Взаимодействовать с окружающими просто и комфортно, когда мы понимаем, что с нами происходит, осознаем внутренние реакции на происходящее, принимаем себя и считаем нормальным говорить все как есть, не пытаясь соответствовать чужим ожиданиям.

Говорить правду очень просто, это делает любое общение легким и открытым. Не нужно каждую минуту думать, как бы так сказать, чтобы увильнуть от ответственности, не вызвать негатива и произвести впечатление, как бы лучше спросить, чтобы не ударить в грязь лицом, как бы удержаться, чтобы не выдать своих истинных чувств и не оказаться слабым и уязвимым. Для этого требуется лишь умение отслеживать свои состояния, чувства, желания, и смелость быть собой, заботиться о себе, любить себя.

Чувствуя замешательство или растерянность, не надо заставлять себя быстро собраться и сказать с уверенным видом что-нибудь умное. Важнее сказать правду: «Слушай, что-то я растерялся, не знаю, что и ответить...»

Когда нам что-то активно предлагают, а мы этого не хотим, нужно не прибегать к отговоркам, а сразу сообщить собеседнику: «Я услышала ваше предложение. Спасибо, но мне это не подходит». Это ведь довольно глупо — брать ненужное только ради того, чтобы избежать чувства неловкости.

Если мы что-то сказали, а потом почувствовали сожаление, искренне выразите это: «Прости, я сказал глупость, погорячился». Нам ни к чему чувство вины, и мы исправляем ошибки не отходя от кассы, чтобы жить с легкой душой.

Почувствовав раздражение, не нужно ждать, пока оно выйдет из-под контроля. Лучше вовремя обозначить границы, указывая на то, что неприятно в действиях или словах собеседника.

Когда что-то непонятно в речи другого — например, слова, которые он использует — вместо того, чтобы молча кивать, боясь выглядеть глупым, стоит задать уточняющие вопросы. Диалог важнее бессмысленной, ничего не дающей, кроме стресса, беседы.

Не надо стесняться высказывать свое мнение, даже если другие с ним не согласны. Всегда можно передумать и изменить свою точку зрения под влиянием новой информации или свежего взгляда. Мы легко можем сказать: «Ты знаешь, похоже, ты был прав, теперь я с тобой согласен», — и это будет не поражение, а верность себе и гибкость.

Если мы не знаем ответа на заданный вопрос, это не повод стыдиться и произносить первое, что придет в голову. Куда лучше признать, что в этом вопросе мы не разбираемся. Мы не обязаны знать обо всем на свете, да это и невозможно.