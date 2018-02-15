Общество больниц: медиков увольняют за незнание госязыка(12)

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Виталий Вавилкин
16:40 15.02.2018
Политика

В прошлом году за недостаточные знания государственного языка было уволено несколько медиков, рассказал в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении председатель Латвийского больничного общества Евгений Калейс.

Медики были уволены на основании решений Центра государственного языка. На их недостаточные знания госязыка жаловались клиенты.

 

В основном, по словам Калейса, по этой причине от работы освобождаются медицинские сестры.

 

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) готовит поправки в законе, которые предусматривают, обязательное посещение мероприятий по интеграции и изучению латышского языка иностранцами, которые планируют длительно находиться в Латвии.

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (12)
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Latviešu patriots 16:46 15:02:2018

долбоеебы!уже со своим языком вконец ебнууулись!

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До чего ж тупые! 17:04 15:02:2018

А эти дегенераты больше ничего не умеют, только с русскими бороться, навязывая свой язык. Уже смешно смотреть на их тупые выпады, совсем у бедных мозК атрофировался.

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Vova 17:06 15:02:2018

Posmotrim, kak na raše budut obščatsja s kitaiskimi da vjetnamskimi doktorami. Svojih to uže karauk kak ņehvatajet.

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Vove 17:20 15:02:2018

Так смотри быстрее. Приятельница в Питере ходит на прием к китайцу. Он слегка шпрехает на русском, но все равно больница предоставила ему переводчика. В России нет с этим проблем, если нужен специалист, то найдут способы общения.

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Vova 17:34 15:02:2018

Ti predlagaješ k russkomu, proživšemu zdesj let 40 pristavit perevodčika? Ti sovsem idiot?!

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Vove 17:49 15:02:2018

Я ничего не предлагаю . Ты спросил про Россию, я ответила. В Латвии переводчики не нужны. Просто нужно признать , что у нас двуязычная страна и не цепляться к русским, если они не вполне перфектно владеют латышским. Просто нужно жить, пытаясь понять друг друга и все будет хорошо ... Но, к сожалению , это из области фантастики, ибо правящим кроме противостояния русским, предложить народу нечего.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:49 15:02:2018

СКОРО РУССКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ за НЕЗНАНИЕ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА
БУДУТ
МАССОВО ОТПРАВЛЯТЬ в НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕМАТОРИЙ....

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khariton 16:57 15:02:2018

А вы удивляетесь почему люди в больницах умирают. Те кто знает медицину - не знает латышского языка ( им и латыни достаточно). а те кто знает латышский язык - не знают медицины ( и вообще больше ничего не знают.) так и живем

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А ИМ то что? 17:05 15:02:2018

ИХ лечат на немецком, на швейцарском немецком, на американском английском и прочих идишах.(((

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Во где олигофрены. 17:01 15:02:2018

Србственными руками душат и уничтожают когдато цветущую страну.

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Песня 17:08 15:02:2018

Отцвели уж давно хризантемы в саду... Остался только гербарий в книге.

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ну и 17:27 15:02:2018

И они ещё боятся России,зачем нападать на Латвию,если эта страна сама себя убивает и разваливает всё из нутри-это же подарок.Сестричкам гавно убирать за пациентами ,думаю латвиешу валода не очень то нужно,предлагаю от ныне эту обязанность возложить на ЦГЯ,хоть польза реальная.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)

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