Офшоры в законе

Президент испугался финансовых санкций Брюсселя, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Националисты в преддверии выборов пытаются не только русскоязычных ущипнуть, но и продемонстрировать свой патриотизм в экономических вопросах.

Напомним: на минувшей неделе сейм с подачи TB — Visu Latvijai! неожиданно принял поправки, которые запрещают участвовать в госзакупках офшорным компаниям. Также, согласно этим поправкам, права претендовать на госзаказ будут лишаться и те фирмы, которые привлекают офшорные компании в качестве субподрядчиков. Не смогут участвовать в госзакупках и компании, если держатель части акций капитала (более 25%) этой компании зарегистрирован в офшорной зоне.

Вероятно, представители Союза зеленых и крестьян и «Единства» были уверены, что эти «опасные» для лоббистов офшорных зон поправки будут отклонены. Однако случился сюрприз, поскольку нацобъединение в этом вопросе поддержала оппозиция!

Заметим, что поправки были внесены уже на этапе третьего (окончательного) чтения и серьезно обсудить данные инициативы не было возможности.

Свое возмущение по поводу поправок выразила министр финансов Дана Рейзниеце–Озола. Она предупредила, что в случае принятия этих изменений в Закон о публичных закупках Латвию могут «наказать рублем», то есть Евросоюз оштрафует нашу страну за нарушение директив и регул. Именно этот аргумент посчитал ключевым и президент, который вернул законопроект с поправками националистов обратно в сейм. При этом Раймондс Вейонис напомнил, что уже сейчас законодательство запрещает участвовать в закупках фирмам, которые имеют налоговые задолженности. Что же касается офшоров, то они и сами не подают заявки на конкурсы по закупкам, понимая, что им придется предоставить все документы о налогах и о выгодополучателях.

Националисты, узнав о решении президента, уже обвинили его в том, что он поддался давлению лоббистов офшорных компаний.

Абик ЭЛКИН.