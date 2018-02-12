Обвиняется еда! Есть ли польза от вредных продуктов

Поклонники здорового питания с опаской посматривают на некоторые продукты, подозревая их во вредности. Но заслуженны ли эти обвинения?

Обвиняемый: картофель

Считается, что любители картошки рано или поздно набирают вес. Поэтому, для тех, кто худеет, картошка должна стать запретным плодом.

Доводы защиты

В 100 г варёной картошки содержится всего 80 ккал, тогда как 100 г макарон способны обогатить ваш рацион аж на 380 ккал, 100 г гречки прибавят к вашему меню 360 ккал, а 100 г риса снабдят вас 350 ккал. А раз так, становится очевидным, что порция картошки не нанесёт особенного вреда вашей фигуре.

Что касается витаминов, то картошке тоже есть чем похвастаться. Этот корнеплод содержит много калия, который укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов, а заодно и бережёт от скачков давления и отёков. К тому же в картошке немало витаминов группы В, необходимых для здоровья нервной системы, волос и ногтей.

Обвиняемый: кофе

Считается, что этот напиток повышает артериальное давление и мешает усвоению витаминов.

Доводы защиты

Увы, всё это так. Но есть способы минимизировать вред кофе. Например, не пить кофе натощак. Мгновенно увеличивая кислотность желудочного сока, кофеин действительно препятствует усвоению витаминов группы В. Поэтому пить кофе лучше через 30 минут после еды.

Что касается артериального давления, то кофе действительно способен его повысить, но эффект от чашки бодрящего напитка длится всего 30 минут. Затем сосуды расширяются, давление падает, а на смену бодрости приходит сонливость. Избежать её можно, запивая кофе водой.

Так что если пить кофе по всем правилам, без вреда для здоровья в день можно позволить себе 4 чашечки бодрящего напитка средней крепости.

Обвиняемые: яйца

Якобы в яйцах полно холестерина, поэтому тот, кто любит яичницу на завтрак, непременно станет пациентом кардиолога.

Доводы защиты

Холестерина в яйцах действительно много. Но вкупе с ним в яичных желтках имеется ещё и лецитин – вещество, которое снижает уровень холестерина в крови. А потому диетологи не видят ничего страшного в том, чтобы съедать пять яиц в неделю.

В яичном желтке много витамина А (нужен для зрения, здоровья кожи и слизистых оболочек), витамина Е (главный антиоксидант, защищает от преждевременного старения и сердечных приступов), витаминов группы В, витамина D (без него организм не усваивает кальций).

Обвиняемый: сахар

Портит фигуру и сосуды, может спровоцировать диабет и нарушает обмен веществ. Поэтому борцы за стройность нередко стараются заменить сахар искусственными подсластителями.

Доводы защиты

Как ни прискорбно, но сахар действительно вреден. В его защиту можно сказать лишь одно: умеренное употребление простых сахаров, гораздо полезнее, чем чрезмерное увлечение подсластителями. Искусственные сахарозаменители усваиваются, минуя поджелудочную железу (поэтому их используют в меню диабетиков), однако они создают излишнюю нагрузку на печень, сопоставимую с вредным воздействием приёма антибиотиков.

Норма потребления простых углеводов – 10–15% от суточной калорийности рациона. Это в среднем около 120 ккал.

Мнение специалиста по питанию Елены Морозовой:

– Не существует однозначно вредных продуктов. Дело лишь в количестве и правильности употребления той или иной еды. Например, отварной, в мундире или запечённый картофель – это полезный продукт, который содержит витамин С, витамины группы В, соли магния, фосфора, кальция, микроэлементы – цинк, медь, марганец, йод. А картошка-фри помимо большого количества калорий, содержит канцерогены, поэтому от этого продукта лучше отказаться. Другой пример – шоколад. Небольшой кусочек тёмного шоколада, съеденный в первой половине дня, не нанесёт вреда фигуре, а вот молочный шоколад, который обладает более высоким гликемическим индексом, может привести к набору веса.