Офшорам будет запрещено участвовать в публичных закупках(2)

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Виталий Вавилкин
16:15 01.02.2018
Экономика / Финансы

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону публичных закупках, запрещающие участвовать в них предприятиям, зарегистрированным в странах с низкими налогами, а также в большой мере принадлежащим этим предприятиям претендентам из Латвии.

Это предложение подала фракция национального объединения «Все для Латвии»-Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.

 

За поправки проголосовали 49 депутатов, против — шесть, Янис Клаужс (СЗК)воздержался, 35 парламентариев в голосовании не участвовали.

 

Согласно поправкам, заказчик исключает из закупочной процедуры зарегистрированного в Латвии кандидата или претендента, держателем более 25% долей капитала или акций которого является предприятие, зарегистрированное в стране с низкими налогами или в безналоговой стране или территории.

 

Из закупочной процедуры исключается также кандидат или претендент, если он является предприятием, зарегистрированным в стране с низкими налогами или в безналоговой стране или территории. Это условие будет касаться также менее крупных закупок и указанных в предложении субподрядчиков.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Janka 16:21 01:02:2018

ja slisal cto u arabov nizkie nalogi. vlastj ne nuzdaetsa v dengah ot ljudei. im hvataet deneg ot prodazi nefti.
mozet ne pravda no ja tak slisal.

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сергей 16:42 01:02:2018

латвия вся офшор и как выйти из этой ситуации

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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