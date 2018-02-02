Это предложение подала фракция национального объединения «Все для Латвии»-Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.
За поправки проголосовали 49 депутатов, против — шесть, Янис Клаужс (СЗК)воздержался, 35 парламентариев в голосовании не участвовали.
Согласно поправкам, заказчик исключает из закупочной процедуры зарегистрированного в Латвии кандидата или претендента, держателем более 25% долей капитала или акций которого является предприятие, зарегистрированное в стране с низкими налогами или в безналоговой стране или территории.
Из закупочной процедуры исключается также кандидат или претендент, если он является предприятием, зарегистрированным в стране с низкими налогами или в безналоговой стране или территории. Это условие будет касаться также менее крупных закупок и указанных в предложении субподрядчиков.
ja slisal cto u arabov nizkie nalogi. vlastj ne nuzdaetsa v dengah ot ljudei. im hvataet deneg ot prodazi nefti.« ответить
mozet ne pravda no ja tak slisal.
латвия вся офшор и как выйти из этой ситуации« ответить