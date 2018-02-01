Как пишет grani.lv, прибыв на место происшествия, полицейские увидели двух оставленных без присмотра щенков. Для того, чтобы установить личность владельца малышей и выяснить все обстоятельства случившегося, было начато административное дело.
В результате обхода близлежащих домов, стражам порядка удалось идентифицировать виновного. Было установлено, что правонарушитель, скорее всего, выбросил мешок со щенками из окна своей квартиры и таким способом пытался разделаться с нежелательным «прибавлением в семействе».
Сотрудники Даугавпилсского участка полиции доставили найденышей в приют для животных Labs draugs, где о них позаботятся специалисты.
Как сообщает Ксения Белова, один щенок от полученных травм все же скончался, однако второму требуется новый дом. Кто хочет стать для малыша заботливым хозяином, можно обращаться в приют по телефону 29 572 677.
Выкинуть гниду через окно и желательно, чтобы приземлился об асфальт, если останется, чтоб инвалидом, чтоб состав и сцался под себя! Таких ублюдков только так, тогда и бездомных животных не будет.« ответить