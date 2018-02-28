Так, некая женщина выказала на портале sudzibas.lv свое возмущение тем, что сотрудница в магазине «Elvi» оказалась недостаточно приветливой.
“Закупалась в магазине «Elvi», в Огре на Малкалнес. Кассир, которая там работает, даже не умеет здороваться.
Подойдя к кассе, я поздоровалась с улыбкой, но кассирша даже не подняла глаз, просто начав сканировать товар. Я повторила приветствие, но продавщика посмотрела на меня озлобленными глазами, скорчила лицо и все.
Ко мне подошла со спины другая покупательница. Я повернулась и сказала, чтобы она тут больше ничего не покупала, ведь на кассе работает крайне неприятная продавщица. Только тогда я услышала голос кассирши. Правда ничего хорошего она не сказала.
“Тогда иди и сама работай”, — сказала она мне. Я ничего не ответила просто ушла. На мой взгляд, такой продавщице нет места в сфере обслуживания”, — написала она, призвав немедленно уволить сотрудницу.
За кассами в магазинах должны работать латышки, нечего им по курортам шариться и ходить по дешёвым магазинам.« ответить
на каком - НА ЛОБАТОМ???Тогда ей МОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Пусть представится эта коза , наверное депутатша слуга народа , которая заигралась или жена дерьмовая, которая ничего сама делать ничего не может , но мужчина вор из чиновничества, эти скоты берега попутали давно и думают , что это государство господ и рабов . Если так то и революция не за горами . И будут эти господа кровавыми слезами плакать« ответить
у каждого покупателя в среднем 3кг« ответить
у кассира за смену 2 тонны
стукачество в данном случае не совсем хорошо
покупательница ....................................................................ая
Поехалы бы тетка в Россию, поняла бы, что значит неприветливость« ответить
Ну как же без России ! )))« ответить
О, нашелся кто Россию сюда приплетёт!! Не надоело, бараны?« ответить