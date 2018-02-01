Очередной позор России: спортсменов отправили без формы(23)

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Владимир Бучельников
18:09 31.01.2018
Спорт / Спортсмены

С неожиданной проблемой российские спортсмены столкнулись при вылете в Пхёнчхан. Оказалось, что лыжникам, конькобежцам и хоккеистам не хватило экипировки на соревнования от компании Zasport. Взамен им дали форму с российской атрибутикой, которая запрещена на Играх.

Перед вылетом атлеты в срочном порядке стали заклеивать все знаки, которые хоть как-то выдали бы гражданство. Тренеры утверждают, что на это ушло несколько часов. Успешно все скрыв, спортсмены отправились на рейс, но если что-то у них отклеится в Олимпийской деревне, то всю делегацию сразу снимут с соревнований.

 

Как так получилось, что компания, предоставляющая форму, выпустила недостаточное ее количество, непонятно, но в Zasport открестились от всех проблем.

 

«Мы выдали ровно то количество одежды, которое нужно было согласно списку, предоставленному нам от Олимпийского комитета России, согласно регламенту и договору с ОКР», — цитирует главу компании Анастасию Задорину агентство «Москва».

 

Она подчеркнула, что организация выполнила все обязательства и никаких претензий быть не может. 

 

Напомним, что это та самая Задорина, дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» генерала Михаила Шекина, которая в 2014 году прославилась своим идиотизмом, выпустив серию маек «Санкции? Не смешите мои Искандеры».  

 

 

Вот такие патриоты ответственны за спорт в России. Получить огромный госконтракт и оставить спортсменов без  формы. Патриотично. Одним словом, «Не смешите мои Искандеры». 

 

Еще одна загадка

 

Еще одна загадка связана также с экипировкой отечественных спортсменов. На официальном сайте Олимпиады несколько игроков сборной представлены в форме с российским триколором. С атрибутикой сфотографировались Александр Баранов, Игорь Шестеркин, Сергей Калинин, Илья Сорокин и Вячеслав Войнов.

 

Остальные игроки и вовсе стоят в форме своих клубов. Это вызывает много вопросов не только к компании Zasport, но и к МОК, которые так яро боролись против всего российского, а сейчас отмалчиваются в стороне.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (23)
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П у т и н 18:13 31:01:2018

Искандеры срутся и дрожа от страха заклеивают скотчем триколоры

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Ты 18:25 31:01:2018

Не спеши скакать, дурилка! И кто сказал, что майки прославились идиотизмом? Бучельников? Да-а... это авторитет. По поводу формы для участников- запреты были. Для фото- нет.

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narod 18:32 31:01:2018

хохловысеры, каклы вообще играют или как обычно денег нет

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Шамиль 18:22 31:01:2018

Это не позор России , это позор Запада . Третируя своего единственного естественного союзника , действительно готового защищать мировые цености коллективный запад толкает Россию на восток к ценностям противоположным и смертельно опасным для изнеженного запада . Потом не надо удивляться когда в России массово примут ислам и зелёное знамя пророка будет и на самолётах и танках , а главное на МБР . Но тогда будет поздно.

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П у т и н 18:32 31:01:2018

Русские бабы настолько отупели, что согласны не паранджу? Класс! Есть куда спрятать панталоны с начёсом и небритые ноги.

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Слышь ТЫ 18:50 31:01:2018

русский вы 6 ля дoк Латышии П у т и н - A TBOЯ БAБKA И MATЬ KTO??? Ты же ПИШЕШЬ HA PyccкoM,ye6eнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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ПУКИНУ 19:00 31:01:2018

Да вы в своеи форме последние еста с допингами занимаете. Одень памперс и не воняи тут.

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К. А. Ин 18:27 31:01:2018

Это позор другой державы

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Ответ 18:27 31:01:2018

Это не забота России,а МОК,который обязан оплатить поездку,проживание и форму нейтральных (предателей) спортсменов.

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Ник Путин 18:54 31:01:2018

Есть много течений и направлений Ислама . Не обязательно носить паранджу , и очень строго соблюдать закон . Покрайней мере они будут женщинами , а не существами какого то 3 или 4 пола . Волосяной покров на ногах у большинства женщин , беда что в ваших мозгах буйно проросли черви ненависти и злобы .Ваши комментарии разят помойкой . И да не переживайте так за русских женщин , скоро ваши женщины сами уйдут к другим , пусть мусульманам , по крайней те мужчины , не то что вы

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123

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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