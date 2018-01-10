Выдворять журналистов нехорошо, напоминает латвийским властям организация Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная структура, занимающаяся вопросами безопасности, выразила обеспокоенность в связи с высылкой российских журналистов из Латвии, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Письмо–напоминание

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил латвийским властям письмо, в котором напомнил об обязательствах членов организации по аккредитации журналистов из других государств.

В опубликованном на сайте ОБСЕ письме Дезир также призвал латвийские власти пересмотреть применение «ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов».

«Свободный доступ к информации и ее свободный обмен между странами–участницами обеспечивает свободу СМИ в регионе ОБСЕ и является неотъемлемой частью более широкой концепции, на которой основана организация», — напоминает Риге азбучные истины представитель ОБСЕ.

РФ просит оценки

Ранее на депортацию российских журналистов очень остро отреагировал МИД России. Он обратился к ОБСЕ с призывом дать оценку, а также предпринять конкретные шаги в качестве реакции на инцидент.

«Господин Дезир, обращаемся к Вам в Вашем качестве полномочного арбитра представительной международной организации в этом вопросе. Ожидаем, что Вы сможете доказать свою способность стоять на страже обеспечения свободы слова на пространстве ОБСЕ», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Фильм–угроза

Напомним, что власти Латвии 4 января выдворили из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и ее супруга — корреспондента телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. Их обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии.

Как позднее сообщили в ТВ–передаче «Ничего личного» на телеканале TV3, Курлаева собиралась снимать фильм о Латвии, а главным героем фильма должна была стать экс–президент Латвии Вайра Вике–Фрейберга.

Российская журналистка уже якобы взяла интервью у экс–министра иностранных дел Яниса Юрканса, а также собиралась встретиться с бывшим членом «Согласия» и экс–депутатом Рижской думы Русланам Панкратовым, общественным активистом Александром Гапоненко, с депутатом сейма Янисом Адамсонсом («Согласие»).

Григорий АНТОНОВ.