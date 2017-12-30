«Мы получили официальное подтверждение от МОК с одобрением коллекции для выступления российских спортсменов. Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания. Согласно требованиям, мы убрали триколор, герб, лого ОКР (Олимпийского комитета России), поставили логотип OAR — Olympic Athlet from Russia», — заявила дизайнер.
По ее словам, часть формы придется перешить. «Основными цветами останутся серый, красный и белый. Новые обстоятельства диктуют жесткие условия, нам крайне жаль, что наши спортсмены не смогут во время Олимпийских игр носить одежду с российской государственной символикой», — отметила Задорина.
20 декабря стало известно, что на форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также не могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.
5 декабря МОК вынес решение о запрете сборной России участвовать в ОИ-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к российской допинговой системе.
Hā, ies gājienā kā pelēkas peles. Smiekli nāk. Tas būs skaisti, visas delegācijas nacionālās formās, karogi, himnas, tikai krievi kā nopērti suņi anonīmi. Skatīšos un priecāšos. Šī mirkļa dēļ bija vērts dzīvot.« ответить
Latviešu patriot , ej dirst !« ответить
Tas nav latviešu idiocisms, tas ir viņu dabiskais stāvoklis.« ответить
Nāc ēst, kamēr silts.« ответить
Krievu dabīgais stāvoklis būt vergam.« ответить
ЭТО ТЫ Lat.patriots - И ВСЯ ЛАТЫШНЯ,KOTOPУЮ 1000 ЛET e6yт Шведы,Немцы,Поляки,Русские,а теперь ещё Обезьяны из США!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Эта деваха явно не в той форме, нам ней не должно быть цветов российского флага.« ответить
Нейтральная, это ка бы и не баба, и не мужик.., "оно"..« ответить
Зачем Россия согласилась на эти унизительные условия? Честь выше. Этот гнилой МОК надо было просто послать на... Да и с остальными проамериканскими организациями вроде ПАСЕ, СЕ и т.п. церемониться нечего.« ответить
Я не пойму,что за х"уйня,на Олимпийских играх вообще-то выступали без одежды!!!!!« ответить
эти рабы, латыши - педерасты повеселятся!!!Как всегда эта латышня - НА ЧУЖОМ XyЮ,В РАЙ ВЪЕХАТЬ ХОЧЕТ!!! Им свою родину продать - КАК ДВА ПАЛЬЦА ОБОСЦАТЬ!!!« ответить