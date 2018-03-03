Объявлен самый страшный фильм ужасов за всю историю(3)

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Виталий Вавилкин
11:30 03.03.2018
Lifenews / Кино

Самым жутким фильмом ужасов в истории признана испанская лента «Уиджи: Проклятие Вероники», вышедшая 26 февраля на стриминговом сервисе Netflix, сообщает NME.

Рейтинг картины на сайте Rotten Tomatoes, где свои оценки выставляют как зрители, так и критики, составил 100%.

 

Центральное место в фильме занимает доска для спиритических сеансов вызова душ умерших, которая и называется Уиджи. Еще ее именуют доской Дьявола, поскольку общение с загробным миром не может остаться безнаказанным. Дело в том, что Уиджи открывает врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно.

Картина Пако Пласы основана на реальных событиях, произошедших в 1991 году. Речь идет о гибели испанской школьницы, скончавшейся после игры с доской Уиджи.

 

Своими впечатлениями от просмотра зрители поделились в Twitter.

 

«Я почти в слезах, потому что фильм такой страшный, что просто невозможно», — призналась одна из пользовательниц, добавив, что больше никогда не сможет заснуть.

 

Впрочем, не все согласились с ее мнением. Один из юзеров пошутил, что его грудной ребенок страшнее испанского хоррора.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 13:13 03:03:2018

Šausmu filma katru gadu 9.maijā pie "uzvaras pieminekļa" - pārdzērušies krievu zombiju bari!

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Кекс 14:03 03:03:2018

Un 16.martā

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Укроп 19:39 03:03:2018

Latviesu zombiju bari

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

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