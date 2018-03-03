Самым жутким фильмом ужасов в истории признана испанская лента «Уиджи: Проклятие Вероники», вышедшая 26 февраля на стриминговом сервисе Netflix, сообщает NME.

Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes, где свои оценки выставляют как зрители, так и критики, составил 100%.

Центральное место в фильме занимает доска для спиритических сеансов вызова душ умерших, которая и называется Уиджи. Еще ее именуют доской Дьявола, поскольку общение с загробным миром не может остаться безнаказанным. Дело в том, что Уиджи открывает врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно.

Картина Пако Пласы основана на реальных событиях, произошедших в 1991 году. Речь идет о гибели испанской школьницы, скончавшейся после игры с доской Уиджи.

Своими впечатлениями от просмотра зрители поделились в Twitter.

«Я почти в слезах, потому что фильм такой страшный, что просто невозможно», — призналась одна из пользовательниц, добавив, что больше никогда не сможет заснуть.

Впрочем, не все согласились с ее мнением. Один из юзеров пошутил, что его грудной ребенок страшнее испанского хоррора.