Письмо–напоминание
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил латвийским властям письмо, в котором напомнил об обязательствах членов организации по аккредитации журналистов из других государств.
В опубликованном на сайте ОБСЕ письме Дезир также призвал латвийские власти пересмотреть применение «ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов».
«Свободный доступ к информации и ее свободный обмен между странами–участницами обеспечивает свободу СМИ в регионе ОБСЕ и является неотъемлемой частью более широкой концепции, на которой основана организация», — напоминает Риге азбучные истины представитель ОБСЕ.
РФ просит оценки
Ранее на депортацию российских журналистов очень остро отреагировал МИД России. Он обратился к ОБСЕ с призывом дать оценку, а также предпринять конкретные шаги в качестве реакции на инцидент.
«Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Фильм–угроза
Напомним, что власти Латвии 4 января выдворили из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и ее супруга — корреспондента телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. Их обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии.
Как позднее сообщили в ТВ–передаче «Ничего личного» на телеканале TV3, Курлаева собиралась снимать фильм о Латвии, а главным героем фильма должна была стать экс–президент Латвии Вайра Вике–Фрейберга.
Российская журналистка уже якобы взяла интервью у экс–министра иностранных дел Яниса Юрканса, а также собиралась встретиться с бывшим членом «Согласия» и экс–депутатом Рижской думы Русланам Панкратовым, общественным активистом Александром Гапоненко, с депутатом сейма Янисом Адамсонсом («Согласие»).
Григорий АНТОНОВ.
Lai nosoda, mums ta kas. Tukši vārdi ne ko nenozīmē.« ответить
Нашему хутору никто не указ. Ну... разве что НАТО.))))« ответить
Jāatslēdz Latvijai gāzi, tad es dziedāšu citu dziesmiņu.« ответить
Глисты патриоты слов не понимают! Им хлора хочется! Или каблука керзового сапога!« ответить
Рига боится правды! А что из себя предстваляет Вайра Вике-Фрейберга и так всем известно, без репортажей. Властьимущие - все - псевдопатриоты.« ответить
Действительно! Очередной лоботряс прокукарекал, а нам то что?« ответить
Vaira Vīķe Freiberga bija izcila Latvijas prezidente!« ответить
Вести против Латвии санкции..« ответить