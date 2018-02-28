В последнее время в различных СМИ все чаще стали появляться сообщения от жителей страны, недовольных тем или иным в Латвии. Люди охотно сообщают о своих наблюдениях, иногда, впрочем, как кажется, немного увлекаясь.

Так, некая женщина выказала на портале sudzibas.lv свое возмущение тем, что сотрудница в магазине «Elvi» оказалась недостаточно приветливой.

“Закупалась в магазине «Elvi», в Огре на Малкалнес. Кассир, которая там работает, даже не умеет здороваться.

Подойдя к кассе, я поздоровалась с улыбкой, но кассирша даже не подняла глаз, просто начав сканировать товар. Я повторила приветствие, но продавщика посмотрела на меня озлобленными глазами, скорчила лицо и все.

Ко мне подошла со спины другая покупательница. Я повернулась и сказала, чтобы она тут больше ничего не покупала, ведь на кассе работает крайне неприятная продавщица. Только тогда я услышала голос кассирши. Правда ничего хорошего она не сказала.

“Тогда иди и сама работай”, — сказала она мне. Я ничего не ответила просто ушла. На мой взгляд, такой продавщице нет места в сфере обслуживания”, — написала она, призвав немедленно уволить сотрудницу.