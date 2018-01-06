«Суд освободил Александра. В пятницу он вышел на свободу. К нему применена мера пресечения – подписка о невыезде», — сказал Линдерман в беседе с Ria.
Процесс по делу жителя Латвии Александра Красноперова, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, начался 12 июня.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Кристине Сутугина ранее заявила, что в 2015–2016 годах Красноперов, будучи сотрудником Latvijas Dzelzceļš, занимался на Елгавской железнодорожной станции сбором информации военного характера и содержащей коммерческую тайну, которую затем переправлял в Россию. Мастер якобы переснимал видеопленки о перемещении по Латвии военной техники НАТО. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Красноперов был задержан Полицией безопасности в конце позопрошлого года. В Елгавском отделении Latvijas Dzelzceļš он возглавлял участок из 15 человек и отвечал за содержание железнодорожных путей.
В Latvijas Dzelzceļš он возглавлял участок из 15 человек и отвечал за содержание железнодорожных путей.« ответить
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Оставьте Александра Краснопёрова в покое.!
Человек железную дорогу ремонтирует.!
Кому нужны ваши перемещения..
Вся железка просматривается со спутника! Да и нет интереса у РФ в обороне от Латвии! А если вдруг и решат напасть, то победят одним словом в новостях!« ответить
Куда это пропали хохлы« ответить
.можа тепортировали на годину
Vajag likt atsēdēt un izmest no Latvijas austrumu virzienā. Okupantu darbu turpinātājiem šeit nav vietas.« ответить
Naida kūdējiem nav vietas Latvijā« ответить
Ты дурачёк давно к врачу не обращался?« ответить
LL. Piekrītu.« ответить
В пб только тупые свиньи с хуторов и сидят. Над ними все смеются :))))))))« ответить
В пб только тупые свиньи с хуторов и сидят. Над ними все смеются :)))))))))« ответить
долбоооебы лабааатые!« ответить