Одну из улиц в Риге могут назвать в честь Бориса Немцова(28)

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Виталий Вавилкин
16:40 11.01.2018
Политика / Правительство

Председатель фракции “Единство” Рижской думы Вилнис Кирсис обратился к мэру Риги Нилу Ушакову с предложением назвать одну из столичных улиц в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.

“27 февраля этого года пройдет три года с момента убийства в Москве Бориса Немцова. Существует мнение, что данное бесчеловечное убийство, возможно, произошло при информировании президента России, нынешнего неофициального кандидата в президенты от “Единой России” Владимира Путина”, — сказано в письме Кирсиса Ушакову, пишет Diena.

 

В своем предложении член “Единства” указал, что Немцов «в своей политической деятельности выступал за соблюдение демократии, закона и прав человека в России, а также против агрессивной внешней политики по отношению к соседям, в частности, по отношению к Балтийским странам, включая Латвию».

 

По мнению Кирсиса, оценивая деятельность убитого российского оппозиционера, было бы правильно назвать одну из улиц назвать его именем.

 

Отметим, что Ушаков должен будет ответить на предложение в течении двух недель.

 

Как сообщалось, 9 января Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании части улицы напротив посольства России в память об убитом в 2015-м Немцове. С соответствующей инициативой еще в феврале прошлого года выступил сенатор Марко Рубио.

 

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В него попали четыре пули, он скончался на месте. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был чеченец Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву, их приговорили к 19, 16, 14 и 11 годам лишения свободы соответственно.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (28)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:52 11:01:2018

В РИГЕ НЕТ НИ ОДНОЙ УЛИЦЫ ПОСВЯЩЁННОЙ
ЗАДНЕПРИВОДНОЙ ЛАТЫШСКОЙ ПЕТУШНЕ...
Я ПРЕДЛАГАЮ НАЗВАТЬ СКВЕР.
ГДЕ
СТОИТ ГОРБАТАЯ ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ - ВАЗЕЛИНУ ЛАУКУМС!!!

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Latviešu хуууесос 17:01 11:01:2018

а что это мысль!проспект ВАЗЕЛИНУ ЛАУКУМС!!!звучит неплохо!

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Ага и милдудрыщь переименовать 19:05 11:01:2018

Сальня для туристов

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А где будет 21:54 11:01:2018

проспект Ринкевица и бульвар Аболтыни?

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10 дюймов 16:55 11:01:2018

если хотите насрать кому-то в душу, то делайте это, хотя бы красиво!----что это Немцов? каким боком он относится к Риге, к Латвии?----"нацистский бред" уже начал реально доставать!----неужели они все такие тупые???

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Угу 20:37 11:01:2018

А кому это "насрать в душу", убийцам, которых осудил российский суд?:))))))))))))))

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iиз Латгалии 17:18 11:01:2018

Предлагаю переминовать улицу Сахаров в улицу Бандеры.

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П у т и н 17:19 11:01:2018

Сдохнет Окурок и в Москве будет Немцов мост

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Факир 17:31 11:01:2018

Русский народ никакого Немцова моста не допустит. Немцов родом из Горького. Вот если там его захотят почтить... И то сомневаюсь, что кто-то захчет хранить память о прохиндее.

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"ване"(он же пуТен)-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 18:28 11:01:2018

сдохнешь ты,и креста тебе,ушлюпку даже твои начальники пиндосы не поставят!Закопают.как собаку,под мостом.
И правильно!
уродов,предателей своего народа,даже немцы,как использованный презик,выкидывали,после использования!
Хотя,ты какол,а каклу все равно,где гнить

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Мнение 20:36 11:01:2018

Если назовут, то Машонка Захарова обьявит протест от Российского МИДа, ведь она знает, чьи руки в крови Немцова.

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Вася Пупкин 21:06 11:01:2018

Предлагаю переименовать Бривибас в Немцовас.

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tewte 23:14 11:01:2018

Лидер «Правого сектора» и кандидат в президенты Украины Дмитрий Ярош пообещал назначать на высокие посты майдановцев, если он станет президентом.Страуюма:-Правительство Латвии во вторник (17.06.15.)за закрытыми дверями выделило Министерству обороны дополнительное финансирование, .....
...

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Ндя... 17:19 11:01:2018

Все стыднее и стыднее жить в Латвии (((

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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