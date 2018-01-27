“Когда мы подъехали ближе, увидели, что водитель стоит в стороне и смотри, как горит его автомобиль”, — передает Skaties.lv, ссылаясь на слова некоего очевидца.
Судя по фотографиям, огонь практически полностью поглотил весь грузовик.
В пятницу, 26 января, около 20:00 на дороге Тинужи-Кокнесе, неподалеку от поворота на Ледманы загорелся грузовой автомобиль.
“Когда мы подъехали ближе, увидели, что водитель стоит в стороне и смотри, как горит его автомобиль”, — передает Skaties.lv, ссылаясь на слова некоего очевидца.
Судя по фотографиям, огонь практически полностью поглотил весь грузовик.
Не зря эту трассу в народе окрестили " Трассой СМЕРТИ " !!!« ответить
Не зря эту трассу в народе окрестили " Трассой СМЕРТИ " !!!!!!!!!!!!!!!« ответить