Закон «О статусе участника Второй мировой войны» вступает в силу 1 февраля 2018 года. Его действие распространяется только на граждан Латвии. Статус могут получить люди, которые по состоянию на 17 июня 1940 года (дата ввода советских частей в республику) были латвийскими гражданами или легально приехали на постоянное место жительства.
В документе указывается, что Рига не несет юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», и страна не принимала участия в военных действиях, как «оккупированное государство».
Ранее в парламенте объясняли, что закон направлен на признание заслуг граждан Латвии, которые участвовали в конфликте, причем независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР. Им будет выдаваться свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Органы местного самоуправления будут сами решать вопрос о предоставлении социальной помощи или льгот ветеранам.
Членам Национал-социалистической партии Германии (НСДАП), сотрудникам тайной полиции и служб безопасности, а также работникам советских органов государственной безопасности такой статус предоставляться не будет.
А население и дальше будет терпеть такую власть. Ещё не понятно, что Латвия (читай вся Прибалтика) и б.Украина - один и тот же «американский рейхскомиссариат»?« ответить
Смотрим проще, если бы небыло вооруженных сил нацистской Германии, то и героем Советской Армии мы бы не узнали. А так все знают что Фашисты проиграли и победа за Советской Армией! Может стоит прировнят спирт к допингу и лишить меделей победителей Второй Мировой Войны?« ответить
Ну ты конечно придпочел российскую область, но можешь идти нах...й. Рашисты прогнали фашистов, чтобы самим тут быть оккупантами, так что для нас, коренных, разницы никакой.« ответить
"ИвАн"-ты упырь...За метлой следи упырек слабак-элтф-тролль диванный!И тут людей лбами не сталкивай и нп оскорбляй и межнац.рознь-не разжигай!Чушкан диванный!!« ответить
Совковая мразота в трауре..теперь на повестке дня памятник оккупантам и ликвидация 9 мая...народ ждет..« ответить
А ты кроме оскорблений и лжеобвинений имеешь что моим словам противопоставить, или понимаешь, что это правда и остаётся только серить под себя и гавном плюватся?« ответить
Vanja pidaras v rozovom parike s porvanoj zhopoj !!! edinstvinaja likvidacija zhdet tebja, tvoju mamashu suchku na cepi I vseh tvoih blizkih !« ответить
Марамой "Ванятка"-как клопа придавим!Чушкан диванный мразота!Ты не мужчина....хахаха .смелый с дивана только ...хахаха жаль тебя ущербного!!!« ответить
Что и требовалось доказать. Мальчишы, возможно я когдато и ваших мам имел и вы потом через моё семя на этот свет появились, а целовала она вас губами, которые жадно высасывали последние капли из моего жезла страсти. Вы сами себя уничтожите в своей тупости и агрессии, но если я комуто метко попал, не хотел бы перехлестнутся со своим сыном. Так вот, сынок.« ответить
Как то смешно ...опарыши угрожают годами..слюни пускают..петушки помойные« ответить
Vanja pidaras s ochkom otdrjuchenim nacgvardiej ukraini !!! Smeshnaja toljko tvaja matj shljuha s ukraini !!!« ответить
Истинно по русски, истинно. Это ваш мозговой предел.« ответить
выберай фонарь на котором тебя вздёрнут ,урод !« ответить
nemci hot shokoladki razdavali,ruskije shvi ,iznasilovali,voravali churki mongolkije...« ответить
Shokoladki razdavali tvoej grjobanoj materi v afrike po sto chelovek v chas !!! Shokoladki po 40 santimetrov !!! Gordisj etim !« ответить
Ну ты, варзилов-педик, тут раздухарился. Ни одна нормальная женщина с тобой,уродом, не будет сношаться, на тебя смотреть противно. Вот если педику ж0пу подставишь, может он по-пьяни тебя и отымеет, как тварь непотребную.« ответить
Ну ты, варзилов-педик, тут раздухарился. Ни одна нормальная женщина с тобой,уродом, не будет сношаться, на тебя смотреть противно. Вот если педику ж0пу подставишь, может он по-пьяни тебя и отымеет, как тварь непотребную.« ответить
Так что иди на гей-парад, может какой педик на тебя клюнет, стринги одень, уродище.
Es taču teicu, ka prezidenta kungs likumu parakstīs. Prozīt. Priekā.« ответить
Какие законы, такие и граждане! Глисты первого сорта!« ответить
Ti suka patriots !!! snisut bashku , zarezhut tebja !!« ответить
56767. Pamēģini.. Tu jau vari tikai tukši draudēt, ne ko vairāk dīvāna karotāj izdarīt nevari, mīkstais. Ha ha ha« ответить
Praviljno skazal patriots !!! Budu sidetj doma na divane a tebja v eto vremja budut rezatj ochenj zhestko !!! Kak pislednego pidarasa latishskogo !!!« ответить
"Патриотс левый"-прикрой свой рот!Ты никто и звать никак!Обиженый, и одинокий пассажир!Тебя все уродца всененавидят!Лечи голову=.Твайка иела= тебя ждет!хахаха« ответить
Левый "патриотс-идиотс"-диванный вояка."тролль-эльф!!Не смеши наши ботинки!!Глупый и необразованный старикан!!!Тебя уже люди вычислили писали про тебя...50 лет..хахаха« ответить
Голосуйте за нила..нил мы с тобой..только согласие...« ответить
Согласен..не мог президент не подписать такой важный для народа латвии закон..народ бы его не понял..молодцом..не подвел« ответить
Второсортный самому ник придумать слабо.Второсортные кроме как воровать нечего неумеют« ответить
Закон на самом деле хорош всех недобитков сами второсортные зарегестрируют суды будут короткими и справедливыми« ответить
давно пора уровнять .большевики еще больше вреда сделали всему миру ,чем 3 рейх« ответить
На фоне нелюдей ссср 3 рейх просто душки..и Латвии немецкие войска ничено плохого не сделали..а добра вагон и маленькая тележка..« ответить
Nevajag salīdzināt utainos ar varoņiem. Okupantiski domājošs nekad nebūs līdzvērtīgs Latvietim.« ответить
LL.Piekrītu. Galvenais, ka tagad par Otrā Pasaules kara veterāniem tiek atzīti mūsu tautas varoņi no 15. un 19. Latviešu SS divīzijām, kas braši cīnījas pret krievu okupantiem.« ответить
Patriots nravitsa kogda tebja nenavidjat !!!Latisskaja suka !! Tvarj !!!« ответить
LL-глупый...русофоб!Не сталкивай людей лбами и межнац.рознь нп разжигай.вояка диванный....saprot labi???« ответить
Да и не жаль совковую нечисть..жаль что этой мрази так долго платили и они получали льготы..« ответить
Я так понимаю что русские партии были не против..тогда все пучком..все по закону..« ответить
Пипец, у девки на фото перешитая бейсболка Кока-колы.« ответить
Eto pozheloj chelovek a ne defka !!! Ja bi tebja kishki rukami vitashil bi za oskrablenie pozhilih ljudej !!!Vas skoro na ukraine vseh zamochat !!!« ответить
Путмное-дебилок!Снова вылез с высером!!Не смеши людей!!Обиженный пассажир!« ответить
"Путинок-"-обиженый да и одинокий всеми брошенный.высеры малюешь.на начихать мы на тебя хотели!хахахаха бесись и пыжься и тужься-вас тут команда троллей-лузеров-неудачников.вояк диванный!это-хорошо что беситесь.значит-все идёт-правильно!!« ответить