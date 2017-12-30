Одобрена нейтральная форма для российских олимпийцев(11)

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Владимир Бучельников
12:17 30.12.2017
Спорт / Спортсмены

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал с компанией Zasport эскизы парадной формы для российских атлетов. Об этом RNS сообщила основатель компании Анастасия Задорина.

«Мы получили официальное подтверждение от МОК с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов. Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания. Согласно требованиям, мы убрали триколор, герб, лого ОКР (Олимпийского комитета России), поставили логотип OAR — Olympic Athlet from Russia», — заявила дизайнер.

 

По ее словам, часть формы придется перешить. «Основными цветами останутся серый, красный и белый. Новые обстоятельства диктуют жесткие условия, нам крайне жаль, что наши спортсмены не смогут во время Олимпийских игр носить одежду с российской государственной символикой», — отметила Задорина.

 

20 декабря стало известно, что на форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также не могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.

 

5 декабря МОК вынес решение о запрете сборной России участвовать в ОИ-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к российской допинговой системе.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (11)
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Latviešu patriots 12:32 30:12:2017

Hā, ies gājienā kā pelēkas peles. Smiekli nāk. Tas būs skaisti, visas delegācijas nacionālās formās, karogi, himnas, tikai krievi kā nopērti suņi anonīmi. Skatīšos un priecāšos. Šī mirkļa dēļ bija vērts dzīvot.

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ВUSH 13:07 30:12:2017

Latviešu patriot , ej dirst !

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Nu ja, kas ir, - tas ir 13:28 30:12:2017

Tas nav latviešu idiocisms, tas ir viņu dabiskais stāvoklis.

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Latviešu patriots 15:12 30:12:2017

Nāc ēst, kamēr silts.

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Latviešu patriots 15:14 30:12:2017

Krievu dabīgais stāvoklis būt vergam.

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VERGI 20:28 30:12:2017

ЭТО ТЫ Lat.patriots - И ВСЯ ЛАТЫШНЯ,KOTOPУЮ 1000 ЛET e6yт Шведы,Немцы,Поляки,Русские,а теперь ещё Обезьяны из США!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Так 13:27 30:12:2017

Эта деваха явно не в той форме, нам ней не должно быть цветов российского флага.

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Однако 13:39 30:12:2017

Нейтральная, это ка бы и не баба, и не мужик.., "оно"..

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зачем? 13:58 30:12:2017

Зачем Россия согласилась на эти унизительные условия? Честь выше. Этот гнилой МОК надо было просто послать на... Да и с остальными проамериканскими организациями вроде ПАСЕ, СЕ и т.п. церемониться нечего.

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русский 14:11 30:12:2017

Я не пойму,что за х"уйня,на Олимпийских играх вообще-то выступали без одежды!!!!!

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Да пускай 20:36 30:12:2017

эти рабы, латыши - педерасты повеселятся!!!Как всегда эта латышня - НА ЧУЖОМ XyЮ,В РАЙ ВЪЕХАТЬ ХОЧЕТ!!! Им свою родину продать - КАК ДВА ПАЛЬЦА ОБОСЦАТЬ!!!

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)