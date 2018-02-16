Объявление возмутило общественность: сколько еще будут ущемлять русских?(19)

Лента новостей
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников США тихо развязывают мировую войну Чем запомнилась неделя? Меркель убеждена — труба Путина безопасна Первые псы Америки Латвиец отличился на Олимпиаде в Корее Сухой закон: как правильно сушить волосы NASA уберёт с МКС «робота-убийцу» Строптивый депутат: власти Латвии уничтожают латгальский
Eще в разделе
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников США тихо развязывают мировую войну Страны Балтии призывают увеличить взносы в бюджет ЕС Ветеран Донбасса: катастрофа в Сирии, убито уже 334 русских «Вагнеровцев» списали в утилизацию?
Виталий Вавилкин
13:30 16.02.2018
В мире

Депутат Рийгикогу Игорь Кравченко направил официальный запрос руководству автобусной фирмы Taisto Liinid, а также уполномоченному по гендерному равноправию Лийзе Пакосте с просьбой дать правовую оценку объявлению о найме на работу, опубликованном на сайте cv.ee.

Депутат Рийгикогу Игорь Кравченко направил официальный запрос руководству автобусной фирмы Taisto Liinid, а также уполномоченному по гендерному равноправию Лийзе Пакосте с просьбой дать правовую оценку объявлению о найме на работу, опубликованном на сайте cv.ee.

 

В частности, в объявлении указано, что у желающего стать водителем автобуса в фирме Taisto Liinid эстонский язык должен быть родным. На странное объявление о работе также обратил внимание у себя в Facebook общественный активист Тимур Сагитов.

 

По словам Игоря Кравченко, в Эстонии действует закон о равном обращении, где черным по белому написано, что запрещается дискриминация лиц по признакам их национальности (этнической принадлежности), расы и цвета кожи.

 

«Исходя из этого можно с уверенность сказать, что, если в объявлении о найме на работу ищут человека, для которого эстонский язык является родным – это является дискриминацией, что неприемлемо», — сказал Кравченко, отметив, что пора прекратить закрывать глаза на проблему ущемления прав.

 

«Чтобы разобраться в этой ситуации я обратился к нашему уполномоченному по равноправию. Необходимо пресекать любые виды дискриминации и делать эту нужно не для галочки. Это оскорбительно и унизительно, что в нашей стране, в XXI веке, живущие здесь представители других национальностей по-прежнему сталкиваются с явным нарушением прав человека», — отметил депутат Рийгикогу.

 

Кравченко уверен, что руководство автобусной фирмы должно принести публичные извинения и немедленно убрать с портала оскорбительное объявление о работе. «Простого порицания в данном случае будет недостаточно. У нас мультикультурное общество, у нас демократия, но почему-то некоторые по-прежнему ведут себя так, как будто сегодня средневековье и всех инакомыслящих нужно сжигать на костре. В нашем случае – указать на дверь только потому, что родной язык человека не эстонский», — выразил возмущение Кравченко.

 

«Предполагаю, что найдутся те, кто встанет на защиту автобусной компании. И вот благодаря таким вот представителям общества, Эстония по-прежнему разделена на своих и чужих. Просто пример: по данным Департамента статистики за прошлый год, безработица среди эстонцев составила 4,4%, среди неэстонцев – 8,8%» — добавил Игорь Кравченко.

 

Кравченко также выразил надежду на то, что уполномоченный по равноправию не только рассмотрит его просьбу, но и примет меры для того, чтобы впредь таких случаев дискриминации по национальному признаку не возникало.

 

«Наше объявление наиболее точно описывает пожелания к возможным кандидатам на должность водителя автобуса. Подобную форму объявлений о найме на работу мы используем более десяти лет. Рабочий язык Taisto Liinid внутри предприятия — эстонский, вся документация фирмы ведется на эстонском, поэтому мы ждем и от своих водителей автобусов, что они смогут свободно общаться на государственном языке с пассажирами, которые пользуются услугами междугородных линий. Исходя из закона, в отношении водителя общественного транспорта установлено требование владения эстонским языком минимум на уровне B1. Чтобы быть конкурентоспособными в глазах пассажиров, мы всегда стремились предлагать им иметь дело с водителями, имеющими наилучший уровень владения языка», — сказал порталу Rus.Postimees представитель Taisto Liinid OÜ Ян Ландрат.

