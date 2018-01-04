Как сообщалось, во многих местах в Латвии происходят затопления и обвалы. Закрываются дороги, включая дороги регионального значения.

Подобная ситуация произошла сегодня в Эргли, где одна из дорог практически ушла под воду.

Происшествие подтвердили многочисленные очевидцы, делясь сообщениями и фотографиями в социальных сетях.

“Дорога регионального значения в Эргли частично обвалилась и “уехала” в реку Огре. Дорога P79 Эргли-Кокнесе закрыта”, — написал в социальных сетях Иван Милов.

Отметим, что в «Latvijas Valsts ceļi» уточнили, что инцидент произошел на 3 км дороги от Эргли.