Очевидец: на Тинужском шоссе произошло крайне неприятное ДТП(2)

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Виталий Вавилкин
22:45 26.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В пятницу, 26 января, около 20:00 на дороге Тинужи-Кокнесе, неподалеку от поворота на Ледманы загорелся грузовой автомобиль.

“Когда мы подъехали ближе, увидели, что водитель стоит в стороне и смотри, как горит его автомобиль”, — передает Skaties.lv, ссылаясь на слова некоего очевидца.

 

Судя по фотографиям, огонь практически полностью поглотил весь грузовик.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
№1 07:42 27:01:2018

Не зря эту трассу в народе окрестили " Трассой СМЕРТИ " !!!

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Profile_default
№1 07:43 27:01:2018

Не зря эту трассу в народе окрестили " Трассой СМЕРТИ " !!!!!!!!!!!!!!!

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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