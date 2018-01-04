Очевидцы: дорога регионального значения ушла в воды реки Огре(1)

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Виталий Вавилкин
17:43 04.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Как сообщалось, во многих местах в Латвии происходят затопления и обвалы. Закрываются дороги, включая дороги регионального значения.

Подобная ситуация произошла сегодня в Эргли, где одна из дорог практически ушла под воду.

 

Происшествие подтвердили многочисленные очевидцы, делясь сообщениями и фотографиями в социальных сетях.

 

“Дорога регионального значения в Эргли частично обвалилась и “уехала” в реку Огре. Дорога P79 Эргли-Кокнесе закрыта”, — написал в социальных сетях Иван Милов.

 

Отметим, что в «Latvijas Valsts ceļi» уточнили, что инцидент произошел на 3 км дороги от Эргли.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Klichko 21:36 04:01:2018

Очень много воды, там где были леса, река даугава переполнена, не помню такой полной воды.

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газета Сегодня
04.01.2018

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