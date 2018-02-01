Во вторник, 30 января, стражи порядка получили сигнал от неравнодушного даугавпилчанина, который во дворе многоквартирного дома обнаружил мешок с брошенными щенками, сообщает старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова.

Как пишет grani.lv, прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух оставленных без присмотра щенков. Для того, чтобы установить личность владельца малышей и выяснить все обстоятельства случившегося, было начато административное дело.

В результате обхода близлежащих домов, стражам порядка удалось идентифицировать виновного. Было установлено, что правонарушитель, скорее всего, выбросил мешок со щенками из окна своей квартиры и таким способом пытался разделаться с нежелательным «прибавлением в семействе».

Сотрудники Даугавпилсского участка полиции доставили найденышей в приют для животных Labs draugs, где о них позаботятся специалисты.

Как сообщает Ксения Белова, один щенок от полученных травм все же скончался, однако второму требуется новый дом. Кто хочет стать для малыша заботливым хозяином, можно обращаться в приют по телефону 29 572 677.