Перед вылетом атлеты в срочном порядке стали заклеивать все знаки, которые хоть как-то выдали бы гражданство. Тренеры утверждают, что на это ушло несколько часов. Успешно все скрыв, спортсмены отправились на рейс, но если что-то у них отклеится в Олимпийской деревне, то всю делегацию сразу снимут с соревнований.
Как так получилось, что компания, предоставляющая форму, выпустила недостаточное ее количество, непонятно, но в Zasport открестились от всех проблем.
«Мы выдали ровно то количество одежды, которое нужно было согласно списку, предоставленному нам от Олимпийского комитета России, согласно регламенту и договору с ОКР», — цитирует главу компании Анастасию Задорину агентство «Москва».
Она подчеркнула, что организация выполнила все обязательства и никаких претензий быть не может.
Напомним, что это та самая Задорина, дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» генерала Михаила Шекина, которая в 2014 году прославилась своим идиотизмом, выпустив серию маек «Санкции? Не смешите мои Искандеры».
Вот такие патриоты ответственны за спорт в России. Получить огромный госконтракт и оставить спортсменов без формы. Патриотично. Одним словом, «Не смешите мои Искандеры».
Еще одна загадка
Еще одна загадка связана также с экипировкой отечественных спортсменов. На официальном сайте Олимпиады несколько игроков сборной представлены в форме с российским триколором. С атрибутикой сфотографировались Александр Баранов, Игорь Шестеркин, Сергей Калинин, Илья Сорокин и Вячеслав Войнов.
Остальные игроки и вовсе стоят в форме своих клубов. Это вызывает много вопросов не только к компании Zasport, но и к МОК, которые так яро боролись против всего российского, а сейчас отмалчиваются в стороне.
Искандеры срутся и дрожа от страха заклеивают скотчем триколоры« ответить
Не спеши скакать, дурилка! И кто сказал, что майки прославились идиотизмом? Бучельников? Да-а... это авторитет. По поводу формы для участников- запреты были. Для фото- нет.« ответить
хохловысеры, каклы вообще играют или как обычно денег нет« ответить
Это не позор России , это позор Запада . Третируя своего единственного естественного союзника , действительно готового защищать мировые цености коллективный запад толкает Россию на восток к ценностям противоположным и смертельно опасным для изнеженного запада . Потом не надо удивляться когда в России массово примут ислам и зелёное знамя пророка будет и на самолётах и танках , а главное на МБР . Но тогда будет поздно.« ответить
Русские бабы настолько отупели, что согласны не паранджу? Класс! Есть куда спрятать панталоны с начёсом и небритые ноги.« ответить
русский вы 6 ля дoк Латышии П у т и н - A TBOЯ БAБKA И MATЬ KTO??? Ты же ПИШЕШЬ HA PyccкoM,ye6eнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Да вы в своеи форме последние еста с допингами занимаете. Одень памперс и не воняи тут.« ответить
Это позор другой державы« ответить
Это не забота России,а МОК,который обязан оплатить поездку,проживание и форму нейтральных (предателей) спортсменов.« ответить
Есть много течений и направлений Ислама . Не обязательно носить паранджу , и очень строго соблюдать закон . Покрайней мере они будут женщинами , а не существами какого то 3 или 4 пола . Волосяной покров на ногах у большинства женщин , беда что в ваших мозгах буйно проросли черви ненависти и злобы .Ваши комментарии разят помойкой . И да не переживайте так за русских женщин , скоро ваши женщины сами уйдут к другим , пусть мусульманам , по крайней те мужчины , не то что вы« ответить