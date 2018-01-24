Объявлены номинанты на «Оскар»

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Виталий Вавилкин
17:40 23.01.2018
Lifenews / Кино

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию «Оскар».

Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.

 

Российскую ленту «Нелюбовь» номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию с такими проектами, как «Фантастическая женщина», «Оскорбление», «О теле и душе» и «Квадрат».

 

Лучший фильм:

 

«Зови меня своим именем»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Прочь»

«Леди Берд»

«Призрачная нить»

«Секретное досье»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

 

Лучшая актриса:

 

Салли Хокинс

Фрэнсис Макдормэнд

Марго Робби

Сирша Ронан

Мэрил Стрип

 

Лучший актер:

 

Тимоти Чаламет

Дэниел Дэй-Льюис

Дэниэл Калуя

Гэри Олдмен

Дензел Вашингтон

 

Лучшая актриса второго плана:

 

Мэри Джей Блайдж

Эллисон Дженни

Лесли Мэнвилл

Октавия Спенсер

Лори Меткалф

 

Лучший актер второго плана:

 

Уиллем Дефо

Вуди Харрельсон

Ричард Дженкинс

Кристофер Пламмер

Сэм Рокуэлл

 

Операторская работа:

 

«Бегущий по лезвию 2049»

 

«Ферма «Мадбаунд»»

 

«Дюнкерк»

 

«Темные времена»

 

«Форма воды»

 

Лучшая музыка к фильму:

 

«Дюнкерк»

 

«Призрачная нить»

 

«Звездные войны: Последние джедаи»

 

«Форма воды»

 

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

 

Лучший грим и прически:

 

«Темные времена»

 

«Виктория и Абдул»

 

«Чудо»

 

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

 

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

 

Lenta.ru / Фото
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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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