ОБСЕ осудила Ригу(12)

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газета Сегодня
16:00 10.01.2018
газета Сегодня / Политика

Выдворять журналистов нехорошо, напоминает латвийским властям организация Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная структура, занимающаяся вопросами безопасности, выразила обеспокоенность в связи с высылкой российских журналистов из Латвии, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Письмо–напоминание

 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил латвийским властям письмо, в котором напомнил об обязательствах членов организации по аккредитации журналистов из других государств.

 

В опубликованном на сайте ОБСЕ письме Дезир также призвал латвийские власти пересмотреть применение «ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов».

 

«Свободный доступ к информации и ее свободный обмен между странами–участницами обеспечивает свободу СМИ в регионе ОБСЕ и является неотъемлемой частью более широкой концепции, на которой основана организация», — напоминает Риге азбучные истины представитель ОБСЕ.

 

РФ просит оценки

 

Ранее на депортацию российских журналистов очень остро отреагировал МИД России. Он обратился к ОБСЕ с призывом дать оценку, а также предпринять конкретные шаги в качестве реакции на инцидент.

 

«Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

 

Фильм–угроза

 

Напомним, что власти Латвии 4 января выдворили из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и ее супруга — корреспондента телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. Их обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии.

 

Как позднее сообщили в ТВ–передаче «Ничего личного» на телеканале TV3, Курлаева собиралась снимать фильм о Латвии, а главным героем фильма должна была стать экс–президент Латвии Вайра Вике–Фрейберга.

 

Российская журналистка уже якобы взяла интервью у экс–министра иностранных дел Яниса Юрканса, а также собиралась встретиться с бывшим членом «Согласия» и экс–депутатом Рижской думы Русланам Панкратовым, общественным активистом Александром Гапоненко, с депутатом сейма Янисом Адамсонсом («Согласие»).

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (12)
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Latviešu patriots 16:08 10:01:2018

Lai nosoda, mums ta kas. Tukši vārdi ne ko nenozīmē.

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Точно! 16:20 10:01:2018

Нашему хутору никто не указ. Ну... разве что НАТО.))))

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Latviešu patriots 16:31 10:01:2018

Jāatslēdz Latvijai gāzi, tad es dziedāšu citu dziesmiņu.

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СССР 17:28 10:01:2018

Глисты патриоты слов не понимают! Им хлора хочется! Или каблука керзового сапога!

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jauki! 16:17 10:01:2018

Рига боится правды! А что из себя предстваляет Вайра Вике-Фрейберга и так всем известно, без репортажей. Властьимущие - все - псевдопатриоты.

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Несогласос 16:20 10:01:2018

Действительно! Очередной лоботряс прокукарекал, а нам то что?

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Latviešu patriots 16:51 10:01:2018

Vaira Vīķe Freiberga bija izcila Latvijas prezidente!

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Russija 17:03 10:01:2018

Вести против Латвии санкции..

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12

Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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