Общество кляузников? Клиентка «Elvi» призвала уволить кассиршу за неприветливость(11)

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Виталий Вавилкин
19:50 28.02.2018
Наша Латвия / Социум

В последнее время в различных СМИ все чаще стали появляться сообщения от жителей страны, недовольных тем или иным в Латвии. Люди охотно сообщают о своих наблюдениях, иногда, впрочем, как кажется, немного увлекаясь.

Так, некая женщина выказала на портале sudzibas.lv свое возмущение тем, что сотрудница в магазине «Elvi» оказалась недостаточно приветливой.

 

“Закупалась в магазине «Elvi», в Огре на Малкалнес. Кассир, которая там работает, даже не умеет здороваться.

 

Подойдя к кассе, я поздоровалась с улыбкой, но кассирша даже не подняла глаз, просто начав сканировать товар. Я повторила приветствие, но продавщика посмотрела на меня озлобленными глазами, скорчила лицо и все.

 

Ко мне подошла со спины другая покупательница. Я повернулась и сказала, чтобы она тут больше ничего не покупала, ведь на кассе работает крайне неприятная продавщица. Только тогда я услышала голос кассирши. Правда ничего хорошего она не сказала.

 

“Тогда иди и сама работай”, — сказала она мне. Я ничего не ответила просто ушла. На мой взгляд, такой продавщице нет места в сфере обслуживания”, — написала она, призвав немедленно уволить сотрудницу.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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Istais Latviešu patriots 20:00 28:02:2018

За кассами в магазинах должны работать латышки, нечего им по курортам шариться и ходить по дешёвым магазинам.

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А ответила 20:03 28:02:2018

на каком - НА ЛОБАТОМ???Тогда ей МОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Сергей 20:07 28:02:2018

Пусть представится эта коза , наверное депутатша слуга народа , которая заигралась или жена дерьмовая, которая ничего сама делать ничего не может , но мужчина вор из чиновничества, эти скоты берега попутали давно и думают , что это государство господ и рабов . Если так то и революция не за горами . И будут эти господа кровавыми слезами плакать

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ваня 20:12 28:02:2018

у каждого покупателя в среднем 3кг
у кассира за смену 2 тонны
стукачество в данном случае не совсем хорошо
покупательница ....................................................................ая

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Ну 20:16 28:02:2018

Поехалы бы тетка в Россию, поняла бы, что значит неприветливость

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Клиника 20:20 28:02:2018

Ну как же без России ! )))

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)))) 21:06 28:02:2018

О, нашелся кто Россию сюда приплетёт!! Не надоело, бараны?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)