспланаду, будет чиста совесть: они честно выступили против уничтожения русских школ, как могли — так и сопротивлялись реформе, а не сидели дома на диване перед телевизором. А кто мог, но не пришел сегодня на митинг, этого сказать точно не сможет», — сказала Яна.

Был среди участников митинга и историк Игорь Гусев.

«За эти годы Министерство образования, да и вообще политики у власти, не теряли времени зря, делая из людей максимально пассивных и вечно лояльных всему людей. А в отношении учителей, так и вовсе террор последние годы проводился. Чему удивляться, что их тут сегодня так мало: стоит им высказать свое мнение, появиться на таком митинге, и, скорее всего, они уже на следующей день будут уволены под тем или иным предлогом. Учителя запуганы, замучены разными проверками — так, что у них просто нет сил громко выступать в защиту русских школ, хотя их мнение здесь однозначное», — сказал Гусев.

Митинг длился два часа. Люди подходили постоянно, выступали перед микрофоном, ставили подписи за русские школы. Все обошлось без эксцессов, хотя, например, нарывались представители Министерства культуры. Они вместе с полицией потребовали не держать на митинге плакаты с символикой-лого столетия Латвия: название страны, написанное «в цветах» государственного флага, и цифру 100, где нули выглядели словно знак бесконечности. Словом, ведомство, где руководит идейная коллега Черного Карлиса – ультранационалистка Даце Мелбарде, решило приватизировать и слово Latvija, и все, что говорит о столетии государства. Оно ведь, по мнению таких вот патриотов, принадлежит лишь латышам. Или все же не только им?

Евгений Лешковский