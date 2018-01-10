Мера пресечения Красноперову изменена по его просьбе, и суд принял аргументированное и взвешенное решение, считает прокурор. Сама она, правда, возражала против изменения меры пресечения, так как Красноперов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Сейчас ему запрещен выезд из Латвии, он должен находиться по месту проживания.
Рассмотрение дела близится к завершению — следующее заседание суда состоится 2 февраля. Дело рассматривается на закрытых судебных заседаниях, так как прокурор просила суд пригласить в качестве свидетеля сотрудника Полиции безопасности.
Согласно обвинению, Красноперов, будучи работником ЛДз, в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории рельсовых путей, находящихся в зоне ответственности Елгавской железнодорожной станции, по заданию России регулярно, систематически и целенаправленно занимался незаконным сбором не подлежащих разглашению сведений военного характера и коммерческой тайны и передавал собранную информацию находящемуся в России контактному лицу.
Красноперову грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Нашли себе партизана! Адвокат обратился уже в Европейский суд.« ответить
Если он шпион, то на все 100% покинет Латвию и будет отлично жить в России на пенсию Героя РФ!« ответить
Ждем суда или побега. В районе Зилупе, перейти границу по тропам вполне реально!
Для кого все это организовано? Пенсов пугать? Что может быть тайным на Ж.Д ,что бы не знали все? Точнее все кому хочется.« ответить