 

По его оценке, требование предприятия относительно владения водителями эстонским языком не является дискриминирующим: «Здесь в первую очередь следую осмыслить, что такое родной язык. Ведь термин „родной язык“ — больше философский вопрос и его можно рассматривать под разными углами. Родной язык не указывает сам по себе на национальность. Говорят, что родной язык — это первый язык, изучение которого человек начинает после рождения. Эстонская энциклопедия, например, говорит также, что язык не передается по наследству и не предопределен генетически, поэтому родной язык может вообще меняться в течение жизни. Родной язык — как основа языковой идентичности и национальность как основа этнической идентичности могут различаться (например, русский, использующий эстонский язык как родной). Кроме того, использование общего языка не означает принадлежности к той же национальности, например, существует много народов, говорящих на английском, испанском и немецком языках. Согласно последней переписи населения, в Эстонии тоже есть десятки тысяч людей, которые указали родным языком эстонский, но в графе „национальность“ выбрали что-то другое».

 

«Поэтому, безусловно, национальность и гражданство водителя автобуса не важны для нас. Так как мы предлагаем работу на линиях, стартующих из Антсла и Выру, то можем даже сказать, что предпочли бы людей, чей родной язык в настоящий момент — выруский, так как в этом регионе придется общаться с говорящими на выруском диалекте людьми», — объяснил Ян Ландрат.

 

По его словам, в рабочей документации в Taisto Liinid не спрашивают ни у кого о национальности или родном языке.

 

«Как правило, водителя автобуса оформляют на работу в соответствии с водительскими правами, где указано лишь место его рождения. В этом документе даже гражданство не указано. В связи с поднятием этой темы впредь при подборе персонала мы будет использовать выражение „первый язык“. Надеемся, что это поможет лучше понять объявление о работе», — заключил он.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (19)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Иварс 13:45 16:02:2018

Если ты в Латвии, то твой родной язык должен быть латышский, в Эстонии - эстонский, в Рязани - русский. Это правильно. Как иначе?

« ответить
Profile_default
CCCP 13:51 16:02:2018

На работу нанимают негров, родной язык "не русский" это самый лёгкий спосов достучатся до рабов и негров.

« ответить
Profile_default
Елена 14:16 16:02:2018

Ты ивар неумный!

« ответить
Profile_default
Митрофан 14:34 16:02:2018

Ивар, если родной язык человека украинский, но он живёт в России, то его можно дискриминировать, по-твоему? По закону - нет. Если есть требования по владению каким-либо языком в какой-то профессии, и если человек соблюдает эти требования - не должно быть никакой разницы, какой язык у него родной.

« ответить
Profile_default
ин-на 14:45 16:02:2018

в латвии на латышском только языке и не надо вякать ,что вас ущемляют .в магазинах всегда ответят на русском . прожили здесь всю жизнь ,учите язык

« ответить
Profile_default
Ответ 15:01 16:02:2018

В России 50 государственных языков.

« ответить
Profile_default
Галина 16:14 16:02:2018

Скажи об этом американцу , который живет в Латвии. Он быстро тебе объяснит какой у него родной язык.

« ответить
Profile_default
хуторянен 17:43 16:02:2018

Русский это не национальность - это имя прилагательное . Как , например , латышский , английский и т.д.

« ответить
Profile_default
Ваня 18:05 16:02:2018

Тайсто не большая частная фирма.. Ну не хотят они брать на работу животных.. Что такого??хозяин барин...в Эстонии без знания эстонского тебя ни в одну фирму не возьмут водителем автобуса...

« ответить
Profile_default
П у т и н 13:50 16:02:2018

Пардон, а причём тут гендерное равноправие? Русский - половая принадлежность или гениталии?

« ответить
Profile_default
Правда тут 13:51 16:02:2018

Если ты в Латвии то твой язык Русский- Латвия Русская земля была и будет.

« ответить
Profile_default
ин-на 14:43 16:02:2018

твоя родина путлерстан и там есть вождь карандух царек самозванец ,вот там ты будешь и вякать со своим царьком на родном тебе языке пуйловском

« ответить
Profile_default
Правда тут 13:53 16:02:2018

Если ты в Латвии, то твой язык Русский- Латвия Русская земля была и будет.

« ответить
Profile_default
otto 14:09 16:02:2018

Jautājumā par bezdarbu - paši vainīgi, ka visas dzīves laikā nav iemācījušies tās valsts valodu, kurā dzīvo.

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 14:18 16:02:2018

Tu esi īpaši stulbs ja neredzi atšķirību starp "dzimto valodu" (šeit igauņu) un ar valodas zināšanām, kas attiecīgi pierādāmas ar valsts instītūciju izdotiem sertifikātiem (un citiem papīriem)!
Un nekas netika minēts par valodas nezināšanu!
Короче, пастала - это диагноз, указывающий не отсутствие мозгов!

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV