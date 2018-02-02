Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону публичных закупках, запрещающие участвовать в них предприятиям, зарегистрированным в странах с низкими налогами, а также в большой мере принадлежащим этим предприятиям претендентам из Латвии.

Это предложение подала фракция национального объединения «Все для Латвии»-Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.

За поправки проголосовали 49 депутатов, против — шесть, Янис Клаужс (СЗК)воздержался, 35 парламентариев в голосовании не участвовали.

Согласно поправкам, заказчик исключает из закупочной процедуры зарегистрированного в Латвии кандидата или претендента, держателем более 25% долей капитала или акций которого является предприятие, зарегистрированное в стране с низкими налогами или в безналоговой стране или территории.

Из закупочной процедуры исключается также кандидат или претендент, если он является предприятием, зарегистрированным в стране с низкими налогами или в безналоговой стране или территории. Это условие будет касаться также менее крупных закупок и указанных в предложении субподрядчиков.