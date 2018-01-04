Официально: Латвия уравняла солдат СССР и Третьего рейха(68)

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Vitalij Vavilkin, FOCUS.LV
Виталий Вавилкин
14:56 04.01.2018
Политика / Правительство

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны военнослужащим Красной армии и вооруженных сил нацистской Германии. Документ опубликован в четверг, 4 января, в Latvijas Vēstnesis.

Закон «О статусе участника Второй мировой войны» вступает в силу 1 февраля 2018 года. Его действие распространяется только на граждан Латвии. Статус могут получить люди, которые по состоянию на 17 июня 1940 года (дата ввода советских частей в республику) были латвийскими гражданами или легально приехали на постоянное место жительства.

 

В документе указывается, что Рига не несет юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», и страна не принимала участия в военных действиях, как «оккупированное государство».

 

Ранее в парламенте объясняли, что закон направлен на признание заслуг граждан Латвии, которые участвовали в конфликте, причем независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР. Им будет выдаваться свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Органы местного самоуправления будут сами решать вопрос о предоставлении социальной помощи или льгот ветеранам.

 

Членам Национал-социалистической партии Германии (НСДАП), сотрудникам тайной полиции и служб безопасности, а также работникам советских органов государственной безопасности такой статус предоставляться не будет.

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (68)
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И в Латвии есть НОД 15:16 04:01:2018

А население и дальше будет терпеть такую власть. Ещё не понятно, что Латвия (читай вся Прибалтика) и б.Украина - один и тот же «американский рейхскомиссариат»?

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Защитники Pусских школ и памятников, объединяйтесь! 15:35 04:01:2018

Смотрим проще, если бы небыло вооруженных сил нацистской Германии, то и героем Советской Армии мы бы не узнали. А так все знают что Фашисты проиграли и победа за Советской Армией! Может стоит прировнят спирт к допингу и лишить меделей победителей Второй Мировой Войны?

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ИвАн 17:18 04:01:2018

Ну ты конечно придпочел российскую область, но можешь идти нах...й. Рашисты прогнали фашистов, чтобы самим тут быть оккупантами, так что для нас, коренных, разницы никакой.

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Иван 17:24 04:01:2018

"ИвАн"-ты упырь...За метлой следи упырек слабак-элтф-тролль диванный!И тут людей лбами не сталкивай и нп оскорбляй и межнац.рознь-не разжигай!Чушкан диванный!!

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ваня 17:27 04:01:2018

Совковая мразота в трауре..теперь на повестке дня памятник оккупантам и ликвидация 9 мая...народ ждет..

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ИвАн 17:49 04:01:2018

А ты кроме оскорблений и лжеобвинений имеешь что моим словам противопоставить, или понимаешь, что это правда и остаётся только серить под себя и гавном плюватся?

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6577675 17:50 04:01:2018

Vanja pidaras v rozovom parike s porvanoj zhopoj !!! edinstvinaja likvidacija zhdet tebja, tvoju mamashu suchku na cepi I vseh tvoih blizkih !

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Вася 17:52 04:01:2018

Марамой "Ванятка"-как клопа придавим!Чушкан диванный мразота!Ты не мужчина....хахаха .смелый с дивана только ...хахаха жаль тебя ущербного!!!

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ИвАн 18:21 04:01:2018

Что и требовалось доказать. Мальчишы, возможно я когдато и ваших мам имел и вы потом через моё семя на этот свет появились, а целовала она вас губами, которые жадно высасывали последние капли из моего жезла страсти. Вы сами себя уничтожите в своей тупости и агрессии, но если я комуто метко попал, не хотел бы перехлестнутся со своим сыном. Так вот, сынок.

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ваня 18:21 04:01:2018

Как то смешно ...опарыши угрожают годами..слюни пускают..петушки помойные

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6776765 18:54 04:01:2018

Vanja pidaras s ochkom otdrjuchenim nacgvardiej ukraini !!! Smeshnaja toljko tvaja matj shljuha s ukraini !!!

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ИвАн 19:02 04:01:2018

Истинно по русски, истинно. Это ваш мозговой предел.

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ване 19:32 04:01:2018

выберай фонарь на котором тебя вздёрнут ,урод !

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kabanov 19:49 04:01:2018

nemci hot shokoladki razdavali,ruskije shvi ,iznasilovali,voravali churki mongolkije...

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6565678 20:15 04:01:2018

Shokoladki razdavali tvoej grjobanoj materi v afrike po sto chelovek v chas !!! Shokoladki po 40 santimetrov !!! Gordisj etim !

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биомусору ИвАну-дураку 21:44 04:01:2018

Ну ты, варзилов-педик, тут раздухарился. Ни одна нормальная женщина с тобой,уродом, не будет сношаться, на тебя смотреть противно. Вот если педику ж0пу подставишь, может он по-пьяни тебя и отымеет, как тварь непотребную.

