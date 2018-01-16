Офицеры Скотланд-Ярда насилуют жертв(3)

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Анатолий Тарасов
10:38 16.01.2018
Lifenews / Люди

В Великобритании двум полицейским предъявили обвинения в изнасиловании жертв преступлений после того, как вскрылась их переписка, попавшая в распоряжение издания Daily Mail.

Сообщается, что в переписке правоохранители обсуждали, как они требовали от жертвы преступления заняться сексом под угрозой отказа в рассмотрении ее заявления.

 

Кроме того, Скотланд-Ярд и орган по надзору за деятельностью правоохранительных органов изучают видео с тайной съемкой СИЗО, пьяной женщиной на заднем сидении полицейского автомобиля, а также видеоролики, где стражи порядка грубо обращаются к водителям, позвонившим в полицию. Эти кадры и сообщения были случайным образом вскрыты при расследовании дела британского бизнесмена о взятках.

 

Отмечается, что оба полицейских, Эдвард Бенгри и Джон Тейлор, отстранены от службы. Бенгри заявил, что не знает ничего о существовании видео и сообщений, Тейлор, в свою очередь, отказался комментировать ситуацию.

 

Эдварда Бенгри ранее признали «прекрасным примером ценностей, которыми дорожат в Службе столичной полиции». В 2016 году он получил награду за отвагу после спасения задыхавшегося мальчика.

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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Латвиешу патриотSS 10:51 16:01:2018

Вы фсе врете ! Такое возможно только в России. Фейк . )))))))

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:32 16:01:2018

А в КАТОЛИЧЕСКИХ КИРХАХ ПРИСТЕРЫ ТРАХАЮТ
ВО
ФСЕ ДЫРКИ МАЛЬЧИКОФФ и ДЕВОЧЕК.
А
ПАПСКИЙ ВАТИКАНАТ ИХ ПРИКРЫВАЕТ...
ЕСЛИ КТО не ПОНЯЛ,ЭТО
ТОЖЕ "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ"в "ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИИ"...

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Janka 11:35 16:01:2018

da, da, da. boites uezzatj v Angliju. tam tak strasno. rabstvo, oficeri nasiluet, detei otbiraet.
vai, vai kak tam strasno.
kak v etom stihotvorenii detskom:
"ne hodite deti, ne za cto na svete,
ne hodite deti v Afriku guljatj,
v Afrike gorili, zlie krokodili,
v Afrike zloi razboinik Barmalei.
on begaet po Afrike i kusaet detei."

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (1)

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