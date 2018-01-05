Обуздать аппетит государства…(2)

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газета Сегодня
16:00 05.01.2018
газета Сегодня / Инициатива

Еще немного, еще чуть–чуть — и инициативу об изменении Закона о государственных фондируемых пенсиях можно будет подать на рассмотрение в сейм, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Напомним: речь идет о проблеме, которая касается практически каждого латвийца — участника 2–го пенсионного уровня. Как известно (о чем писала и наша газета), сегодня, если участник 2–го пенсионного уровня не доживает до достижения им пенсионного возраста, то, согласно Закону о государственных фондируемых пенсиях, наследником всего, накопленного им пенсионного капитала в полном объеме, становятся не его семья (супруг, дети, родители и т. д.), а… государство!

 

Единственное, на что в этой ситуации могут рассчитывать близкие, — в случае, если у умершего находились на иждивении несовершеннолетние дети, дети–инвалиды и нетрудоспособные члены семьи, накопления 2–го пенсионного уровня учитываются при расчете пенсии по потере кормильца.

 

Чтобы отменить эту несправедливую, абсурдную законодательную норму, на портале manabalss.lv было объявлено голосование.

 

«Сейчас сейм рассматривает поправки в Законе о государственных фондируемых пенсиях. Они касаются ограничений на вложения, сроков смены планов и комиссий на управление — сущностных вопросов, которые действительно пора решить. (…) Вместе с прочими поправками необходимо также ввести право наследования капитала 2–го пенсионного уровня — чтобы он в полном объеме переходил к его наследникам», — поясняют авторы инициативы.

 

Чтобы инициатива была рассмотрена законодателем, необходимо собрать не менее 10 000 подписей. На 2 января 2018 года было собрано уже 9583. Давайте поможем собрать недостающие 417 — ведь это в наших общих интересах!

 

Подготовида Марина БЛУМЕНТАЛЬ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
жизнь у других....... 16:18 05:01:2018

Англия. Родственник с женой вышли на пенсию. Умерла жена. Половину пенсии умершей жены стали выплачивать мужу, даже и тогда, когда он после инсульта был помещен в пансионат.

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СМЕРШ 16:40 05:01:2018

Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ !

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Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

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