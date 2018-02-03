Очевидцы о трагедии в Икшкиле: она улыбалась, но улыбка исчезла – последовал удар

Как сообщалось, в среду в Иншкиле на железнодорожном переезде поезд сбил женщину. Инцидент произошел около 16:40, а после этого еще около часа движение поездов было задержано. Очевидцы рассказали подробности трагедии.

По их словам, женщина буквально набежала на идущий поезд. Она думала, что успеет перейти, но, к сожалению, все произошло иначе.

“Она уже улыбалась, думая, что ей удалось вовремя перебежать, но внезапно улыбка с ее лица исчезла, за чем последовало столкновение. Тело буквально улетело от удара”, — вспоминают очевидцы.

Местные жители рассказывают, что в этом месте в Икшкиле уже было множество несчастных случаев, но этот – самая серьезная трагедия. Женщина сама накликала на себя беду, перебегая переезд, когда горел красный.

Напомним, как сообщили сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, пострадавшая женщина скончалась на месте.