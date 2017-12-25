Очередной недостаток iPhone X

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Анатолий Тарасов
10:32 25.12.2017
Техно / Гаджеты

Владельцы iPhone X рассказали о невозможности совершения семейных покупок с помощью Face ID (система распознавания лица), сообщает портал Ars Technica.

На предыдущих моделях iPhone, как пишет издание, Touch ID (система распознавания отпечатков пальцев) позволяла одобрить семейные покупки. Однако пользователи последней новинки от Apple сетуют, что теперь им необходимо вводить пароль от Apple ID для одобрения, к примеру, приобретения, совершенного их детьми с другого устройства, так как сделать это с помощью Face ID, которая заменила в iPhone X Touch ID, невозможно.

 

Ранее владельцы также жаловались на некорректную работу Face ID, которая может перепутать владельца телефона, если он младше 13 лет. Кроме того, пользователи указывали также и на то, что система распознавания лиц не способна отличить близнецов, что повышает уязвимость смартфона. Сбой функции произошел и на презентации новых моделей iPhone.

РИА Новости / Фото
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Павел Кириллов
25.12.2017

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