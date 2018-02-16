Очевидица об увиденном в магазине: я в шоке от наших людей(3)

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Виталий Вавилкин
18:10 15.02.2018
Наша Латвия / Социум

Увиденное в одном из латвийских магазинов крайне неприятно удивило клиентку. Женщина поделилась своей историей в социальных сетях, призывая не забывать о родителях.

“Я пребываю в шоке от наших людей. Сегодня была в магазине, куда так же зашла женщина в годах (около 80 лет!), купившая около 40 кг корма для скота. С женщиной была внучка, которой бабушка купила коробку печенья. Получив подарок, девочка сразу же вышла из магазина.

 

Женщина собиралась сама тащить тяжелый мешок корма в машину. Мы с продавщицей ей помогли, а потом обе были шокированы видом. В машине сидел сын старушки – большой, откормленный мужчина, внучка и еще какая-то женщина. Полная машина людей, которые гораздо сильней пожилой женщины, но никто из них даже не подумал помочь.

 

Продавщица рассказала, что вся семья живет в одном доме, но эта пенсионерка приезжает в магазин на автобусе, покупает продукты, тащит мешки, которые весят около 20 кг и никто ей не помогает.

 

Люди! Если вы читаете это, подумайте, заботитесь ли вы о своих родителях, которые дали вам в жизни все, что могли. Ощущение, когда помогаешь кому-то, а тебе от всей души говорят спасибо – неописуемо. Возьми телефон и позвони родителям. Просто спросите, как дела. Это отнимет лишь 5 минут, но для них будет значить так много”, — написала Шаролота.

 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Nek-to 18:20 15:02:2018

Если вы читаете это, подумайте
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Podumal.
Zapadnye cennosti - podash' dame ruku pri vyxode iz transporta, ustupish' babushke mesto v transporte, priderzhish' tjazheluju noshu - na tebja mogut podat' v sud i posadit'...
Tak chto - dumajte ob sebe i ostavajtes' na svobode...

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Ты идиот! 18:36 15:02:2018

Вот такие европейские ценности уже вбили в твою тупую башку. Подать руку при выходе из транспорта, уступить бабушке место, придержать тяжёлую ношу -это всё сделает воспитанный человек, а вот это уже не европейские ценности, а ценности воспитанного в правильных рамках человека, интеллектуально-развитого и образованного.
Вам, быдлам, этого не понять.

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Реалист 22:21 15:02:2018

> большой, откормленный мужчина, внучка и еще какая-то женщина.

Этот «большой, откормленный мужчина» - инвалид, колясочный больной, а «какая-то женщина» - его подруга, такая же парализованная несчастная.
Прежде, чем печатать визги придурковатых баб, поинтересовались бы реальной ситуацией.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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