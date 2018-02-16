Увиденное в одном из латвийских магазинов крайне неприятно удивило клиентку. Женщина поделилась своей историей в социальных сетях, призывая не забывать о родителях.

“Я пребываю в шоке от наших людей. Сегодня была в магазине, куда так же зашла женщина в годах (около 80 лет!), купившая около 40 кг корма для скота. С женщиной была внучка, которой бабушка купила коробку печенья. Получив подарок, девочка сразу же вышла из магазина.

Женщина собиралась сама тащить тяжелый мешок корма в машину. Мы с продавщицей ей помогли, а потом обе были шокированы видом. В машине сидел сын старушки – большой, откормленный мужчина, внучка и еще какая-то женщина. Полная машина людей, которые гораздо сильней пожилой женщины, но никто из них даже не подумал помочь.

Продавщица рассказала, что вся семья живет в одном доме, но эта пенсионерка приезжает в магазин на автобусе, покупает продукты, тащит мешки, которые весят около 20 кг и никто ей не помогает.

Люди! Если вы читаете это, подумайте, заботитесь ли вы о своих родителях, которые дали вам в жизни все, что могли. Ощущение, когда помогаешь кому-то, а тебе от всей души говорят спасибо – неописуемо. Возьми телефон и позвони родителям. Просто спросите, как дела. Это отнимет лишь 5 минут, но для них будет значить так много”, — написала Шаролота.