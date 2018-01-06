Обвиняемого в шпионаже в пользу России латвийца выпустили под подписку(11)

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Виталий Вавилкин
11:11 06.01.2018
Политика

Елгавский суд на закрытом заседании в пятницу освободил обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера АО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Александра Красноперова из-под стражи и применил к нему меру пресечения – подписку о невыезде, общественный деятель Владимир Линдерман.

«Суд освободил Александра. В пятницу он вышел на свободу. К нему применена мера пресечения – подписка о невыезде», — сказал Линдерман в беседе с Ria.

 

Процесс по делу жителя Латвии Александра Красноперова, которого обвиняют в шпионаже в пользу России, начался 12 июня.

 

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Кристине Сутугина ранее заявила, что в 2015–2016 годах Красноперов, будучи сотрудником Latvijas Dzelzceļš, занимался на Елгавской железнодорожной станции сбором информации военного характера и содержащей коммерческую тайну, которую затем переправлял в Россию. Мастер якобы переснимал видеопленки о перемещении по Латвии военной техники НАТО. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

 

Красноперов был задержан Полицией безопасности в конце позопрошлого года. В Елгавском отделении Latvijas Dzelzceļš он возглавлял участок из 15 человек и отвечал за содержание железнодорожных путей.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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СОВЕТНИК БОГА 11:25 06:01:2018

В Latvijas Dzelzceļš он возглавлял участок из 15 человек и отвечал за содержание железнодорожных путей.
++++++++++++++++++++++++++
Оставьте Александра Краснопёрова в покое.!
Человек железную дорогу ремонтирует.!
Кому нужны ваши перемещения..

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СССР 11:43 06:01:2018

Вся железка просматривается со спутника! Да и нет интереса у РФ в обороне от Латвии! А если вдруг и решат напасть, то победят одним словом в новостях!

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П У Т И Н 21:03 06:01:2018

Куда это пропали хохлы
.можа тепортировали на годину

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LL 11:48 06:01:2018

Vajag likt atsēdēt un izmest no Latvijas austrumu virzienā. Okupantu darbu turpinātājiem šeit nav vietas.

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sky 12:08 06:01:2018

Naida kūdējiem nav vietas Latvijā

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LJ 12:10 06:01:2018

Ты дурачёк давно к врачу не обращался?

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Latviešu patriots 12:18 06:01:2018

LL. Piekrītu.

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работник полиции 11:50 06:01:2018

В пб только тупые свиньи с хуторов и сидят. Над ними все смеются :))))))))

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работник полиции 11:50 06:01:2018

В пб только тупые свиньи с хуторов и сидят. Над ними все смеются :)))))))))

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в рот ебаал всю лабууусню 12:09 06:01:2018

долбоооебы лабааатые!

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12

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