Одноразовый пинцет превращается в… многоразовый

О безопасности мединструментов, которыми нас будут лечить и оперировать, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

10 января в нашей газете была опубликована статья «Укололся и заразился». Поводом для ее написания стало письмо, распространенное Обществом пациентов с генетическими наследственными заболеваниями Saknes, подписанное членом правления организации Ю. Бейкманисом. В письме был приведен шокирующий факт: в Европе в ближайшее пару лет планируется принять регулу, которая легализует многократное использование одноразовых медицинских инструментов, и что уже в этом году латвийский минздрав намерен всерьез начать обсуждение этого вопроса.

В ответ на запрос нашей газеты в минздраве подтвердили, что в 2018 году действительно планируется начать такую дискуссию и привлечь к обсуждению не только профессионалов — представителей Государственной инспекции здоровья, Государственного агентства лекарств, Рижской восточной больницы и Клинической университетской больницы им. П. Страдыня, Латвийского больничного общества, Ассоциации крупных больниц Латвии, — но и представителей общественных организаций пациентов, коммерсантов и др. Пока же, согласно 19–й статье Правил КМ от 16 февраля 2016 года № 104 «Правила об основных гигиенических и противоэпидемических требованиях в лечебном учреждении», обработка медицинского оборудования производится согласно инструкции по эксплуатации, которую дает производитель конкретного оборудования. Любая другая обработка запрещена законодательством».

Никаких двояких толкований ответ минздрава не допускал: если лечебное учреждение обязано использовать инструмент в соответствии с инструкцией производителя, и если производитель определил этот инструмент как одноразовый, использовать его вторично сегодня никто не имеет права. Это радует. Но, как оказалось, точку в этом вопросе ставить пока еще рано.

Что происходит сейчас?

Через несколько дней после выхода статьи мы получили очередное письмо от общества «Saknes», в котором утверждалось: Министерство здравоохранения признало, что медицинские инструменты, предусмотренные для одноразового использования, в отдельных случаях дезинфицируются и используются вторично.

«Минздрав признает, что в отношении обработки одноразовых мединструментов для их повторного использования сегодня не выработано никакого регулирования, и он обязуется в ближайшее время это сделать. Единственное, что есть на сегодняшний день — это обязанность лечебного учреждения в точности следовать инструкциям и указаниям производителя, однако на практике это происходит не всегда.

Больницы стараются успокаивать своих пациентов, утверждая, что они могут быть полностью спокойны за свое здоровье, однако у организаций пациентов это вызывает большие сомнения, поскольку они считают, что вторичное использование одноразовых медицинских инструментов — это прямое нарушение норм, установленных производителями упомянутых инструментов, равно как и гигиенических норм. Чаще всего пациент об этом не информирован, а медицинский персонал — молчит…»

Мы снова обратились в минздрав. Руководитель отдела коммуникации Оскар Шнейдер снова подтвердил, что:

*согласно нормативным актам, использование и дальнейшая обработка/переработка мединструментов может производиться только по инструкции производителя и никак по–другому;

*вопрос о возможной легализации повторного использования одноразового оборудования и внесения соответствующих поправок в национальное законодательство будет обсуждаться в ходе дискуссии профессионалов и общественности, которую инициирует минздрав.

Пока же латвийское законодательство запрещает вторично использовать медоборудование, которое производитель определил как одноразовое. Так что бояться нечего — во всяком случае сейчас.

Чего ожидать?

Жизнь не раз являла нам примеры, когда нечто, изначально представлявшееся совершенно абсурдным, тем не менее обретало силу законодательного акта и волевым решением вводилось в жизнь — иногда вопреки здравому смыслу и интересам большинства жителей страны. А еще все мы наслышаны о жутких случаях, когда такие страшные болезни, как гепатит, СПИД и др., переносились от больного человека к здоровому именно через плохо обработанные инструменты.

Поскольку вопрос о вторичном использовании одноразового мединструментария — это вопрос здоровья, который касается абсолютно всех, мы решили попытаться спрогнозировать: будет ли в результате дискуссии в национальное законодательство внесена норма, которая позволит лечебницам повторно использовать для операций и манипуляций одноразовые инструменты?

Пообщавшись с профессионалами, выяснили, что далеко не у всех есть четкое мнение на этот счет. Так, председатель Общества врачей Петерис Апинис ответил, что не углублялся в этот вопрос — соответственно, ничего по этому поводу сказать не может. Заместитель руководителя Латвийского общества больниц Эгия Широва посоветовала обратиться к руководителям конкретных больниц, поскольку единой позиции на момент нашего разговора в Обществе больниц выработано еще не было.

