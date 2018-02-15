Общаться честно и свободно(1)

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Люблю!
16:45 15.02.2018
Люблю! / Психология

Взаимодействовать с окружающими просто и комфортно, когда мы понимаем, что с нами происходит, осознаем внутренние реакции на происходящее, принимаем себя и считаем нормальным говорить все как есть, не пытаясь соответствовать чужим ожиданиям.

Говорить правду очень просто, это делает любое общение легким и открытым. Не нужно каждую минуту думать, как бы так сказать, чтобы увильнуть от ответственности, не вызвать негатива и произвести впечатление, как бы лучше спросить, чтобы не ударить в грязь лицом, как бы удержаться, чтобы не выдать своих истинных чувств и не оказаться слабым и уязвимым. Для этого требуется лишь умение отслеживать свои состояния, чувства, желания, и смелость быть собой, заботиться о себе, любить себя.

 

Чувствуя замешательство или растерянность, не надо заставлять себя быстро собраться и сказать с уверенным видом что-нибудь умное. Важнее сказать правду: «Слушай, что-то я растерялся, не знаю, что и ответить...»

 

Когда нам что-то активно предлагают, а мы этого не хотим, нужно не прибегать к отговоркам, а сразу сообщить собеседнику: «Я услышала ваше предложение. Спасибо, но мне это не подходит». Это ведь довольно глупо — брать ненужное только ради того, чтобы избежать чувства неловкости.

 

Если мы что-то сказали, а потом почувствовали сожаление, искренне выразите это: «Прости, я сказал глупость, погорячился». Нам ни к чему чувство вины, и мы исправляем ошибки не отходя от кассы, чтобы жить с легкой душой.

 

Почувствовав раздражение, не нужно ждать, пока оно выйдет из-под контроля. Лучше вовремя обозначить границы, указывая на то, что неприятно в действиях или словах собеседника.

 

Когда что-то непонятно в речи другого — например, слова, которые он использует — вместо того, чтобы молча кивать, боясь выглядеть глупым, стоит задать уточняющие вопросы. Диалог важнее бессмысленной, ничего не дающей, кроме стресса, беседы.

 

Не надо стесняться высказывать свое мнение, даже если другие с ним не согласны. Всегда можно передумать и изменить свою точку зрения под влиянием новой информации или свежего взгляда. Мы легко можем сказать: «Ты знаешь, похоже, ты был прав, теперь я с тобой согласен», — и это будет не поражение, а верность себе и гибкость.

 

Если мы не знаем ответа на заданный вопрос, это не повод стыдиться и произносить первое, что придет в голову. Куда лучше признать, что в этом вопросе мы не разбираемся. Мы не обязаны знать обо всем на свете, да это и невозможно.

 

 

 

 

 

Psychologies / Фото
Комментарии (1)
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Саня 16:49 15:02:2018

Давайте я буду с вами общаться, а вы вытирать какахи с лиц?

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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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