Очевидцы о трагедии в Икшкиле: она улыбалась, но улыбка исчезла – последовал удар

По их словам, женщина буквально набежала на идущий поезд. Она думала, что успеет перейти, но, к сожалению, все произошло иначе.
“Она уже улыбалась, думая, что ей удалось вовремя перебежать, но внезапно улыбка с ее лица исчезла, за чем последовало столкновение. Тело буквально улетело от удара”, — вспоминают очевидцы.
Местные жители рассказывают, что в этом месте в Икшкиле уже было множество несчастных случаев, но этот – самая серьезная трагедия. Женщина сама накликала на себя беду, перебегая переезд, когда горел красный.
Напомним, как сообщили сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, пострадавшая женщина скончалась на месте.
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