Медики были уволены на основании решений Центра государственного языка. На их недостаточные знания госязыка жаловались клиенты.
В основном, по словам Калейса, по этой причине от работы освобождаются медицинские сестры.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел (МВД) готовит поправки в законе, которые предусматривают, обязательное посещение мероприятий по интеграции и изучению латышского языка иностранцами, которые планируют длительно находиться в Латвии.
долбоеебы!уже со своим языком вконец ебнууулись!« ответить
А эти дегенераты больше ничего не умеют, только с русскими бороться, навязывая свой язык. Уже смешно смотреть на их тупые выпады, совсем у бедных мозК атрофировался.« ответить
Posmotrim, kak na raše budut obščatsja s kitaiskimi da vjetnamskimi doktorami. Svojih to uže karauk kak ņehvatajet.« ответить
Так смотри быстрее. Приятельница в Питере ходит на прием к китайцу. Он слегка шпрехает на русском, но все равно больница предоставила ему переводчика. В России нет с этим проблем, если нужен специалист, то найдут способы общения.« ответить
Ti predlagaješ k russkomu, proživšemu zdesj let 40 pristavit perevodčika? Ti sovsem idiot?!« ответить
Я ничего не предлагаю . Ты спросил про Россию, я ответила. В Латвии переводчики не нужны. Просто нужно признать , что у нас двуязычная страна и не цепляться к русским, если они не вполне перфектно владеют латышским. Просто нужно жить, пытаясь понять друг друга и все будет хорошо ... Но, к сожалению , это из области фантастики, ибо правящим кроме противостояния русским, предложить народу нечего.« ответить
СКОРО РУССКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ за НЕЗНАНИЕ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА« ответить
БУДУТ
МАССОВО ОТПРАВЛЯТЬ в НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕМАТОРИЙ....
А вы удивляетесь почему люди в больницах умирают. Те кто знает медицину - не знает латышского языка ( им и латыни достаточно). а те кто знает латышский язык - не знают медицины ( и вообще больше ничего не знают.) так и живем« ответить
ИХ лечат на немецком, на швейцарском немецком, на американском английском и прочих идишах.(((« ответить
Србственными руками душат и уничтожают когдато цветущую страну.« ответить
Отцвели уж давно хризантемы в саду... Остался только гербарий в книге.« ответить
И они ещё боятся России,зачем нападать на Латвию,если эта страна сама себя убивает и разваливает всё из нутри-это же подарок.Сестричкам гавно убирать за пациентами ,думаю латвиешу валода не очень то нужно,предлагаю от ныне эту обязанность возложить на ЦГЯ,хоть польза реальная.« ответить