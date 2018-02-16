Депутат Рийгикогу Игорь Кравченко направил официальный запрос руководству автобусной фирмы Taisto Liinid, а также уполномоченному по гендерному равноправию Лийзе Пакосте с просьбой дать правовую оценку объявлению о найме на работу, опубликованном на сайте cv.ee.
В частности, в объявлении указано, что у желающего стать водителем автобуса в фирме Taisto Liinid эстонский язык должен быть родным. На странное объявление о работе также обратил внимание у себя в Facebook общественный активист Тимур Сагитов.
По словам Игоря Кравченко, в Эстонии действует закон о равном обращении, где черным по белому написано, что запрещается дискриминация лиц по признакам их национальности (этнической принадлежности), расы и цвета кожи.
«Исходя из этого можно с уверенность сказать, что, если в объявлении о найме на работу ищут человека, для которого эстонский язык является родным – это является дискриминацией, что неприемлемо», — сказал Кравченко, отметив, что пора прекратить закрывать глаза на проблему ущемления прав.
«Чтобы разобраться в этой ситуации я обратился к нашему уполномоченному по равноправию. Необходимо пресекать любые виды дискриминации и делать эту нужно не для галочки. Это оскорбительно и унизительно, что в нашей стране, в XXI веке, живущие здесь представители других национальностей по-прежнему сталкиваются с явным нарушением прав человека», — отметил депутат Рийгикогу.
Кравченко уверен, что руководство автобусной фирмы должно принести публичные извинения и немедленно убрать с портала оскорбительное объявление о работе. «Простого порицания в данном случае будет недостаточно. У нас мультикультурное общество, у нас демократия, но почему-то некоторые по-прежнему ведут себя так, как будто сегодня средневековье и всех инакомыслящих нужно сжигать на костре. В нашем случае – указать на дверь только потому, что родной язык человека не эстонский», — выразил возмущение Кравченко.
«Предполагаю, что найдутся те, кто встанет на защиту автобусной компании. И вот благодаря таким вот представителям общества, Эстония по-прежнему разделена на своих и чужих. Просто пример: по данным Департамента статистики за прошлый год, безработица среди эстонцев составила 4,4%, среди неэстонцев – 8,8%» — добавил Игорь Кравченко.
Кравченко также выразил надежду на то, что уполномоченный по равноправию не только рассмотрит его просьбу, но и примет меры для того, чтобы впредь таких случаев дискриминации по национальному признаку не возникало.
«Наше объявление наиболее точно описывает пожелания к возможным кандидатам на должность водителя автобуса. Подобную форму объявлений о найме на работу мы используем более десяти лет. Рабочий язык Taisto Liinid внутри предприятия — эстонский, вся документация фирмы ведется на эстонском, поэтому мы ждем и от своих водителей автобусов, что они смогут свободно общаться на государственном языке с пассажирами, которые пользуются услугами междугородных линий. Исходя из закона, в отношении водителя общественного транспорта установлено требование владения эстонским языком минимум на уровне B1. Чтобы быть конкурентоспособными в глазах пассажиров, мы всегда стремились предлагать им иметь дело с водителями, имеющими наилучший уровень владения языка», — сказал порталу Rus.Postimees представитель Taisto Liinid OÜ Ян Ландрат.
По его оценке, требование предприятия относительно владения водителями эстонским языком не является дискриминирующим: «Здесь в первую очередь следую осмыслить, что такое родной язык. Ведь термин „родной язык“ — больше философский вопрос и его можно рассматривать под разными углами. Родной язык не указывает сам по себе на национальность. Говорят, что родной язык — это первый язык, изучение которого человек начинает после рождения. Эстонская энциклопедия, например, говорит также, что язык не передается по наследству и не предопределен генетически, поэтому родной язык может вообще меняться в течение жизни. Родной язык — как основа языковой идентичности и национальность как основа этнической идентичности могут различаться (например, русский, использующий эстонский язык как родной). Кроме того, использование общего языка не означает принадлежности к той же национальности, например, существует много народов, говорящих на английском, испанском и немецком языках. Согласно последней переписи населения, в Эстонии тоже есть десятки тысяч людей, которые указали родным языком эстонский, но в графе „национальность“ выбрали что-то другое».
«Поэтому, безусловно, национальность и гражданство водителя автобуса не важны для нас. Так как мы предлагаем работу на линиях, стартующих из Антсла и Выру, то можем даже сказать, что предпочли бы людей, чей родной язык в настоящий момент — выруский, так как в этом регионе придется общаться с говорящими на выруском диалекте людьми», — объяснил Ян Ландрат.
По его словам, в рабочей документации в Taisto Liinid не спрашивают ни у кого о национальности или родном языке.
«Как правило, водителя автобуса оформляют на работу в соответствии с водительскими правами, где указано лишь место его рождения. В этом документе даже гражданство не указано. В связи с поднятием этой темы впредь при подборе персонала мы будет использовать выражение „первый язык“. Надеемся, что это поможет лучше понять объявление о работе», — заключил он.
Если ты в Латвии, то твой родной язык должен быть латышский, в Эстонии - эстонский, в Рязани - русский. Это правильно. Как иначе?« ответить
На работу нанимают негров, родной язык "не русский" это самый лёгкий спосов достучатся до рабов и негров.« ответить
Ты ивар неумный!« ответить
Ивар, если родной язык человека украинский, но он живёт в России, то его можно дискриминировать, по-твоему? По закону - нет. Если есть требования по владению каким-либо языком в какой-то профессии, и если человек соблюдает эти требования - не должно быть никакой разницы, какой язык у него родной.« ответить
в латвии на латышском только языке и не надо вякать ,что вас ущемляют .в магазинах всегда ответят на русском . прожили здесь всю жизнь ,учите язык« ответить
В России 50 государственных языков.« ответить
Скажи об этом американцу , который живет в Латвии. Он быстро тебе объяснит какой у него родной язык.« ответить
Русский это не национальность - это имя прилагательное . Как , например , латышский , английский и т.д.« ответить
Тайсто не большая частная фирма.. Ну не хотят они брать на работу животных.. Что такого??хозяин барин...в Эстонии без знания эстонского тебя ни в одну фирму не возьмут водителем автобуса...« ответить
Пардон, а причём тут гендерное равноправие? Русский - половая принадлежность или гениталии?« ответить
Если ты в Латвии то твой язык Русский- Латвия Русская земля была и будет.« ответить
твоя родина путлерстан и там есть вождь карандух царек самозванец ,вот там ты будешь и вякать со своим царьком на родном тебе языке пуйловском« ответить
Если ты в Латвии, то твой язык Русский- Латвия Русская земля была и будет.« ответить
Jautājumā par bezdarbu - paši vainīgi, ka visas dzīves laikā nav iemācījušies tās valsts valodu, kurā dzīvo.« ответить
Tu esi īpaši stulbs ja neredzi atšķirību starp "dzimto valodu" (šeit igauņu) un ar valodas zināšanām, kas attiecīgi pierādāmas ar valsts instītūciju izdotiem sertifikātiem (un citiem papīriem)!« ответить
Un nekas netika minēts par valodas nezināšanu!
Короче, пастала - это диагноз, указывающий не отсутствие мозгов!