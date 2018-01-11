Председатель фракции “Единство” Рижской думы Вилнис Кирсис обратился к мэру Риги Нилу Ушакову с предложением назвать одну из столичных улиц в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.

“27 февраля этого года пройдет три года с момента убийства в Москве Бориса Немцова. Существует мнение, что данное бесчеловечное убийство, возможно, произошло при информировании президента России, нынешнего неофициального кандидата в президенты от “Единой России” Владимира Путина”, — сказано в письме Кирсиса Ушакову, пишет Diena.

В своем предложении член “Единства” указал, что Немцов «в своей политической деятельности выступал за соблюдение демократии, закона и прав человека в России, а также против агрессивной внешней политики по отношению к соседям, в частности, по отношению к Балтийским странам, включая Латвию».

По мнению Кирсиса, оценивая деятельность убитого российского оппозиционера, было бы правильно назвать одну из улиц назвать его именем.

Отметим, что Ушаков должен будет ответить на предложение в течении двух недель.

Как сообщалось, 9 января Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании части улицы напротив посольства России в память об убитом в 2015-м Немцове. С соответствующей инициативой еще в феврале прошлого года выступил сенатор Марко Рубио.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В него попали четыре пули, он скончался на месте. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был чеченец Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву, их приговорили к 19, 16, 14 и 11 годам лишения свободы соответственно.