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биомусору ИвАну-дураку 21:47 04:01:2018

Ну ты, варзилов-педик, тут раздухарился. Ни одна нормальная женщина с тобой,уродом, не будет сношаться, на тебя смотреть противно. Вот если педику ж0пу подставишь, может он по-пьяни тебя и отымеет, как тварь непотребную.
Так что иди на гей-парад, может какой педик на тебя клюнет, стринги одень, уродище.

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Latviešu patriots 15:18 04:01:2018

Es taču teicu, ka prezidenta kungs likumu parakstīs. Prozīt. Priekā.

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CCCP 15:31 04:01:2018

Какие законы, такие и граждане! Глисты первого сорта!

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56767 15:32 04:01:2018

Ti suka patriots !!! snisut bashku , zarezhut tebja !!

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Latviešu patriots 15:41 04:01:2018

56767. Pamēģini.. Tu jau vari tikai tukši draudēt, ne ko vairāk dīvāna karotāj izdarīt nevari, mīkstais. Ha ha ha

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5676476 15:49 04:01:2018

Praviljno skazal patriots !!! Budu sidetj doma na divane a tebja v eto vremja budut rezatj ochenj zhestko !!! Kak pislednego pidarasa latishskogo !!!

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Иван 16:45 04:01:2018

"Патриотс левый"-прикрой свой рот!Ты никто и звать никак!Обиженый, и одинокий пассажир!Тебя все уродца всененавидят!Лечи голову=.Твайка иела= тебя ждет!хахаха

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Доброжелатель 16:48 04:01:2018

Левый "патриотс-идиотс"-диванный вояка."тролль-эльф!!Не смеши наши ботинки!!Глупый и необразованный старикан!!!Тебя уже люди вычислили писали про тебя...50 лет..хахаха

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ублюдкам покозали место.. 17:36 04:01:2018

Голосуйте за нила..нил мы с тобой..только согласие...

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правда тут 17:40 04:01:2018

Согласен..не мог президент не подписать такой важный для народа латвии закон..народ бы его не понял..молодцом..не подвел

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Правда тут 19:07 04:01:2018

Второсортный самому ник придумать слабо.Второсортные кроме как воровать нечего неумеют

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Правда тут 19:15 04:01:2018

Закон на самом деле хорош всех недобитков сами второсортные зарегестрируют суды будут короткими и справедливыми

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KOZA 15:26 04:01:2018

давно пора уровнять .большевики еще больше вреда сделали всему миру ,чем 3 рейх

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ваня 17:31 04:01:2018

На фоне нелюдей ссср 3 рейх просто душки..и Латвии немецкие войска ничено плохого не сделали..а добра вагон и маленькая тележка..

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LL 15:26 04:01:2018

Nevajag salīdzināt utainos ar varoņiem. Okupantiski domājošs nekad nebūs līdzvērtīgs Latvietim.

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Latviešu patriots 15:37 04:01:2018

LL.Piekrītu. Galvenais, ka tagad par Otrā Pasaules kara veterāniem tiek atzīti mūsu tautas varoņi no 15. un 19. Latviešu SS divīzijām, kas braši cīnījas pret krievu okupantiem.

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6567876 15:57 04:01:2018

Patriots nravitsa kogda tebja nenavidjat !!!Latisskaja suka !! Tvarj !!!

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Вася 16:55 04:01:2018

LL-глупый...русофоб!Не сталкивай людей лбами и межнац.рознь нп разжигай.вояка диванный....saprot labi???

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ваня 17:33 04:01:2018

Да и не жаль совковую нечисть..жаль что этой мрази так долго платили и они получали льготы..

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беня 17:44 04:01:2018

Я так понимаю что русские партии были не против..тогда все пучком..все по закону..

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П у т и н 15:29 04:01:2018

Пипец, у девки на фото перешитая бейсболка Кока-колы.

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767658 15:41 04:01:2018

Eto pozheloj chelovek a ne defka !!! Ja bi tebja kishki rukami vitashil bi za oskrablenie pozhilih ljudej !!!Vas skoro na ukraine vseh zamochat !!!

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олег 16:49 04:01:2018

Путмное-дебилок!Снова вылез с высером!!Не смеши людей!!Обиженный пассажир!

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Иван 16:53 04:01:2018

"Путинок-"-обиженый да и одинокий всеми брошенный.высеры малюешь.на начихать мы на тебя хотели!хахахаха бесись и пыжься и тужься-вас тут команда троллей-лузеров-неудачников.вояк диванный!это-хорошо что беситесь.значит-все идёт-правильно!!

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04.01.2018

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