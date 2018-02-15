В прошлом году за недостаточные знания государственного языка было уволено несколько медиков, рассказал в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении председатель Латвийского больничного общества Евгений Калейс.

Медики были уволены на основании решений Центра государственного языка. На их недостаточные знания госязыка жаловались клиенты.

В основном, по словам Калейса, по этой причине от работы освобождаются медицинские сестры.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) готовит поправки в законе, которые предусматривают, обязательное посещение мероприятий по интеграции и изучению латышского языка иностранцами, которые планируют длительно находиться в Латвии.