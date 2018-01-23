Одну из крупнейших бригад ВСУ вывели из Донбасса в полном составе(10)

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Тимур Пушкарев
14:30 22.01.2018
В мире / Украинская война

Бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ, также известной как «Закарпатский легион», покинули зону конфликта в Донбассе в полном составе, сообщает РИА Новости Украина.

Подразделение уже прибыло в место постоянной дислокации — Закарпатскую область. Там же теперь дислоцируется эшелон с техникой и автомобилями военных.

 

Движение поддержки закарпатских военных разместило в своем Facebook-аккаунте фотографии прибывших в регион бойцов.

 

Служащие 128-й бригады пробудут в Закарпатье как минимум до июля 2018 года.

 

Точное место дислокации отдельной горно-пехотной бригады в Донбассе не называется.

РИА Новости / Фото Facebook
Комментарии (10)
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Ты суслика видишь? 14:45 22:01:2018

Бригада снимается с передовой, наплевав на сладко-командующего, и сваливает домой. Да, ... а как же самая "лучшая" армия мира?
И как у них там уже бригады сами решают, куда им передислоцироваться? Общим собранием акционеров, или как? :)
А может, отделение Закарпатья (от Киева) грядёт, поэтому и свалили?!

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Latviešu patriots 15:35 22:01:2018

Susļiku vērotājam. Par tādu lietu, kā armijas daļu rotāciju, jau neesi dzirdējis. Dabīgi, ka brigādes vietā ir cita brigāde. Vienkārši raksts ir stipri vienpusīgs.

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to Latviešu patriots 15:44 22:01:2018

Этот дурень "суслик" в армии не служил, и служить никогда не будет, всю никчемную жизнь свою какал, и будет какать маменькиными, и жены пирожками.:))

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Ты суслика видишь? 16:09 22:01:2018

Два прыщавых дегенерата, диванные аналИтики, рассуждают о том, о чём вообще понятия не имеют! Ну и в какой армии и кем вы оба там служили, а?!
Или опыт стрелялок в Контре мне сейчас за боевой опыт выдавать будете?
Я сам из семьи потомственных военных, по крайне мере с петровских времён точно, боевой офицер в отставке, прошёл Афган, в 1992-ом уволился и остался на Родине - здесь, где мои деды с бабками с обоих сторон были гражданами Латвии до 1940-го года! :)
А вот про ротацию - ни у скаклов, ни у "сепаров" - ни слова, что тем более странно по причине того, что местное население Донбасса отнюдь не дружески к укробандерам относятся и каждый их шаг всегда становится известен "сепарам"! :)

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Суслику 20:08 22:01:2018

Если бы ты служил в армии, болван, то понимал бы, что бригада не может сняться с фронта, и самовольно куда-то уехать, ты либо придурок, либо притворяешься таким, сраный кремлеботопут. Может ты и из семьи потомственных военных, но только оставшихся в Риге по обыкновению тех, кто старался уйти в отставку в Прибалтике или Москве, из шкурного интереса, что делалось обычно по блату..Про 1940 с дедом и бабкой, конечно наврал, как врут все те , кто пытается примазаться к "русским, что завсегда здесь жили".

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Ты суслика видишь? 16:26 22:01:2018

Ну вот, только что прояснилось:
Сообщения о «полном выводе» 128-й бригады не подтверждаются данными командования вооруженных сил ДНР. Сводка от 19 января свидетельствует: разведкой зафиксировано прибытие одного батальона в зону ответственности «Закарпатского легиона» (128 ОГПБр). Подразделение прибыло в порядке ротации. Отметим, что прибытие свежего пополнения подтверждается и сообщениями украинских СМИ.
Но в начале января портал «Обозреватель» и ряд других источников сообщили: 15-й отдельный горно-пехотный батальон из состава 128-й бригады «активно проводит мероприятия по боевому слаживанию» на Яворовском полигоне в Львовской области.
Видимо, теперь они вернулись, а часть уехала домой в Закарпатье!

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Да. Суслика вижу 16:53 22:01:2018

Да чё перед ними распинаться это же малолетки недоучки. Ну их в ж.....

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22 18:38 22:01:2018

Хотели понтануться, но облажались

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Хе-хе 20:10 22:01:2018

Кремлеботам ссы в глаза, скажут божья роса.:))

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Немножко юмора 20:22 22:01:2018

Это видимо некий Басурин сп..дел, главный сказочник ДНР, если вам интересно, то наберите в Гоогле "басуринки", почитайте от этого клоуна, весьма забавные перлы выдает.:))

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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