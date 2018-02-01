Обыкновенный садизм: латвиец выбрасывал щенков из окна многоэтажного дома(1)

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Виталий Вавилкин
08:28 01.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Во вторник, 30 января, стражи порядка получили сигнал от неравнодушного даугавпилчанина, который во дворе многоквартирного дома обнаружил мешок с брошенными щенками, сообщает старший специалист Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова.

Как пишет grani.lv, прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух оставленных без присмотра щенков. Для того, чтобы установить личность владельца малышей и выяснить все обстоятельства случившегося, было начато административное дело.

 

В результате обхода близлежащих домов, стражам порядка удалось идентифицировать виновного. Было установлено, что правонарушитель, скорее всего, выбросил мешок со щенками из окна своей квартиры и таким способом пытался разделаться с нежелательным «прибавлением в семействе».

 

Сотрудники Даугавпилсского участка полиции доставили найденышей в приют для животных Labs draugs, где о них позаботятся специалисты.

 

Как сообщает Ксения Белова, один щенок от полученных травм все же скончался, однако второму требуется новый дом. Кто хочет стать для малыша заботливым хозяином, можно обращаться в приют по телефону 29 572 677.

grani.lv / Фото
Комментарии (1)
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@@@ 11:32 01:02:2018

Выкинуть гниду через окно и желательно, чтобы приземлился об асфальт, если останется, чтоб инвалидом, чтоб состав и сцался под себя! Таких ублюдков только так, тогда и бездомных животных не будет.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

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