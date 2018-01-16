Сообщается, что в переписке правоохранители обсуждали, как они требовали от жертвы преступления заняться сексом под угрозой отказа в рассмотрении ее заявления.
Кроме того, Скотланд-Ярд и орган по надзору за деятельностью правоохранительных органов изучают видео с тайной съемкой СИЗО, пьяной женщиной на заднем сидении полицейского автомобиля, а также видеоролики, где стражи порядка грубо обращаются к водителям, позвонившим в полицию. Эти кадры и сообщения были случайным образом вскрыты при расследовании дела британского бизнесмена о взятках.
Отмечается, что оба полицейских, Эдвард Бенгри и Джон Тейлор, отстранены от службы. Бенгри заявил, что не знает ничего о существовании видео и сообщений, Тейлор, в свою очередь, отказался комментировать ситуацию.
Эдварда Бенгри ранее признали «прекрасным примером ценностей, которыми дорожат в Службе столичной полиции». В 2016 году он получил награду за отвагу после спасения задыхавшегося мальчика.
Вы фсе врете ! Такое возможно только в России. Фейк . )))))))« ответить
А в КАТОЛИЧЕСКИХ КИРХАХ ПРИСТЕРЫ ТРАХАЮТ« ответить
ВО
ФСЕ ДЫРКИ МАЛЬЧИКОФФ и ДЕВОЧЕК.
А
ПАПСКИЙ ВАТИКАНАТ ИХ ПРИКРЫВАЕТ...
ЕСЛИ КТО не ПОНЯЛ,ЭТО
ТОЖЕ "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ"в "ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ"...
da, da, da. boites uezzatj v Angliju. tam tak strasno. rabstvo, oficeri nasiluet, detei otbiraet.« ответить
vai, vai kak tam strasno.
kak v etom stihotvorenii detskom:
"ne hodite deti, ne za cto na svete,
ne hodite deti v Afriku guljatj,
v Afrike gorili, zlie krokodili,
v Afrike zloi razboinik Barmalei.
on begaet po Afrike i kusaet detei."