Пресс–секретарь Рижской Восточной клинической университетской больницы Айя Лиетиня ответила однозначно: в Восточной больнице одноразовые медицинские инструменты и оборудование вторично не используются, поскольку это запрещено латвийским законодательством. Тем не менее она привела слова главного врача стационара Gai?ezers Эрика Калниньша, судя по которым, он вовсе не считает это недопустимым в принципе:

«Часть медицинского оснащения, предусмотренного для одноразового использования, есть возможность стерилизовать и использовать повторно, как это делается в Германии и во многих других странах. Лечебным учреждениям это позволяет сэкономить весьма значительные средства, поскольку многие одноразовые приспособления, регулярно используемые при операциях, стоят дорого, иногда несколько сотен евро за единицу. Однако о том, следует ли и в Латвии ввести систему, которая бы позволяла повторное использование одноразового медицинского оборудования, необходима дискуссия профессионалов и общественности, тщательное взвешивание всех «за» и «против».

Скорее «за», чем «против»

Похожей позиции придерживался в беседе с «СЕГОДНЯ» и руководитель отделения стерилизации Рижской клинической университетской больницы П. Страдыня Гундарс Лацис:

— Сам по себе этот вопрос весьма и весьма неоднозначен. И обсуждается он не только у нас в Латвии, но и в Европе, да и во всем мире. Сегодня директива, касающаяся вторичного использования одноразовых медицинских инструментов (Мedical device directive), меняется на регулу — документ, обязательный к исполнению. Тем не менее Евросоюз явно не хочет диктовать в этом вопросе жесткие «правила игры», предпочитая оставлять окончательное решение на усмотрение национальной системы здравоохранения каждого государства.

Если говорить в целом о повторном использовании одноразовых медицинских инструментов, то тут есть разные соображения. С этической точки зрения двух мнений быть не может: однозначно — НЕТ. Если же посмотреть на это с чисто практической точки зрения, то среди одноразовых мединструментов есть такие, которые просто чисто технически невозможно вымыть — в силу их конструкции. А раз невозможно вымыть, то нет никакого смысла и стерилизовать: они все равно будут грязными.

Однако есть одноразовые медицинские инструменты, конструкция которых вполне позволяет их разобрать, вымыть, обработать, снова собрать, подвергнуть тщательнейшей проверке на соответствие обработки и безопасность.

Третья сторона проблемы — экономическая целесообразность. Представим себе, что одноразовый инструмент, предназначенный для одной операции, стоит около тысячи или полутора тысяч евро. Понятно, что и больница, и пациент могут оказаться не готовы платить такую сумму. Значит, эти деньги пойдут из карманов налогоплательщиков, ведь большинство больниц содержатся на налоги. Поэтому возникает еще один аспект — стоимость самого инструмента. Что дороже: проводить обработку уже использованного инструмента (а процесс этот, к слову, тоже стоит денег, и немалых), или утилизировать инструмент после использования и каждый раз брать новый? Кстати, примерно 94% одноразовых медицинских инструментов настолько дешевые, что обрабатывать их нет никакого смысла — это стоит дороже, чем купить новый.

— Надо ли предупреждать пациента, что в ходе операции будут использоваться инструменты, которые уже однажды использовались?

— Однозначно — да. Если медперсонал, производя манипуляцию, намерен использовать одноразовый инструмент повторно, пациент должен быть об этом проинформирован заранее. Более того — ему должно быть предоставлено право выбора: согласен ли он на это, или нет. Но при этом ему необходимо разъяснить риски и разницу в стоимости.

Представим себе ситуацию: вы хотите купить себе машину. Приезжаете в салон, и там вам предлагают либо полностью новую, либо другую — тоже на ходу, полностью проверенную и отрегулированную, — но на которой уже ездили до вас. И разница в цене существенная. На какой вы остановитесь — это уже ваш выбор.

— Есть ли микроорганизмы, которые выдерживают стерилизацию и могут через инструмент попасть в организм другого человека?

— Все известные нам живые формы патогенных микроорганизмов погибают уже на этапе дезинфекции. Другое дело — микроорганизмы в форме спор: да, они представляют собой потенциальный риск. Однако и они уничтожаются при температуре от 121 градуса С, а если говорить об этиленоксиде — это очень опасный и ядовитый газ, то там все живое гибнет уже в диапазоне 55–60 градусов.

Но еще больший риск представляют собой мединструменты, поверхность которых не очищена надлежащим образом — хотя невооруженным глазом этого может быть и не видно.

Но вообще этот вопрос необходимо обсуждать гораздо более широко. Сегодня минздрав, насколько мне известно, проводит среди больниц нечто вроде опроса — что они думают по этому поводу. Надо также понимать, что обрабатывать мединструменты не может любой, кому это придет в голову: необходимо соответствующее оборудование и, конечно же, компетентный персонал. В идеале — специалист, сочетающий в себе знания медика и инженера, который понимает, для чего используется тот или иной инструмент, какого рода обработка необходима и т. д. Таким образом, если вторичному использованию одноразовых мединструментов будет дан «зеленый свет», — это повлечет за собой множество вопросов технического, юридического и финансового характера. Так что впереди еще много дискуссий, и к чему они приведут, пока неизвестно…

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.