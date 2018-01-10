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Обвиняемый в шпионаже в пользу России дорожный мастер ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Александр Красноперов освобожден из-под стражи, в отношении него избрана другая мера пресечения, сообщила агентству ЛETA прокурор Зинта Мейя.

Мера пресечения Красноперову изменена по его просьбе, и суд принял аргументированное и взвешенное решение, считает прокурор. Сама она, правда, возражала против изменения меры пресечения, так как Красноперов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Сейчас ему запрещен выезд из Латвии, он должен находиться по месту проживания.

Рассмотрение дела близится к завершению — следующее заседание суда состоится 2 февраля. Дело рассматривается на закрытых судебных заседаниях, так как прокурор просила суд пригласить в качестве свидетеля сотрудника Полиции безопасности.

Согласно обвинению, Красноперов, будучи работником ЛДз, в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории рельсовых путей, находящихся в зоне ответственности Елгавской железнодорожной станции, по заданию России регулярно, систематически и целенаправленно занимался незаконным сбором не подлежащих разглашению сведений военного характера и коммерческой тайны и передавал собранную информацию находящемуся в России контактному лицу.

Красноперову грозит лишение свободы на срок до 10 лет.