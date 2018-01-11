“27 февраля этого года пройдет три года с момента убийства в Москве Бориса Немцова. Существует мнение, что данное бесчеловечное убийство, возможно, произошло при информировании президента России, нынешнего неофициального кандидата в президенты от “Единой России” Владимира Путина”, — сказано в письме Кирсиса Ушакову, пишет Diena.
В своем предложении член “Единства” указал, что Немцов «в своей политической деятельности выступал за соблюдение демократии, закона и прав человека в России, а также против агрессивной внешней политики по отношению к соседям, в частности, по отношению к Балтийским странам, включая Латвию».
По мнению Кирсиса, оценивая деятельность убитого российского оппозиционера, было бы правильно назвать одну из улиц назвать его именем.
Отметим, что Ушаков должен будет ответить на предложение в течении двух недель.
Как сообщалось, 9 января Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании части улицы напротив посольства России в память об убитом в 2015-м Немцове. С соответствующей инициативой еще в феврале прошлого года выступил сенатор Марко Рубио.
Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В него попали четыре пули, он скончался на месте. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был чеченец Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву, их приговорили к 19, 16, 14 и 11 годам лишения свободы соответственно.
В РИГЕ НЕТ НИ ОДНОЙ УЛИЦЫ ПОСВЯЩЁННОЙ« ответить
ЗАДНЕПРИВОДНОЙ ЛАТЫШСКОЙ ПЕТУШНЕ...
Я ПРЕДЛАГАЮ НАЗВАТЬ СКВЕР.
ГДЕ
СТОИТ ГОРБАТАЯ ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ - ВАЗЕЛИНУ ЛАУКУМС!!!
а что это мысль!проспект ВАЗЕЛИНУ ЛАУКУМС!!!звучит неплохо!« ответить
Сальня для туристов« ответить
проспект Ринкевица и бульвар Аболтыни?« ответить
если хотите насрать кому-то в душу, то делайте это, хотя бы красиво!----что это Немцов? каким боком он относится к Риге, к Латвии?----"нацистский бред" уже начал реально доставать!----неужели они все такие тупые???« ответить
А кому это "насрать в душу", убийцам, которых осудил российский суд?:))))))))))))))« ответить
Предлагаю переминовать улицу Сахаров в улицу Бандеры.« ответить
Сдохнет Окурок и в Москве будет Немцов мост« ответить
Русский народ никакого Немцова моста не допустит. Немцов родом из Горького. Вот если там его захотят почтить... И то сомневаюсь, что кто-то захчет хранить память о прохиндее.« ответить
сдохнешь ты,и креста тебе,ушлюпку даже твои начальники пиндосы не поставят!Закопают.как собаку,под мостом.« ответить
И правильно!
уродов,предателей своего народа,даже немцы,как использованный презик,выкидывали,после использования!
Хотя,ты какол,а каклу все равно,где гнить
Если назовут, то Машонка Захарова обьявит протест от Российского МИДа, ведь она знает, чьи руки в крови Немцова.« ответить
Предлагаю переименовать Бривибас в Немцовас.« ответить
Лидер «Правого сектора» и кандидат в президенты Украины Дмитрий Ярош пообещал назначать на высокие посты майдановцев, если он станет президентом.Страуюма:-Правительство Латвии во вторник (17.06.15.)за закрытыми дверями выделило Министерству обороны дополнительное финансирование, .....« ответить
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Все стыднее и стыднее жить в Латвии (((« ответить