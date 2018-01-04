Подобная ситуация произошла сегодня в Эргли, где одна из дорог практически ушла под воду.
Происшествие подтвердили многочисленные очевидцы, делясь сообщениями и фотографиями в социальных сетях.
“Дорога регионального значения в Эргли частично обвалилась и “уехала” в реку Огре. Дорога P79 Эргли-Кокнесе закрыта”, — написал в социальных сетях Иван Милов.
Отметим, что в «Latvijas Valsts ceļi» уточнили, что инцидент произошел на 3 км дороги от Эргли.
Очень много воды, там где были леса, река даугава переполнена, не помню такой полной воды.« ответить